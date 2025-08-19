กรณีที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ เป็นอีกประเด็นร้อนแรง เมื่อนายภูมิธรรม เวชยชัย เข้ามาบริหารกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินในยุคนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีมหาดไทย ซึ่งเคยมีคำสั่งไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดง ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหลายประการ

ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการในยุคนายภูมิธรรม สรุปว่า ที่ดินเขากระโดงเป็นที่ดินของรัฐตามกฎหมาย กรมที่ดินสามารถเพิกถอนโฉนดได้ทันที

เป็นบทสรุปของมหาดไทยในยุคภูมิธรรม คือ ดำเนินการเพิกถอนโฉนด ยึดคืนมาเป็นของรัฐ!

ขณะนี้จึงเป็นช่วงดำเนินการของกรมที่ดิน ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนอธิบดีคนใหม่

แถมกรณีนี้ มีผู้ยื่นร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกด้วย จึงมีการสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอ เพื่อดำเนินคดีในอีกทาง

เขากระโดงจึงอยู่ในช่วงร้อนระอุ กระทบกับตระกูลใหญ่แห่งบุรีรัมย์!!

จึงมีความพยายามตอบโต้คำสั่งยึดคืนเขากระโดงทำนองว่า เป็นเรื่องการเมือง เป็นการล้างแค้นระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงิน

แต่ถ้าไปถามความรับรู้ของประชาชน จะพบว่า ที่ดินเขากระโดงนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลมาอย่างละเอียดแล้ว

เคยมีการเปิดอภิปรายในสภาอย่างดุเดือดมาแล้ว ทำให้ข้อเท็จจริงของที่ดินกว่า 5 พันไร่ดังกล่าว ประจักษ์ชัดในสายตาประชาชน!

ดังนั้นเมื่อนายภูมิธรรมประกาศเดินหน้ายึดคืน จึงได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนจำนวนไม่น้อย

เพราะประเด็นสำคัญคือ เป็นที่ดินพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 ให้การรถไฟเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ได้ออกพระราชกฤษฎีการองรับสิทธิ์ด้วย!

ขณะเดียวกัน การตอบโต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ในการรุกคืบเพื่อยึดคืนเขากระโดงนั้น

ได้มียกคดีที่ดินอัลไพน์ขึ้นมาเป็นประเด็น

ทำนองว่าทำไมพรรคเพื่อไทย ไม่จัดการกับอัลไพน์อย่างตรงไปตรงมาด้วย

เป็นที่รู้กันว่า เขากระโดงกระทบบ้านใหญ่บุรีรัมย์ ส่วนอัลไพน์มีผู้ถือหุ้นเป็นชินวัตร!?

แต่ถ้าศึกษาข้อเท็จจริงของ 2 คดีนี้จะพบว่าเป็นคนละเรื่อง

ที่ดินเขากระโดงนั้น เป็นที่พระราชทานให้การรถไฟ ใช้ประโยชน์ในกิจการราชการรถไฟ แล้วเกิดปัญหามีการออกโฉนด มีเอกชนเข้ามาครอบครอง

ส่วนที่ดินอัลไพน์นั้น เป็นที่เอกชนมีโฉนดถูกต้อง เจ้าของที่ดินนำมาถวายวัด แต่ทางวัดไม่อยากได้ที่ดิน จึงให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย นำไปขายเพื่อเอาเงินให้วัด

แต่ต่อมามีการยื่นร้องและวินิจฉัยว่า การขายนั้นไม่ถูกต้อง การขายเป็นโมฆะ จึงมีคำสั่งเพิกถอนโฉนด

จะเห็นได้ว่าปัญหา “กลับข้างกัน”

“ความสุจริตใจ”แตกต่างกัน!!

วงค์ ตาวัน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
2

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
3

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
4

ดวงเฮง ดวงปัง - ราศีใดจะพบรักที่เชื่อฟังท่านทุกอย่าง ราศีใดมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เข้ามืออยู่เสมอ
5

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ตั้งสติให้ดี ระวังเหนื่อยฟรี ตกที่นั่งลำบาก
6

ผงะ พ่อค้ารับซื้อสินค้าเกษตร หายจากบ้าน 2 วันพร้อมเงินหลายแสน เป็นศพคาพงหญ้าข้างถนน
7

ครูสาวแชร์ประสบการณ์ เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นออทิสติกตอนอายุ 24 ปี เล่าเหตุที่ต้องไปตรวจ คำพูดหมอฉุดสติ
8

เปิดคำแปลคลิปทหารเขมร สาธิตวางทุ่นระเบิด PMN-2 แฉอีกทำหลุมขวาก ดักทหารไทย
9

มาดามรถถัง ส่งยานเกราะล้อยาง-ช่างซ่อม เข้าประจำชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศช่วยไม่มีค่าใช้จ่าย
10

แมท ภีรณีย์ ประกาศขายที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา 52 ไร่ ทำเลทองหายาก หาเงินส่งลูกไป "วิมเบิลดัน"