หวยออกงวด 1 เมษายน สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 10 ปี มีเลขเบิ้ลเคยออก 2 งวด เผย เลขไหนเคยออกบ้าง อึ้ง เลขหน้า 3 ตัว ออกเลขตอง 2 งวด

วันที่ 1 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการออกรางวัล ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่ง สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ข่าวสดออนไลน์” รวบรวม สถิติหวย ตรวจหวย ตรวจผลรางวัล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน ย้อนหลังไป 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2559-2568 มีเลขเบิ้ลเคยออกด้วย คือ เลข 99 และ 22 นอกจากนี้ ยังเคยมีเลขหน้า 3 ตัว ออกเลขตองด้วยคือ เลข 111 และ 888 โดยมีเลขเด่น เลขดัง ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

หวยออกงวด 1 เมษายน

หวยออกงวด 1 เมษายน สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 10 ปี มีเลขเบิ้ลเคยออก 2 งวด เผย เลขไหนเคยออกบ้าง

หวยออกงวด 1 เมษายน สถิติหวย ย้อนหลัง 10 ปี

งวดวันที่ 1 เมษายน 2568

  • รางวัลที่ 1 : 669687
  • เลขหน้า 3 ตัว : 635, 760
  • เลขท้าย 3 ตัว : 180, 666
  • เลขท้าย 2 ตัว : 36

งวดวันที่ 1 เมษายน 2567

  • รางวัลที่ 1 : 803481
  • เลขหน้า 3 ตัว : 122, 809
  • เลขท้าย 3 ตัว : 559, 947
  • เลขท้าย 2 ตัว : 90

งวดวันที่ 1 เมษายน 2566

  • รางวัลที่ 1 : 087907
  • เลขหน้า 3 ตัว : 111, 914
  • เลขท้าย 3 ตัว : 290, 698
  • เลขท้าย 2 ตัว : 99

งวดวันที่ 1 เมษายน 2565

  • รางวัลที่ 1 : 970618
  • เลขหน้า 3 ตัว : 738, 391
  • เลขท้าย 3 ตัว : 578, 870
  • เลขท้าย 2 ตัว : 10

งวดวันที่ 1 เมษายน 2564

  • รางวัลที่ 1 : 472270
  • เลขหน้า 3 ตัว : 283, 755
  • เลขท้าย 3 ตัว : 393, 577
  • เลขท้าย 2 ตัว : 05

งวดวันที่ 1 เมษายน 2563

  • รางวัลที่ 1 : 051095
  • เลขหน้า 3 ตัว : 285, 430
  • เลขท้าย 3 ตัว : 191, 364
  • เลขท้าย 2 ตัว : 22

งวดวันที่ 1 เมษายน 2562

  • รางวัลที่ 1 : 109767
  • เลขหน้า 3 ตัว : 888, 959
  • เลขท้าย 3 ตัว : 403, 975
  • เลขท้าย 2 ตัว : 52

งวดวันที่ 1 เมษายน 2561

  • รางวัลที่ 1 : 412073
  • เลขหน้า 3 ตัว : 131, 787
  • เลขท้าย 3 ตัว : 638, 924
  • เลขท้าย 2 ตัว : 85

งวดวันที่ 1 เมษายน 2560

  • รางวัลที่ 1 : 392785
  • เลขหน้า 3 ตัว : 020, 057
  • เลขท้าย 3 ตัว : 500, 709
  • เลขท้าย 2 ตัว : 80

งวดวันที่ 1 เมษายน 2559

  • รางวัลที่ 1 : 066720
  • เลขหน้า 3 ตัว : 390, 546
  • เลขท้าย 3 ตัว : 285, 852
  • เลขท้าย 2 ตัว : 92

อ่านข่าว หวยออกงวด 1 เมษายน เลขเด็ด-เลขดังงวดนี้

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