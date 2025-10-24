สวนสุนันทา เชื่อมบริการสมัครเรียน–สมัครงานออนไลน์ ผ่านระบบ “ThaID” ยกระดับการให้บริการยุคใหม่ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าขับเคลื่อนการบูรณาการระบบงานภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ด้วยการนำระบบ “ThaID” ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
โครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัลภาครัฐ (Digital Skills) และสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เข้าร่วมโครงการนำร่องในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบ ThaID ภายในมหาวิทยาลัย โดยได้เชื่อมโยงกับระบบบริการหลัก ได้แก่
– ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th
– ระบบสมัครงานออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://job.ssru.ac.th
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีระบบคุ้มครองข้อมูลจาก ThaID ที่เป็นไปตามมาตรฐานและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเคร่งครัด
การนำระบบ ThaID มาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการมุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)” ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างบริการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์การให้บริการในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง