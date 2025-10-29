สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนแต่งผีสุดครีเอต ร่วมสนุก “Zoo Halloween Party!” 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายนนี้
29 ตุลาคม 2568 – นายศรีศักดิ์ สุขชุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน ภายใต้ชื่องาน “Zoo Halloween Party!” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันและมอบประสบการณ์แห่งความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ บูธถ่ายภาพสุดสยองปนน่ารัก พร้อมพร็อพแฟนซี หมวก หน้ากาก และแทททู กิจกรรม “Snap & Share” เพียงถ่ายภาพภายในโซน Zoo Halloween แล้วโพสต์ใต้โพสต์กิจกรรมบนเพจ Facebook: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมติดแฮชแท็ก #KhaoKheowHalloween68 และ #สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
รับฟรี! ขนมและของเล่นธีมฮาโลวีนสุดน่ารัก (ของมีจำนวนจำกัด)
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับเหล่าสัตว์ขวัญใจของสวนสัตว์ เช่น การมอบ ผลไม้ฟักทองและแตงโมแกะสลักรูปผี ให้กับ “ฮิปโปฯ หมูเด้ง” และ “คาปิบาร่าหนูยักษ์” ได้ร่วมฉลองฮาโลวีนไปพร้อมกับนักท่องเที่ยว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และครอบครัว ร่วมแต่งกายแฟนซีหรือชุดผีสุดสร้างสรรค์ มาสนุกกับบรรยากาศฮาโลวีนสุดพิเศษ ท่ามกลางมุมถ่ายภาพมากมายทั่วสวนสัตว์
และพิเศษสุดสำหรับสายเที่ยวกลางคืน! ห้ามพลาดกิจกรรม “Halloween Night at Khao Kheow Night Zoo” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “หลอกผีแต่ไม่หลอกโปร” ลดจริง! ส่วนลดค่าเข้าชม 20% ตลอดช่วงวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568
สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ทาง Inbox Facebook: โปรโมชั่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-318444