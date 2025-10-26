ประเทศไทยเราเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว สัมผัสกันได้จากอากาศในยามเช้าของทุกวัน ใครที่ตื่นก่อนแสงตะวันสาดส่อง ก็จะได้รับรู้ถึงความเย็นสบาย ได้รับสายลมที่พัดมาพร้อมความหนาวเย็น
เข้าหน้าหนาวเมื่อไร ก็หมายถึงช่วงเวลาที่จะเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปี ไม่ว่าจะเป็น ลอยกระทง คริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
หมายถึงเทศกาลท่องเที่ยว ไปจนถึงกิจกรรมต่างๆ ท้ายปี เพื่อรับลมเหมันต์
อย่างไรก็ตามสำหรับปีนี้ ทั่วทั้งสังคมไทยก็อยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสวรรคตเมื่อ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา
ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
ดังนั้นเทศกาลส่งท้ายปีนี้ ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยให้ดำเนินไปพร้อมกับถวายอาลัยต่อพระองค์ท่านไปพร้อมๆ กัน
แน่นอนว่า ยังสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกันไปได้
กิจกรรมในงานเทศกาลปลายปีนี้ สามารถจัดได้ เพียงแต่ต้องไม่แสดงการรื่นเริงมากเกินไป เพราะจะไม่สอดรับกับบรรยากาศของผู้คนในสังคม
รวมทั้งเป็นกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีที่แสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระพันปีหลวงไปด้วย
ขณะเดียวกันที่ต้องเน้นเตือนสติเพื่อนร่วมสังคมไทย นั่นคือ เทศกาลท่องเที่ยวส่งท้ายปีเช่นนี้ ต้องไม่ประมาทด้านรถรา
ต้องตรวจเช็กเตรียมความพร้อมของรถยนต์ที่จะใช้เดินทางให้สามารถไว้วางใจได้ด้านความปลอดภัย!
เมื่อต้องขับต้องไม่ดื่มน้ำมึนเมา หรือการดื่มรับเทศกาลต้องไม่เอิกเกริก และต้องไม่คึกคะนองยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรเหล่านั้น
ขณะเดียวกันฤดูหนาวมาพร้อมสภาพอากาศแห้ง เป็นช่วงเวลาที่มีสถิติเหตุเพลิงไหม้มากที่สุด
ระบบไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานเซฟตี้
ป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนำมาสู่เพลิงไหม้บ้านเรือนร้ายแรง ไม่ว่าจะช่วงพักอาศัยนอนอยู่ในบ้าน ไปจนถึงช่วงออกเดินทางท่องเที่ยวรับเทศกาล
กลับมาบ้านต้องไม่เหลือแค่เสาหรือเจอแต่ซาก!!
ไปจนถึงการดูแลความปลอดภัยให้ทรัพย์สินปลอดพ้นโจรร้าย ระบบล็อกประตูหน้าต่าง ไปจนถึงกล้องวงจรปิด รวมทั้งการแจ้งร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
ในด้านผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบันเทิง สถานบริการ ซึ่งแน่นอนต้องเพิ่มการบริการนักท่องเที่ยวในเทศกาลปลายปีนี้ เป็นช่วงสร้างรายได้ที่สำคัญมากๆ
โดยนโยบายของรัฐบาล ไม่ได้สั่งห้ามหรือสั่งงดอย่างเข้มงวดเกินไป สามารถเปิดบริการมีกิจกรรมได้ เพียงแต่ต้องไม่ให้เกินเลย
ต้องสอดรับกับบรรยากาศที่คนทั่วไทยต้องร่วมกันไว้ทุกข์ อาจจะลดความฉูดฉาดครึกครื้นลงไปบ้าง แต่ก็ยังสามารถเปิดบริการได้
ถือว่าควรไปด้วยกันได้ ทั้งการถวายความอาลัยและวงจรเศรษฐกิจ ธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการสถานบันเทิงในช่วงนาทีทองรับเทศกาล!
วงค์ ตาวัน