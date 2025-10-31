รอบด้านวงการพระ - “ครูบาสุรินทร์ สุรินโท” เจ้าอาวาสวัดศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

“ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในที่มืดหรือในที่แจ้ง ก็ตายทั้งนั้น หนีไม่พ้นเลย” สารธรรมมงคล หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
“ครูบาสุรินทร์ สุรินโท” เจ้าอาวาสวัดศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พระเกจิดังเป็นที่ยอมรับของคณะศิษย์และสาธุชนโดยทั่วไป จัดสร้าง “เหรียญนวโลหะ รูปครูบาเจ้าศรีวิชัย-ครูบาเจ้าสุรินทร์ สุรินโท” เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2554 ลักษณะเป็นทรงกลมรูปไข่ ชุบทอง 2 ด้าน ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ หันหน้าตรง ใต้รูปเหมือน เขียนคำว่า “ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย”
ด้านหลังเป็นรูปครูบาสุรินทร์ครึ่งองค์ หันหน้าตรง ใต้รูปเหมือนเขียนคำว่า “หลวงปู่ครูบาสุรินทร์ วัดหลวงศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ๒๕๕๔” เป็นวัตถุมงคลที่มีคณะศิษย์ เข้ามาเช่าบูชากันเป็นจำนวนมาก
“หลวงพ่อบุญศรี ลัฏฐิวัณโณ” อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางเชียงยืน จ.มหาสารคาม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง วัตถุมงคลของหลวงพ่อบุญศรี เท่าที่สืบค้นพบมีเพียงรุ่นเดียว แต่ได้รับความนิยมสูง คือ “เหรียญรูปเหมือนปี พ.ศ.2539” ในวาระที่อายุครบ 48 ปี
ลักษณะเป็นรูปไข่ มีหูห่วง จัดสร้างเป็นเนื้อกะไหล่ทองเพียงอย่างเดียว ด้านหน้าบริเวณตรงกลางเป็นรูปเหมือนหันหน้าตรงครึ่งองค์ ใต้ห่วงมีอักขรยันต์ เขียนว่า “นะ” ส่วนด้านขวาโค้งไปด้านซ้ายมีอักษรเขียนว่า “วัดกลางเชียงยืน มหาสารคาม รุ่น ๑” บริเวณใต้รูปเหมือนมีตัวอักษร 2 แถว แถวแรกเขียนว่า “หลวงพ่อบุญ” แถวที่ 2 อ่านว่า “พระครูบุญศิริธรรม”
ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขรยันต์ และมีตัวอักษรเขียนที่พื้นเหรียญซ้าย-ขวา ว่า มหาโชค มหาลาภ จากขอบด้านขวาโค้งไปด้านซ้ายเป็นอักขรยันต์ ส่วนด้านล่าง เขียนว่า “๒๙ พ.ค.๓๙” จัดเป็นวัตถุมงคลยอดนิยมของเมืองมหาสารคาม
“หลวงพ่อเส็ง ธัมมธโร” อดีตพระเกจิชื่อดังวัดหนองเรือโกลน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ช่วงปี พ.ศ.2504 จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมา เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดหนองเรือโกลน คือ “เหรียญหลวงปู่เส็ง ปี 04” ลักษณะเป็นทรงกลมรูปไข่ มีหู จัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงและเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
ด้านหน้า มีขอบเป็นข้อปล้อง ตรงกลางมีรูปเหมือนครึ่งองค์ ใต้ขอบด้านบนศีรษะหลวงปู่ มีอักษรไทย เขียนว่า “ที่ระลึกวัดหนองเรือโกรน” (ใช้ตัวกล้ำ…ร…เรือ) และเหนือขอบด้านล่างใต้องค์หลวงปู่ มีอักษรไทย เขียนคำว่า “หลวงปู่เส็ง”
ด้านหลัง มีขอบรอบแต่ไม่เป็นข้อปล้อง ตรงกลางมีอักขระขอม มีอุณาโลมกำกับยอด 3 ยอด และมียันต์พระเจ้าห้าพระองค์ กำกับอักขระขอมด้วยอุณาโลม 2 ยอด พร้อมเสริมด้วยอักขระขอม อิ สะ หวา สุ และมีเลขไทย “๒๕๐๔” อยู่แถวล่างสุด เหรียญดังกล่าว จัดสร้างจำนวนไม่มาก เพื่อสมนาคุณผู้ที่มาร่วมทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์วัดเท่านั้น
อริยะ เผดียงธรรม
