สถานการณ์ขัดแย้งไทยกับกัมพูชาที่ยังยืดเยื้อยาวนาน ถึงเวลานี้น่าสนใจว่า ได้เกิดการเคลื่อนไหวเป็น 2 กระแสใหญ่ในปัญหาข้ามชาตินี้ โดยส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวในแนวทางชาตินิยม เกลียดชังกัมพูชา สนับสนุนทหารให้เป็นพระเอก
อีกความเคลื่อนไหวหนึ่ง มุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมออนไลน์ แก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในกัมพูชา เรียกร้องให้รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล เดินหน้าจัดการกับโจรไซเบอร์อย่างจริงจัง พร้อมๆ กันมีการเปิดโปงว่า มีนักการเมืองไทยเรานี่แหละ เชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว
อาจจะมองได้ว่า ทั้ง 2 กระแสดังกล่าว มีเป้าหมายอยู่ที่การสะสางปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาเหมือนๆ กัน!
เพียงแต่กระแสหนึ่ง เน้นไปที่อธิปไตยของไทยเรา เน้นไปที่บริเวณชายแดน ซึ่งบางจุดมีชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอยู่อาศัย
กระแสนี้ นอกจากจะมีกองทัพเป็นหลัก ทำให้ภาพของทหารดูดีงาม ยังมีอินฟลูเอนเซอร์คนดัง เช่น กัน จอมพลัง มีบทบาทเป็นฮีโร่
แต่ไปๆ มาๆ เริ่มโดนท้วงติงว่า กระทำการล้ำเส้น เปิดซาวด์ผี พร้อมเริ่มโดนตรวจสอบอย่างหนัก ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง!?
ส่วนกระแสที่เน้นไปยังประเด็นแก๊งสแกมเมอร์นั้น มีสส.พรรคประชาชนมีบทบาทในแนวทางนี้
ไม่ว่าจะเป็นนายรังสิมันต์ โรม ที่อภิปรายทั้งในและนอกสภา ไปจนถึงเวทีรัฐสภาโลก
รวมทั้ง ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ซึ่งนอกจากพุ่งเป้าไปที่แก๊งสแกมเมอร์แล้ว ยังมุ่งตรวจสอบ “กัน จอมพลัง” เชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองคนดังในรัฐบาล
แน่นอนว่า การพูดถึงปัญหากัมพูชานั้น ก็ต้องมองทั้ง 2 เรื่อง คือ ทั้งเรื่องอธิปไตย และทั้งการจัดการกัมพูชาในฐานะศูนย์กลางอาชญากรรมข้ามชาติ
แต่ลงเอย กลุ่มคนใน 2 กระแสดังกล่าว เริ่มมีประเด็นขัดแย้งกันเอง อย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ!!
ทั้งกรณีกลุ่มคนรักชาติ อินฟลูเอนเซอร์ เปิดศึกกับนักสิทธิมนุษยชนอย่างหนักหน่วง
จากนั้นฝ่ายที่มุ่งปัญหาสแกมเมอร์ เริ่มมีคำถามกับอินฟลูเอนเซอร์ เริ่มตรวจสอบการเชื่อมโยงกับคนในรัฐบาล
เป็น 2 กระแส 2 กลุ่มคน 2 ขบวนการ ที่น่าจับตามองกันยาวๆ
คงต้องเฝ้ามองว่า ที่หันมาขัดแย้งกันเองนั้น จะพัฒนารุนแรงขึ้นหรือไม่!?
เอาเข้าจริงๆ แล้ว โดยจุดยืน โดยแนวคิด
ขบวนการคนรักชาติ กลุ่มชาตินิยม จะแตกต่างอย่างมากกับกลุ่มที่มุ่งปัญหาสแกมเมอร์
มีนักวิเคราะห์การเมืองมองว่า ในการเลือกตั้งใหญ่ที่ใกล้จะมาถึง ในต้นปีหน้า
ถ้าหากปัญหาขัดแย้งไทยกับกัมพูชายังดำรงอยู่ หรือรุนแรงมากขึ้น!
ถ้ากระแสชาตินิยมมาแรงจัด จะส่งผลต่อการเลือกตั้ง
พรรคการเมืองที่ไปกับกระแสรักชาติคลั่งชาติได้ จะได้ประโยชน์ในการเลือกตั้ง!!
วงค์ ตาวัน