หนังสือ … ‘ตรรกะพังๆ ของชาวพุทธ’
ผู้เขียน … ปัญญาวุโธ
จัดพิมพ์ … สำนักพิมพ์อินเทรนด์
ราคา … 299 บาท
เราอยู่ในประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธก็จริงอยู่ แต่มีความเชื่อนอกศาสนามากมายเข้ามาปะปนจนแทบแยกกันไม่ออก เราเชื่อกันทั้งพุทธ ทั้งผี (ไสยศาสตร์) ทั้งพราหมณ์ (ฮินดู) รวมถึงความเชื่อแปลกประหลาดอีกมากมาย ซึ่งบางครั้งก็ไม่รู้ว่ามีที่มาจากไหนกันแน่
ชาวพุทธส่วนใหญ่ในสังคมไทยบ้านเรา จึงทำให้เห็นว่ายังมีความเชื่อและความเข้าใจผิดๆ กันอยู่มาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเชื่อตามกันมา โดยไม่ได้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองว่า ความเชื่อเหล่านั้นตั้งอยู่บนหลักเหตุผลหรือเปล่า อีกส่วนเป็นเพราะไม่เคยศึกษาข้อธรรมในพระไตรปิฎกว่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้อย่างไร ได้แต่ฟังคนโน้นพูดทีคนนี้พูดที พระรูปนั้นบอกอย่างนั้น พระรูปโน้นบอกอย่างนี้ อาจารย์ท่านนั้นสอนอย่างนั้น อาจารย์อีกท่านสอนอย่างนี้
การเชื่อตามๆ กันมาอย่างไม่ไตร่ตรองด้วยเหตุผล บวกกับ ไม่ศึกษาพระไตรปิฎก ทำให้เกิดตรรกะพังๆ หรือผิดเพี้ยนขึ้นมาได้มากมายในหมู่ชาวพุทธ บางตรรกะก็ผิดเพี้ยนชนิดหลุดโลก เหนือจินตนาการไปไกล เพราะเป็นการนึกคิดเอาเอง ไม่เชื่อมโยงกับหลักเหตุผล ไม่ยึดโยงกับคำสอนในพระไตรปิฎก
เมื่อมองโลกด้วยตรรกะที่ผิดเพี้ยนเช่นนั้น ก็เหมือนเราสวมแว่นตาที่มีเลนส์ไม่ได้คุณภาพ เราจึงมองเห็นโลกบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริง มองลึกเป็นตื้น มองมืดเป็นสว่าง มองสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่ง
การทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์ตถาคต หากเริ่มต้นด้วยตรรกะที่ผิดเพี้ยนเสียแล้ว ก็มีแต่จะยิ่งผิดเพี้ยนหนักขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดต่อไปก็พากันผิดตามไปทั้งหมด สุดท้ายเราก็อาจกลายเป็นเหยื่อของพวกอลัชชีนอกรีตที่หากินกับผ้าเหลือง หรือเป็นเหยื่อของผู้วิเศษที่อ้างว่าตัวเองติดต่อกับวิญญาณได้บ้าง หยั่งรู้อนาคตบ้าง เปลี่ยนแปลงดวงชะตาได้บ้าง หรือมีคาถาอาคมพิสดารพันลึกบ้าง
“ตรรกะพังๆ ของชาวพุทธ” ประกอบด้วยเนื้อหา 15 บท แต่ละบทเขียนในสไตล์เหมือนกับบทความ ที่เราเคยอ่านกันตามหน้านิตยสารหรือเว็บไซต์ต่างๆ จึงอ่านง่าย ไม่ใช้ศัพท์แสงที่เข้าใจยาก
แม้แต่คนที่ไม่สนใจธรรมะก็อ่านได้โดยไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อ
♦♦“… การอยู่ในอำนาจของผู้อื่น เป็นทุกข์ทั้งสิ้น …” คติธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน
♦♦…เริ่มต้นคอลัมน์ในสัปดาห์นี้ ขอแนะนำหนังสือดีจากสำนักพิมพ์มติชน นำเสนอ “ภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง” ผู้เขียน : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง … “ศาสนา” และ “การเมือง” เป็นสิ่งที่เราถูกหลอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มายาคติที่ว่าการเมืองเป็นตัวแทนของความสกปรก ส่วนศาสนาเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ สองสิ่งนี้จึงดูเหมือนเป็นสิ่งที่แยกขาดออกจากกัน …เเต่ในความเป็นจริงศาสนานั้นถูกเเยกกับการเมืองจริงหรือ? หรือเราเพียงเเค่เชื่อต่อๆ กันมาว่ามันเป็นแบบนั้น ทั้งที่ความสัมพันธ์ของการเมืองเเละศาสนานั้นมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทุกวี่วัน ทั้งในระดับโครงสร้างเเละระดับชีวิตประจำวัน …ชนิดที่ว่าต่อให้เป็นคนที่ประกาศตนว่าเป็นผู้ไม่นับถือศาสนาเเล้ว ก็ยังไม่วายถูกก้าวก่ายโดยศาสนาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดี หนังสือเล่มนี้นำเสนอความสัมพันธ์ของศาสนาและการเมืองผ่านประเด็นที่หลากหลาย … อาทิ …ทำไมสังคมไทยถึงเป็นสังคมบ้าบุญ, …ความเงียบงันต่อการอุ้มหาย กับความดีบริสุทธิ์ที่ไม่อยากเเปดเปื้อนการเมือง, …“ฆ่าไม่บาป” กิตติวุฑโฒ ไม่ใช่คนเเรก, …ศาสนากับระบบสมณศักดิ์ ฯลฯ ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่หนังสือเล่มนี้ จะพูดถึงไปพร้อมกับข้อเสนอการปฏิรูปศาสนาไปพร้อมกันกับการเมืองในมุมมองผู้เขียน ราคา 280 บาท
♦♦…“พระเตมีย์ และพระมหาชนก” ผู้เขียน : ณิชาวีร์ เพิ่มพูลปฏิพัทธ์ ... รวมเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกกันว่าชาดก มีทั้งสิ้น 547 เรื่อง ทศชาติ คือชาดกอันกล่าวถึง 10 ชาติสุดท้าย พระเตมีย์ และพระมหาชนก คือชาติที่ 1 และ ชาติที่ 2 ในทศชาติชาดก หนังสือเล่มดังกล่าวได้รัรางวัลหนังสือดีเด่น รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพสำหรับเด็ก จัดโดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียนรู้พุทธศาสนาแต่เยาว์วัย เพื่อบ่มเพาะหัวใจให้มีธรรม ผ่านชาดกสองชาติแรกของทศชาติชาดก พระเตมีย์ ละเว้นไม่ก่อเวรกรรมทำบาป มุ่งมั่นประพฤติธรรมอันบริสุทธิ์ พระมหาชนก ความเพียรอย่างไม่ลดละ มุ่งมั่นบรรลุจุดหมายอันเป็นกุศล อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนา ตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อบ่มเพาะหัวใจให้มีธรรมอีกด้วย สำนักพิมพ์ห้องเรียน จัดพิมพ์ ราคา 190 บาท
♦♦…“นิวรณ์ ขยะและแก้วมณีในหัวใจคน” ผู้เขียน : สมบัติ ทารัก, ประชา หุตานุวัตร … คนส่วนใหญ่ ไม่คุ้นกับคำว่า “นิวรณ์” หรือไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ำ แต่สิ่งที่เรียกว่า “นิวรณ์” ทุกคนล้วนเคยประสบ และจำนวนไม่น้อยก็ยังถูกรบกวนอยู่วันแล้ววันเล่า ไม่ว่าจะเป็นความโหยหาปรารถนาสิ่งปรนเปรอกาย (กามฉันทะ) ความขัดเคืองแค้นใจ รวมทั้งความคิดร้าย (พยาบาท) ความหดหู่ห่อเหี่ยวและ เซื่องซึม (ถีนมิทธะ) ความฟุ้งซ่านกระวนกระวายและกลุ้มกังวล (อุทธัจจ กุกกุจจะ) และความลังเลสงสัยไม่แน่ใจ (วิจิกิจฉา) หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่เหมาะทั้งกับคนทั่วไป และผู้สนใจการฝึกจิต รวมทั้งผู้มีประสบการณ์ด้านสมาธิภาวนาด้วย สำนักพิมพ์เสมสิกขาลัย จัดพิมพ์ ราคา 120 บาท
♦♦…“จงรักในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง” ผู้เขียน : พระเฮมิน ... “ไม่มีใครที่เกิดมาสมบูรณ์แบบ เราเองก็ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน” นี่ไม่ใช่การดูถูกตนเอง แต่คือการตระหนักและเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต แม้เราจะไม่สมบูรณ์แบบ แม้จะเคยทำผิดพลาด แม้จะเจอกับเรื่องราวนานัปการที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวด ก็สามารถปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปได้ แม้เราจะไม่สมบูรณ์แบบ แม้จะเคยทำผิดพลาด แม้จะเจอกับเรื่องราวนานัปการที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวด ก็สามารถปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปได้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และยอมรับโลกใบนี้ไปด้วยกัน อมรินทร์ธรรมะ จัดพิมพ์ ราคา 195 บาท
คนข่าวธรรมะ