เริ่มแล้ว!!! การแข่งขันประเพณีโต้วาทีน้องใหม่ ม.เกษตรฯ

เพื่อเฟ้นหานักโต้วาทียอดเยี่ยม เข้าสู่การแข่งขันโต้วาทีประเพณีอุดมศึกษา ปี 2568

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2567 ที่ ห้อง 213 อาคารเทพศาสตร์สถิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการแข่งขันประเพณีโต้วาทีน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567 รอบคัดเลือก 8 ทีม ซึ่งในปีนี้ มีทีมจากสโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ รวม 8 คณะ เข้าร่วมการแข่งขัน

ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น สาย A และ สาย B เพื่อเฟ้นหาทีมที่แข็งแกร่งในแต่ละสาย ผ่านเข้าไปชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ คือ วันที่ 11 กันยายน 2567 ในงานเปิดโลกกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยการแข่งขันรอบ 8 ทีม จัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่มเสาร์ที่ 24 ส.ค.67 แข่งวันละ 2 คู่ ดังนี้ คู่ที่ 1 เวลา 13.00 น. คู่ที่ 2 เวลา 14.30 น. ที่ ห้อง 213 อาคารเทพศาสตร์สถิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook : ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ส.ค. 67 คู่แรก มนุษยศาสตร์ vs วิศวกรรมศาสตร์ คู่สอง สิ่งแวดล้อม vs อุตสาหกรรมเกษตร 25 ส.ค.67 คู่แรก บริหารธุรกิจ vs วิทยาศาสตร์ คู่สอง วนศาสตร์ vs สังคมศาสตร์ 31 ส.ค. 67 คู่แรก วิศวกรรมศาสตร์ vs สิ่งแวดล้อม คู่สอง มนุษยศาสตร์ vs อุตสาหกรรมเกษตร 1 กันยายน 2567 คู่แรก วิทยาศาสตร์ vs วนศาสตร์ คู่สอง บริหารธุรกิจ vs สังคมศาสตร์

​นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมส่งเสริมศิลปะการพูดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การแข่งขันประเพณีโต้วาทีน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ที่นิสิตนักศึกษา รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อของการแข่งขัน “ โต้ชี่ ” นั้น ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี แม้แต่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ยังสานต่อการจัดการแข่งขันโต้ชี่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิตได้มีทักษะในการสื่อสาร และใช้ไหวพริบปฏิภาณ หาข้อมูล หลักฐานอ้างอิง และ ใช้วาทศิลป์ มาหักล้างกันด้วยเหตุและผล

อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้ภาษาไทย การทำงานเป็นทีม และความรู้รักสามัคคีเป็นหมู่คณะ สำหรับในปี 2567 นี้ เป็นปีสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้วาทีประเพณีอุดมศึกษา ปี 2568 ดังนั้น การจัดการแข่งขันประเพณีโต้วาทีน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2567 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเฟ้นหานักโต้วาทียอดเยี่ยมเพื่อสร้างทีมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันโต้วาทีประเพณีอุดมศึกษา ปี 2568 อีกทั้งต้องเตรียมการจัดงานต้อนรับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วย

​“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน ที่ ให้เกียรติและเสียสละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่ง ต่อการมาทำหน้าที่กรรมการตัดสินในทุก ๆ รอบแข่งขัน เพื่อคงความเป็นมาตรฐานของการจัดการแข่งขันให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงาน อีกทั้งยังได้รับความรู้และเทคนิคในการแข่งขัน การใช้ศาสตร์และศิลป์ การใช้ภาษา น้ำเสียง ลีลา และแม้แต่มารยาทในการโต้วาทีของนักโต้และกองเชียร์ ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านได้ให้ความรู้อย่างเต็มที่

สำหรับคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็น นักโต้วาทีระดับแชมป์ของประเทศไทย อาทิ อาจารย์กรรณิกา ธรรมเกษร อาจารย์บุญมา ศรีหมาด อาจารย์สมชาย หนองฮี ดร.ธีระยุทธ บุญมา อาจารย์ชาญวิทย์ ลัภโต ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมและเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิสิตนักศึกษาในศาสตร์ของการพูดด้วยค่ะ”