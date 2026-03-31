หวยออกงวด 1 เมษายน สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 10 ปี มีเลขเบิ้ลเคยออก 2 งวด เผย เลขไหนเคยออกบ้าง อึ้ง เลขหน้า 3 ตัว ออกเลขตอง 2 งวด
วันที่ 1 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการออกรางวัล ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่ง สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี
“ข่าวสดออนไลน์” รวบรวม สถิติหวย ตรวจหวย ตรวจผลรางวัล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน ย้อนหลังไป 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2559-2568 มีเลขเบิ้ลเคยออกด้วย คือ เลข 99 และ 22 นอกจากนี้ ยังเคยมีเลขหน้า 3 ตัว ออกเลขตองด้วยคือ เลข 111 และ 888 โดยมีเลขเด่น เลขดัง ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
หวยออกงวด 1 เมษายน สถิติหวย ย้อนหลัง 10 ปี
งวดวันที่ 1 เมษายน 2568
- รางวัลที่ 1 : 669687
- เลขหน้า 3 ตัว : 635, 760
- เลขท้าย 3 ตัว : 180, 666
- เลขท้าย 2 ตัว : 36
งวดวันที่ 1 เมษายน 2567
- รางวัลที่ 1 : 803481
- เลขหน้า 3 ตัว : 122, 809
- เลขท้าย 3 ตัว : 559, 947
- เลขท้าย 2 ตัว : 90
งวดวันที่ 1 เมษายน 2566
- รางวัลที่ 1 : 087907
- เลขหน้า 3 ตัว : 111, 914
- เลขท้าย 3 ตัว : 290, 698
- เลขท้าย 2 ตัว : 99
งวดวันที่ 1 เมษายน 2565
- รางวัลที่ 1 : 970618
- เลขหน้า 3 ตัว : 738, 391
- เลขท้าย 3 ตัว : 578, 870
- เลขท้าย 2 ตัว : 10
งวดวันที่ 1 เมษายน 2564
- รางวัลที่ 1 : 472270
- เลขหน้า 3 ตัว : 283, 755
- เลขท้าย 3 ตัว : 393, 577
- เลขท้าย 2 ตัว : 05
งวดวันที่ 1 เมษายน 2563
- รางวัลที่ 1 : 051095
- เลขหน้า 3 ตัว : 285, 430
- เลขท้าย 3 ตัว : 191, 364
- เลขท้าย 2 ตัว : 22
งวดวันที่ 1 เมษายน 2562
- รางวัลที่ 1 : 109767
- เลขหน้า 3 ตัว : 888, 959
- เลขท้าย 3 ตัว : 403, 975
- เลขท้าย 2 ตัว : 52
งวดวันที่ 1 เมษายน 2561
- รางวัลที่ 1 : 412073
- เลขหน้า 3 ตัว : 131, 787
- เลขท้าย 3 ตัว : 638, 924
- เลขท้าย 2 ตัว : 85
งวดวันที่ 1 เมษายน 2560
- รางวัลที่ 1 : 392785
- เลขหน้า 3 ตัว : 020, 057
- เลขท้าย 3 ตัว : 500, 709
- เลขท้าย 2 ตัว : 80
งวดวันที่ 1 เมษายน 2559
- รางวัลที่ 1 : 066720
- เลขหน้า 3 ตัว : 390, 546
- เลขท้าย 3 ตัว : 285, 852
- เลขท้าย 2 ตัว : 92