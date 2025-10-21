ก.เกษตรฯ มอบนโยบาย ส.ป.ก. เร่งรัด 8 ด้าน ออกโฉนดเพื่อการเกษตร-ยึดคืนพื้นที่ถือครองโดยมิชอบ กำชับให้จัดทำไทม์ไลน์การปฏิบัติงาน รายงานความก้าวหน้าทุกเดือน
วันที่ 21 ต.ค.2568 ที่โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทางและนโยบายการขับเคลื่อนงานแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. และ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารปฏิรูปที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมรับมอบนโยบาย
นายนเรศ กล่าวว่า วันนี้มีความยินดีที่ได้กลับมาร่วมงานกับ ส.ป.ก.อีกครั้ง จากเดิมเมื่อปี 2562-2564 เคยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งก็จะมาสานต่องานเพื่อพี่น้องเกษตร และขอมอบนโยบายเร่งรัดใน 8 ด้าน ประกอบด้วย
1.เร่งรัดการออกโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรฯ ได้กำชับผ่านตนว่าอยากให้เร่งรัดเรื่องนี้ ในการออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จ
2.เร่งรัดการยึดคืนพื้นที่ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นไปตามวัตถุประสงค์การปฏิรูปที่ดินและถูกต้องตามกฎหมาย หากพบการถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ครอบครองไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อนำที่ดินมาจัดให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ทั้งนี้ ส.ป.ก. เปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองที่ดินได้แสดงสิทธิตามกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินได้ตามกฎหมาย
3.เร่งรัดการอนุญาตใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ 4.เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
5.เร่งรัดการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยรับทราบว่ามาน่าจะปรับปรุงเกือบทั้งฉบับ เนื่องจากเป็นกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ.2518 ดังนั้น ร.อ.ธรรมนัสจะเร่งรัดการปรับแก้ เพราะมองว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้การทำงานเกิดความคล่องตัว
6.ปรับปรุงมาตรฐานการสำรวจรังวัด 7.เร่งรัดจัดทำที่ดินชุมชน และ 8.ผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ
นอกจากนี้ อยากขอให้จัดทำแผนปฏิบัติงานแต่ละนโยบาย โดยระบุรายละเอียด ไทม์ไลน์ ระยะเวลาดำเนินงาน พื้นที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบการติดตามและประเมินผลงาน และให้รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน เป็นรายเดือน เพื่อใช้ติดตามประเมินผลปรับปรุงแนวทางขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบัติงานมีปัญหาหรือติดขัดในพื้นที่ ขอให้ประสานมายังส่วนกลาง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของรองนายกฯและรมว.กษ.จะทำให้การทำงานของ ส.ป.ก.รวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้าน นายเศรษฐเกียรติ กล่าวว่า นอกจากนโยบายที่เน้นย้ำ เร่งรัดออกโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายให้แล้วเสร็จนั้น เรื่องการยึดคืนพื้นที่ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลการตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยมิชอบ เรื่องการสนับสนุนเงินกองทุน
ให้แก้ไขระเบียบ คปก. ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินฯ สนับสนุนบุตรหลานเกษตรกร (ที่ผ่านการฝึกทักษะจากโครงการ JAEC) ให้เข้าถึงแหล่งทุน การต่อยอดมูลค่าที่ดินด้วยโฉนดต้นไม้ พัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมอาชีพ สู่การเป็น “เกษตรอัจฉริยะ” เพื่อเป็นต้นแบบในด้านการทำเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ”
ภายหลังการรับมอบนโยบายแล้วเสร็จ เลขาธิการ ส.ป.ก.พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมลุกขึ้นยืนพร้อมร่วมกันประกาศแนวทาง ขับเคลื่อนของ ส.ป.ก. “สร้างสิทธิ เสริมทุน หนุนเกษตร”