อดุลย์ หนึ่งในสมาชิกทีมหมูป่า สปีกอิงลิช ขอบคุณทุกคน ย้ำตอนนี้สบายดี

อดุลย์ / หลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำคลิปวิดีโอน้องๆทีมหมูป่าออกมาพูดเปิดใจถึงสภาพร่างกายในตอนนี้ และกล่าวคำขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือ โดย 1 ในนั้น เป็นคำพูดของ ด.ช.อดุลย์ สามออน (อดุลย์) อายุ 14 ปี ชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย ที่ก่อนหน้านี้เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษตอบโต้กับนักดำน้ำชาวอังกฤษที่เข้าไปค้นพบพวกเขาอยู่ในถ้ำ

อดุลย์ พูดเปิดใจในครั้งนี้ว่า ตอนนี้สุขภาพเริ่มดีขึ้นแล้ว อยากกินเคเอฟซี อยู่ที่นี่วาดภาพอยู่วาดพี่เอก และเพื่อนๆในทีมทุกคน

ต่อมาอดุลย์ ยังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษอีกว่า Hello I am Adul ,Now I am very fine ,I’m very thank you ซึ่งแปลได้ว่า ผมชื่ออดุลย์ ตอนนี้สบายดี ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยเหลือ

อ่าน 13 หมูป่า เปิดใจพูดครั้งแรก ขอบคุณทุกกำลังใจ ตอนนี้พวกผมแข็งแรงดี

อ่าน ครูเผย “อดุลย์” สปีคอิงลิช-พูดได้ 4 ภาษา เล่นไวโอลิน ขอให้นำบทเรียนมาสอนตัวเอง