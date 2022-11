‘วราวุธ’ รมว.ทส. ประชุมเข้มเตรียมความพร้อมขึ้นเวทีโลก ‘COP27’ 15 พ.ย. นี้ ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมเร่งรัดระดมกองทุนสู้โลกร้อน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่เมืองชาร์ม เอล ชีค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมคณะทำงานไทย ได้หารือเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประชุม The 27th Conference of the Parties หรือ COP 27

นายวราวุธ กล่าวว่า ประเด็นหลักๆ สำคัญที่ประชุมให้ความสนใจ สำหรับปีนี้ มีทั้งหมด 4 ประเด็นสำคัญคือ 1.ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation): การกำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการยกระดับเป้าหมายและการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นจากการประชุม COP26 2.ด้านการปรับตัว (Adaptation): การกำหนดแผนงานในการจัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับโลกด้านการปรับตัวฯ (Global Goal on Adaptation) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก (Global Stocktake) ที่จะเริ่มดำเนินการในปี ค.ศ. 2023 เพื่อบ่งชี้สถานการณ์การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวฯ เทียบกับเป้าหมายของความตกลงปารีส

3.ด้านการสูญเสียและความเสียหาย (Loss and damage): มุ่งเน้นการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรเชิงเทคนิคและกลไกสนับสนุนเงินในรูปแบบของกองทุนเฉพาะ เพื่อสนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบและที่มีความเสี่ยงและเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจน 4.ด้านการเงิน (Climate finance): เร่งรัดติดตามการระดมเงินทุน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้กับประเทศกำลังพัฒนาให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2025 และเตรียมการยกระดับเงินสนับสนุนของกองทุนพหุภาคีที่คาดการณ์ได้และเพียงพอเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถดำเนินการตามพันธกรณีได้

ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายให้คณะผู้แทนไทยติดตามประเด็นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นที่มีผลกระทบกับประเทศไทย รวมถึงการสนับสนุนเงินในรูปแบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของประเทศต่อไป ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะนำไปสู่การเจรจาในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของ COP27 ต่อไป