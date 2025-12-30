นิสิตเก่า มก.-ภาคเอกชน ร่วม บริจาคเงิน 2.9 ล้าน สมทบสร้าง รพ.เกษตรศาสตร์

นิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน ร่วมกันบริจาคเงินกว่า 2.9 ล้านบาท สมทบสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคเพื่อคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ จากนิสิตเก่า มก. ภาคเอกชน และคณะบุคคลต่างๆ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ณ ห้องอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1.บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด โดยนายทิฆัมพร และ นางเอื้อมพร พิศาบดินทร์ KU31 มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท
2.บริษัท เกษตรชล 2559 จำกัด โดยนายทิฆัมพร และ นางเอื้อมพร พิศาบดินทร์ KU31 มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท
3.ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 31 มอบเงินจำนวน 535,231 บาท
4.คุณฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท
5.มีนกร 35 KU 44 มอบเงินจำนวน 138,000 บาท รวม 2 ครั้ง เป็นเงิน 319,000 บาท
6.สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบเงินจากการจัดกิจกรรมวิ่ง AKU HOME Run ครั้งที่ 1 จำนวน 100,000 บาท
สำหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล
ประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่อีกมากมาย จึงได้จัดทำโครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ขนาด 400 เตียงปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มีนิสิตแพทย์รุ่นที่ 1 จำนวน 47 คน นิสิตแพทย์รุ่นที่ 2 จำนวน 48 คน นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 จำนวน 63 คนและมีการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ กำลังมีการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ โครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่บางเขน อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รพ. เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รพ. ศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสร้างกุศลในการก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าและร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ผ่านเว็บ Donation punboon https://www.punboon.org/foundation/01162
2. ผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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