มักจะมีคำถามในหมู่ผู้คนที่สนใจการเมืองว่า วันเวลาการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ยังเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยแน่นอนหรือไม่ สัญญาที่ตกลงกันไว้ตามเอ็มโอเอ ยังเหมือนเดิมแน่นอนหรือ
เป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเป็นพักๆ ตามแต่สถานการณ์!?
ก่อนหน้านี้ ทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯ มือกฎหมาย ได้วางกำหนดเวลาอย่างชัดเจนแล้ว
ยุบสภาวันที่ 31 มกราคม 2569 และเลือกตั้งวันที่ 29 มีนาคม 2569
มีไทม์ไลน์แบบชัดๆ ขนาดนี้ ทำให้ความสงสัยเริ่มจางหายไป
เพราะประกาศอย่างเปิดเผยชัดเจนกลางที่ประชุมรัฐสภา สื่อสารถึงประชาชนทั้งประเทศเช่นนี้ คงไม่มีการบิดเบี้ยวแน่นอน!
แต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ลึกๆ ว่าอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องอยู่ต่อ จนต้องเลื่อนการยุบสภาและการเลือกตั้งใหม่ออกไป
เป็นเหตุการณ์ที่กลายเป็นความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อะไรทำนองนั้น
หันมามองบ้านเมืองเราในขณะนี้ อยู่ในช่วงของการถวายอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งรัฐบาล ข้าราชการ ประชาชนทั้งประเทศ อยู่ในช่วงการไว้ทุกข์ในความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง
รวมทั้งเป็นช่วงการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
พร้อมใจกันงดเว้นกิจกรรมหลายๆ อย่าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อบรรยากาศที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในความโศกสลด!
ระยะนี้ก็เลยเกิดคำถามว่า กิจกรรมทางการเมือง การยุบสภา การเลือกตั้ง จะต้องดำเนินไปอย่างไรให้เหมาะสม
แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณอะไร ไม่มีท่าทีใดๆ จากผู้นำรัฐบาล ว่าวันเวลาทางการเมือง ต้องขยับปรับเปลี่ยนหรือไม่
ถึงขณะนี้จึงยังต้องนับว่า การยุบสภาและวันเลือกตั้ง ยังเป็นไปดังเดิม!
อีกอย่างกำหนดวันยุบสภาปลายเดือนมกราคม วันเลือกตั้งปลายเดือนมีนาคมนั้น เป็นช่วงเวลาในปีหน้า 2569
ข้ามปีไปแล้ว จึงทำให้ไม่มีทีท่าว่าจะต้องปรับเปลี่ยนอะไร
ขณะที่คนในรัฐบาลเองก็มองว่า ตามข้อตกลงเอ็มโอเอนั้น มาเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจ อยู่เพียง 4 เดือนเพื่อภารกิจเปิดประตูการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เป็นเงื่อนไขที่หนักแน่นจนยากจะเปลี่ยนแปลงได้!
ระยะเวลาเพียงแค่นี้ รัฐบาลก็คงไม่สามารถสร้างผลงานใหญ่โตอะไรได้มาก อาจจะมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ที่ทำให้คนไทยได้จับจ่ายหายใจหายคอได้
แต่โดยรวมแล้ว สภาพเศรษฐกิจนั้นเห็นได้ว่า ไม่มีทีท่าจะกระเตื้องอย่างจริงจังได้เลย
ปัญหาปากท้องหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่รัฐบาลเฉพาะกาลอยากแบกไว้ยาวนาน!!
วงค์ ตาวัน