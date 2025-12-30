คุณหญิงแสงเดือน นำมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัว ทหารผ่านศึก มอบของขวัญวันเด็ก 2,765 ชุด ให้บุตรทหารผ่านศึกและเยาวชน

30 ธ.ค. 2568 ที่ห้องประชุมมูลนิธิ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2569

ให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อนำไปมอบให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นบุตรของทหารผ่านศึก รวมถึงบุตรของกำลังพลในหน่วยงานราชการและเอกชน จำนวน 10 หน่วยงาน รวมของขวัญทั้งสิ้น 2,765 ชุด มูลค่า 190,035.50 บาท

ทหารผ่านศึก

คุณหญิงแสงเดือน นำมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัว ทหารผ่านศึก มอบของขวัญวันเด็ก

โดยมี พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) รับมอบของขวัญจากคุณหญิงแสงเดือนฯ จำนวน 1,675 ชุด โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

มอบของขวัญวันเด็ก 2,765 ชุด ให้บุตรทหารผ่านศึกและเยาวชน

อาทิ คุณหญิงทรงสมร คชเสนี กรรมการจัดการและเหรัญญิก, คุณจิตตานันท์ นิกรยานนท์ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, พล.ท.เสรี สุคณธมาลัย รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และพันเอกหญิง มนทกานต์ เสือป่า อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 ร่วมในพิธี

หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนของขวัญวันเด็กจากมูลนิธิฯ ประกอบด้วย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรมสรรพาวุธทหารบก, สำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, สมาคมภริยาทหารเรือ, สมาคมช่างผมประเทศไทย และโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก – https://thaiveterans.mod.go.th/

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