แม้จะเปลี่ยนจากรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร มาเป็นรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล แต่ความที่ยังมี “บิ๊กเล็ก” พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมอยู่ ทำให้การสานต่องานด้านปัญหาไทย-กัมพูชา เดินหน้าต่อเนื่อง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ตอนรัฐบาลแพทองธาร มีนายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นรองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง และเป็นรักษาการนายกฯ ก็มอบงานกลาโหมให้บิ๊กเล็กเดินหน้าเต็มที่
พอมายุคอนุทิน คราวนี้บิ๊กเล็กเป็นรมว.กลาโหมเต็มตัว ก็สานงานต่อไปได้!
ด้วยความต่อเนื่องดังกล่าว ทำให้ล่าสุดมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์ ระหว่างนายอนุทินกับฮุน มาเนต มีโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และอันวาร์ อิบราฮิม ประธานอาเซียน เป็นสักขีพยาน
เป็นอีกย่างก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาขัดแย้ง
หลังลงนามดังกล่าว ฝ่ายกัมพูชาก็แสดงท่าทีขานรับ ถอนกำลังพลและอาวุธหนักออกจากชายแดนทันที!!
แน่นอนว่า คงต้องรอการคลี่คลายอีกหลายประการ กว่าจะมั่นใจได้ว่าปัญหาลุล่วงได้จริงหรือไม่
เพียงแต่เมื่อสามารถเริ่มต้นได้ ก็เป็นความหวังว่า ความสงบสุขจะกลับคืนมา
แล้วจะได้มาเจรจาจัดการเรื่องเส้นเขตแดนให้ชัดเจน บนพื้นฐานประโยชน์ของประเทศชาติ อธิปไตยของผืนดินไทย!
ขณะเดียวกัน มีประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามทวงถามตลอด คือ เชลยศึก 18 ราย
โดยทหารกัมพูชา 18 นาย โดนทหารไทยจับกุมเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ช่วงรบกันหนักๆ และยังไม่มีวี่แววจะปล่อยตัว!?!
แน่นอนว่า ไทยเราปฏิบัติต่อทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวอย่างรอบคอบ
ยึดหลักมนุษยธรรม และทำตามอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก
เคยให้ตัวแทนต่างชาติเข้าพบปะ เพื่อตรวจสอบว่า เราดูแลอย่างดี ไม่มีการทำทารุณ กินดีอยู่ดี
กระนั้นก็ตาม นโยบายที่วางเอาไว้ตั้งแต่ยุครัฐบาลแพทองธาร โดยบิ๊กอ้วน ภูมิธรรม จากการหารือร่วมกันกับพล.อ.ณัฐพล ก็คือ การปล่อยตัว 18 ทหารกัมพูชา ยังต้องมีจังหวะเวลาที่เหมาะสม
นโยบายนี้ยึดถือต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลอนุทิน โดยบิ๊กเล็ก นั่นคือ จะปล่อยไปง่ายๆ คงไม่ได้
ประการแรกรอดูว่า กัมพูชาต้องแสดงท่าทีจริงใจจะแก้ปัญหาอย่างชัดเจนเสียก่อน
ประการต่อมา ถ้ายังมีความเคลื่อนไหวยั่วยุจากกัมพูชาต่อไทย หากปล่อย 18 เชลยนี้ไปให้ มีแต่จะโดนนำไปบิดเบือนสร้างเรื่องหลอกลวงต่อชาวโลก
คงเอา 18 คนนี้ไปแถลงข่าวใหญ่โต กล่าวหาไทยอย่างตรงข้ามกับความจริง!?
เหล่านี้จึงเป็นเหตุให้ 18 เชลยศึก ไม่สามารถกลับบ้านได้ง่ายๆ
เพราะจะกลายเป็นหมากเกมของผู้นำกัมพูชาที่แสดงให้เห็นมาตลอดว่าเชื่อถือมั่นใจอะไรไม่ได้!!
วงค์ ตาวัน