เปิดตลับพระใหม่ - เหรียญวาสนาหลวงพ่ออ๊อด

เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานจุดเทียนชัยมงคล ในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญวาสนา
โดยมีพระราชวชิรโกศล (เจ้าคุณภา) เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดประยูรธรรมมาราม, พระราชสิริวัชรรังษี (ชำนาญ อุตตมปัญโญ) รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร พระครูโสภณภัทรเวทย์, (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา วัดสายไหม จ.ปทุมธานี นั่งปรกอธิษฐานจิต ที่วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ภายในพิธีมหาพุทธาภิเษก จัดพิธีสวดพระมหานาคจากคณะสงฆ์วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
การจัดสร้างวัตถุมงคล “เหรียญวาสนา” รุ่นนี้ ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เมตตาอนุญาตให้เชิญยันต์นารายณ์ทรงครุฑยืนประทับพระราหู ประทับด้านหลังเหรียญรุ่นวาสนา
จากนั้น ภายหลังเสร็จพิธีพระครูโสภณภัทรเวทย์ ได้แจกวัตถุมงคลเหรียญวาสนา (แจกทาน) กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นที่ระลึกและเสริมความเป็นสิริมงคล
ลักษณะวัตถุมงคลเป็นทรงกลมรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์หันหน้าตรง ใต้รูปเหมือนเขียนคำว่า “วาสนา”
ด้านหลังเป็นรูปองค์นารายณ์ทรงครุฑยืนประทับพระราหู พร้อมอักขรยันต์ ใต้รูปเหมือนเขียนคำว่า หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม ปทุมธานี พ.ศ.๒๕๖๘
จัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญวาสนา เพื่อให้ญาติโยมเช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและนำปัจจัยไปใช้ในกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนไทยของมูลนิธิเพชรยอดมงกุฎ
เป็นพระเกจิชั้นแนวหน้าของเมืองไทยในยุคปัจจุบัน อุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคม เจ้าตำรับวัตถุมงคล “ตะกรุดลูกปืน” ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา
ปัจจุบัน สิริอายุ 66 ปี พรรษา 34 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา