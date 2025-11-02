หลังจากได้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคนใหม่แล้ว โดยเป็นนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามปรับภาพเป็นคนยุคใหม่ หรือกลางเก่ากลางใหม่อะไรทำนองนั้น
จุดต่อไปที่กำลังจับตามองกัน ก็คือ แคนดิเดตนายกฯ ของเพื่อไทยจะเป็นใครบ้าง!?
แน่นอนว่าจะต้องมี 3 คน เต็มตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เพราะเพื่อไทยมีบทเรียนมาตลอดว่า ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆ นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน เป็นได้ปีเดียว ก็โดนศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมาเป็น แพทองธาร ชินวัตร ก็โดนศาลรัฐธรรมนูญปลดอีก
ดังที่อดีตนายกฯ แพทองธาร กล่าวทบทวนกลางที่ประชุมยกเครื่องเพื่อไทยว่า
เพื่อไทยผ่านทั้งการรัฐประหาร 2 ครั้ง การยุบพรรค 2 พรรค การตัดสิทธิ์กรรมการบริหารเกือบ 200 คน และการปลดนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งถึง 6 คน!!
นั่นคือข้อมูลที่ยืนยันว่า เพื่อไทยจะประมาทไม่ได้ โดนเล่นงานแบบหนักๆ มาตลอด
ทั้งโดนยึดอำนาจด้วยทหาร โดนยุบพรรค และนายกฯ โดนปลดแบบกราวรูด
ดังนั้น เมื่อจัดเตรียมแคนดิเดตนายกฯ ก็ต้อง 3 ชื่อ ใส่กันเต็มแม็ก!
ใครคือผู้เหมาะสมในการเป็นนายกฯ ถือเป็นจุดจูงใจประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่สำคัญมากๆ
ต้องจัดตัวบุคคล ที่สอดรับกับกระแสความต้องการของสังคมในช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ให้โดนใจประชาชนอย่างที่สุด!?!
ช่วงระยะนี้ เริ่มมีชื่อของตัวเต็งแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทยกันบ้างแล้ว
อย่างเช่น จาตุรนต์ ฉายแสง ซึ่งมีข่าวว่าจ่อหัวหน้าพรรค สุดท้ายก็ไม่มีชื่อ แต่เริ่มพูดกันว่า อาจจะได้เป็น 1 ในแคนดิเดต ด้วยภาพนักสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างชัดเจน
ที่น่าสนใจอีกรายคือ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของพินทองทา ชินวัตร ลูกสาวคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร มีชื่อหยั่งกระแสออกมาเป็นระยะๆ!
พูดกันมากว่า เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หน่วยก้านดี บุคลิกดี และเป็นคนในครอบครัว
ถ้าเป็นณัฐพงศ์เป็นแคนดิเดตนายกฯ จริงๆ ก็แน่นอนว่า ตระกูลชินวัตรยังมีบทบาทต่อไป
ประเด็นนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นจุดตรึงคะแนนจากชาวบ้านที่ยังเชื่อมั่นในทักษิณ ส่วนข้อเสียคือ ประชาชนที่อยากให้เพื่อไทยหลุดพ้นวงจรเดิมๆ อาจผิดหวัง
อีกชื่อที่มีการพูดถึง คือ วราวุธ ศิลปอาชา แห่งพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งมีข่าวว่าเปิดเจรจากันไปพอสมควรแล้ว คือการรวมพรรค โดยชาติไทยพัฒนา มีสส.คุมพื้นที่ภาคกลาง สามารถเสริมกับเพื่อไทยได้ลงตัว
แต่ถึงขณะนี้ เป็นดีลที่ยังไม่สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์!?
คงต้องรอดูสถานการณ์เมื่อใกล้ดีเดย์เลือกตั้งอีกครั้ง
ต้องติดตามกันต่อไป อาจใช่หรือไม่ใช่ 3 ชื่อนี้ โดยกระแสสังคมเมื่อใกล้เลือกตั้ง จะเป็นตัวกำหนดอย่างแท้จริง!!
วงค์ ตาวัน