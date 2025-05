ลงสี ปรับปรุงพื้นสนาม สานต่อ โปรเจคต์ Dream Stadium ปีที่ 3 โดยจับมือกับกลุ่มศิลปินไทย ‘ALEX FACE’ ‘MXRNIES’ และทีม ‘DREAMGRAFF

Dream Stadium สานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยในคราวนี้เลือกจับมือกับกลุ่มศิลปินไทย ‘ALEX FACE’ ‘MXRNIES’ และทีม ‘DREAMGRAFF’ นำโดย ‘KANAET’ เพื่อลงสีและปรับปรุงพื้นที่สนาม ลานกีฬาหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพหลโยธิน (ซอยพระนาง) ใน “Dream Stadium : Paint Your Dream Space by Big One”

กรุงเทพมหานคร นับเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรหนาแน่น แต่ปัจจุบันยังต้องการพื้นที่สาธารณะที่ดีขึ้น เพื่อเด็ก ๆ และเยาวชน ได้ออกมาออกกำลังกายนอกบ้านเพิ่มขึ้น โครงการ “Dream Stadium…สนามแห่งฝัน” ภายใต้การดูแลของ Think Curve – คิดไซด์โค้ง ที่เข้าไปพัฒนาชุมชน หรือพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นสนามกีฬาที่สวยงามน่าใช้งาน จึงเกิดขึ้นมา

ก่อนหน้านี้ “Dream Stadium…สนามแห่งฝัน” นำภาพวาดจากการ์ตูน “กัปตันสึบาสะ” ลายเส้นถูกลิขสิทธิ์ โดย โยอิจิ ทากาฮาชิ มาใช้เพื่อปรับปรุงสนามหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งคนในชุมชน และสื่อต่างๆ มากมาย มาในคราวนี้ โครงการ Dream Stadium มาในคอนเสปต์ Paint Your Dream Space 2025 ที่จะจับมือกับ THAI CREATOR นักวาดและศิลปินชาวไทยที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะมาร่วมกันสร้างชุมชนที่น่าอยู่มากขึ้นให้ประเทศไทยของเรา

เริ่มต้นที่สนามแรก กับผลงานของ ‘ALEX FACE’ ‘MXRNIES’ และทีม ‘DREAMGRAFF’ นำโดย ‘KANAET’ กลุ่มศิลปินสตรีทอาร์ตไทย ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงระดับโลก ที่เข้ามาร่วมกันรังสรรค์ศิลปะบนพื้นสนาม ลานกีฬาหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพหลโยธิน (ซอยพระนาง) และมีบริษัท BD Media Solution เป็นผู้อำนวยการสร้างสนาม โดยได้มีการเปิดกิจกรรมเวิร์คชอปให้คนในชุมชนร่วมกันลงสีพื้นสนามด้วยตัวเอง ในวันที่ 11 พ.ค. และมีพิธีเปิดสนาม รวมถึงส่งมอบให้ชุมชนดูแลไปเมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา

ในกิจกรรมวันเปิดสนาม ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ก่อนจะมีกิจกรรมแข่งบาสเก็ตบอลกระชับมิตร 3×3 นำโดยดารานักแสดง และนักบาสเกตบอลทีมชาติไทย อาทิ เต๋อ – ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, เต๋า – เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, เดฟ – สุขเดฟ โคเคอร์, ผิง – จุฑามาศ จันฑกาล, บาส – มณเฑียร วงศ์สว่างธรรม และบ๊อบบี้ ณกรณ์ ใจสนุก ซึ่งร่วมลงสนามแข่งขันพร้อมกับเยาวชนในพื้นที่เขตพญาไท

นายชัชชาติ กล่าวถึงโปรเจคต์ Dream Stadium : Paint Your Dream Space by Big One ว่า โครงการนี้มีการคอลแลบกับงานศิลปะ ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะ เพราะศิลปะก็เป็นเรื่องสำคัญ เรื่องกีฬา หรือเรื่องพื้นที่สาธารณะก็เป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน

การที่โครงการนี้ทำให้ทั้งสองอย่างมามีส่วนร่วมกันได้ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วย ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีเวิร์คชอปให้เด็กๆ ได้มาร่วมกันทาสี ทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรมเลย

สิ่งนี้จะเป็นเหมือนแรงกระตุ้นทางหนึ่งให้ประชาชนได้เข้ามาใช้สนามมากขึ้น ไม่ใช่แค่สำหรับคนที่เล่นกีฬาเท่านั้น แต่รวมถึงคนที่ชอบงานศิลปะ ชอบ Alex Face ก็อาจจะได้มาถ่ายรูปสนาม ลงโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็เป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่ง เป็นการเพิ่มคุณค่า และทำให้คนได้เห็นมูลค่าของพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นไปด้วย

งานในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ทาง กทม. เองก็ยังต้องทำงานกันต่อไป เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งเรื่องแสงสว่าง ขยะ หรือห้องน้ำ เพื่อขยายผลโครงการนี้ต่อไป วันนี้เป็นแค่ก้าวแรก แต่ความสำเร็จของโครงการนี้ มันต้องมีความยั่งยืน ต้องมีคนมาใช้งาน จิตวิญญาณของมันจะต้องยังคงอยู่ และทำนุบำรุงให้ดีต่อไปเรื่อย ๆ

ALEX FACE หนึ่งในทีมนักออกแบบเผยถึงความตั้งใจกับโปรเจ็กต์ Dream Stadium : Paint Your Dream Space ครั้งนี้ว่า เราทำงานที่อยู่กับพื้นที่สาธารณะอยู่แล้ว กับโปรเจกต์นี้ มันคือการเพ้นท์สนาม ซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อน เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าลอง เพราะเราช่วยกันปรับพื้นที่นี้ ให้คนได้ใช้งานได้จริง ๆ ซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนด้วย ได้ Workshop ร่วมกับชุมชน เลยเป็นความรู้สึกใหม่ ๆ และเราได้เห็นว่า พื้นที่แบบนี้ มันจำเป็นกับเมืองจริง ๆ

พอเราลงสีพื้นเนี่ย มุมมองเราก็จะต่างออกไปกับที่เราเพ้นท์บนกำแพง เราเลยมาคิดว่า ถ้าเราทำรูปลงไปบนพื้น คนก็อาจจะมองไม่รู้เรื่องว่าเราทำรูปอะไร ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ รวมถึงการดูแลสนามที่มันอาจจะซ่อมแซมยาก เลยคิดว่า เรานำไอเดียที่มันเป็นกราฟฟิกง่ายๆ โดยเอาไอเดียของ KANAET ที่อยู่ใน DREAMGRAFF มาร่วมกัน มันเลยเกิดงานที่ผสมกัน ระหว่างกล่องเหลี่ยมกับความเป็นตัวเรา โดยสื่อถึงชีวิตเมือง

เราอยากให้พื้นที่มันสดขึ้นจากที่มันเขียวตุ่นๆ บนสนามเก่า พอมี Street Art บนกำแพง มันก็ชวนให้เด็กๆ เข้ามาใช้บริการมากขึ้น

น.ส.ปวิตรา ทัศวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบิ๊กวันกรุ๊ป กล่าวถึงการร่วมโปรเจคต์ Dream Stadium : Paint Your Dream Space by Big One Group ในครั้งนี้ว่า ทาง Big One Group ให้ความสำคัญกับการร่วมพัฒนาสังคมไทยมาโดยตลอด และเราก็ร่วมมือกับทางคิดไซด์โค้งในโครงการ Dream Stadium มาตั้งแต่โครงการแรก จนมาถึงครั้งนี้

การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้งานอย่างเหมาะสม ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เพื่อให้คนในพื้นที่รอบข้าง โดยเฉพาะเด็กๆ ได้มีสนามกีฬาที่สวยงาม น่าใช้งาน เป็นการสนับสนุนให้คนได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพดีในทางหนึ่ง

เราจึงไม่ลังเลเลย เมื่อทางคิดไซด์โค้งเสนอที่จะทำโครงการในครั้งนี้ และพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสนาม Dream Stadium : Paint Your Dream Space by Big One Group จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมีผู้คนเข้ามาใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราหวังเอาไว้ต่อไป

นอกจากนี้ Dream Stadium ครั้งนี้ยัง Collaborate กับศิลปินไทย ซึ่ง Big One Group เริ่มให้ความสำคัญมาในระยะหลัง สินค้าของ Big One เริ่มผนึกกำลังกับศิลปินไทยเช่นกัน เพราะเรามองว่าพวกเขาก็มีฝีมือไม่แพ้กับต่างชาติ และยังเป็นการสนับสนุนผลักดันคนไทยด้วยกัน

ทั้งนี้ โครงการ ‘Dream Stadium’ นั้นเป็นโครงการปรับปรุงสนามกีฬาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ของทาง Think Curve – คิดไซด์โค้ง ที่ตั้งใจริเริ่มขึ้นมาเพื่อเข้าถึงยังชุมชนต่างๆ ที่มีเยาวชนและครอบครัวอีกหลายครัวเรือนที่ต้องการพื้นที่แห่งความฝัน ความหวัง และจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต