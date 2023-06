บุกบ้านหลังแรก โจอี้ ภูวศิษฐ์ เจ้าของเพลง นะหน้าทอง 185 ล้านวิว กับความฝันที่เกินฝัน จากเด็กบ้านนอก มาถึงเส้นทางศิลปิน รายการ ตีท้ายครัว เวลา 14.15 น. ช่อง 3

ช่อง 3

05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ อู-แห้ว ยังตะลอนเที่ยวกันอยู่ที่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก แต่ก่อนจะเริ่มต้นเที่ยวก็ต้องสายมูกันหหน่อย กับการเข้าวัดชมภู กราบขอพร หลวงพ่อภู อายุกว่า 100 ปี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์

08.50 น. ฉ่อย Journey ตอน ทำไมต้องเธอ กกพ. ชุมชนในหมู่บ้านกำลังถกเถียงกันเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียงในความเชื่อแบบผิดๆ จนกระทั่งผู้รู้ปริศนาสองคนปรากฏตัวและให้ความรู้เรื่องบทบาทการกำกับดูแลของ กกพ. และอยู่เบื้องหลังการกำกับกิจการพลังงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

14.15 น. ตีท้ายครัว บุกบ้านหลังแรก โจอี้ ภูวศิษฐ์ เจ้าของเพลง นะหน้าทอง 185 ล้านวิว กับความฝันที่เกินฝัน จากเด็กบ้านนอก มาถึงเส้นทางศิลปิน

18.20 น. ฮารามา สัปดาห์นี้เปิดม่านละครกับเรื่อง ซินเดอเรลล่า เมื่อซินเดอเรลล่า (หอย) ต้องรับมือกับ แม่เลี้ยงใจร้าย และพี่สาวสุดแสบอีก 2 คน ซินเดอเรลล่าผู้น่าสงสารต้องการเจ้าชายมาช่วยเหลือ แต่ เจ้าชายกลับมีหลายคนจนเวียนหัว ใครจะเป็นเจ้าชายตัวจริง! และคว้าเงินแสนกลับบ้านไป

ช่อง 7 HD

07.55 ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน ป่าในกรุง พื้นที่สีเขียวจำลองระบบนิเวศธรรมชาติของผืนป่าลักษณะต่างๆ ของไทย ผสมผสานความงามของภูมิสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมอาคารสีเขียว ให้เข้าใจสภาพป่าในเมืองครั้งอดีต ล้อมรอบด้วยสวนป่า เส้นทางธรรมชาติ และวิวมุมสูงแบบ 360 องศา ให้คนเมืองเข้ามาสัมผัสแมกไม้อย่างใกล้ชิด

12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน บอส-ดรีม แท็กทีม พากินตามรอยซุปตาร์เกาหลี อร่อยเด็ดสุดอินเทรนด์

ช่อง MONO29

13.30 น. ซีรีส์ ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 6 ตอนจบ (Chicago Med Season 6 EP.16) แครอล ได้รับโอกาสครั้งที่สองในชีวิตเมื่อมีหัวใจดวงใหม่ อีธาน ทางด้าน วิล ต้องเผชิญกับผลของยาทดลองที่ถูกขโมยไป พวกเขาต้องเร่งตามตัวคนร้ายเพื่อนำผลยากลับมาช่วยเหลือคุณหมอ อีธาน

14.30 น. สงครามพิฆาตจักรวาล (Star Trek) เรื่องราวของ เจมส์ ไทบีเรียส เคิร์ก เด็กหนุ่มชาวไร่จากไอโอวาที่ต้องการความตื่นเต้นในชีวิต ซึ่งมีความเป็นผู้นำอยู่ในสายเลือด เจมส์ ลงเรียนเพื่อสอบเข้าทหารหน่วยรบ สตาร์ฟีด เพราะอยากพิสูจน์ฝีมือว่าตนเองเหนือกว่าพ่อ จากวีรกรรมการเสียสละช่วยเหลือลูกเรือให้รอดชีวิตในอดีต จนเขาสามารถขึ้นเป็นกัปตันยานสำรวจ ยู.เอส.เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ และหวังแก้แค้นศัตรูที่เคยสังหารพ่อของเขาในอดีตกลางห้วงอวกาศ

17.30 น. บุกคนต้นแบบ ได๋ ไดอาน่า บุก จ๊อดแฟร์ เปิดใจ ไพโรจน์ ร้อยแก้ว จากเด็กยากจนสู่เจ้าพ่อตลาดนัดกลางคืน

17.55 น ซีนเด็ดภาษาหนัง พบกับภาพยนตร์เรื่อง วีรบุรุษหมัดเหล็ก (The Man with the Iron Fists) รวมเหล่าดาราสายบู๊แบบคับคั่ง เมื่อสามพิธีกร คริส-เต้-เพลง ไปเปิดคอร์สสอนภาษากับเหล่านักฆ่า ที่รับบทโดยซูเปอร์สตาร์แถวหน้าทั่วโลก อาทิ รัสเซล โครว์ , อาร์ซ่า , ลูซี่ หลิว และ แดเนียล วู โคจรมาปะทะความมันกันแบบนันสต็อบ พร้อมเฉลยที่มาคำศัพท์เด็ดๆ วิธีการใช้คำแสลง และฝึกพูดสำนวนที่ต้องใช้ความจำเท่านั้น

18.00 น. องค์กรลับดับพยัคฆ์ร้าย (Spectre) เรื่องราวของ เจมส์ บอนด์ หลังได้รับข้อความลับจากภารกิจปฏิบัติการลับในอดีตที่นำพาเขาไปสู่เม็กซิโกและโรม ที่ซึ่งเขาได้พบกันม่ายสาว ลูเซีย สเกียร์รา เขายังค้นพบความลับขององค์กรร้ายที่มีชื่อว่า สเปกเตอร์ และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเขาไล่ล่าองค์กรร้ายนี้ นั่นคือ เมเดอลีน สวอนน์

20.55 น. ฮอลลีวูด เกม ไนท์ ไทยแลนด์ ญี่ปุ่น-บูม-ต้นหอม-แพท-เชียร์ รวมพลังชิงที่หนึ่ง เน้นแจ็คพอต บ้านนายฝรั่ง ถล่มทีมคู่แข่งฮาน้ำตาเล็ด

ช่องวัน31

22.15 น. CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF ตอน สัญญาณอันตราย (ตอนจบ) แนน ได้สร้างความมึนงงให้กับ นิว มากๆ เมื่อ แนน บอกว่าจะชวน จอย มาอยู่ด้วยกันแบบเราสองสามคน งานนี้ แทนที่ จอย จะปฏิเสธแต่กับดีใจและรีบย้ายของมาอยู่กับ แนนและนิว ทันที

ช่องทรูโฟร์ยู 24

19.00 น. สมศรี 422 อาร์ คุณเต๋อ (ชลประคัล จันทร์เรือง) นักประดิษฐ์ ได้พบกับความเป็นอัจริยะของตนเอง เมื่อเขาได้สร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ทำงานได้สารพัด โดยตั้งชื่อให้เธอว่า สมศรี 422 อาร์ (แหม่ม จินตหรา) จนมาอยู่วันหนึ่ง อุดม กับ อี๊ด สองผัวเมียจอมเผือกที่ชอบวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้าน ก็แอบคิดสงสัยสมศรีว่าเธอต้องเป็นหุ่นยนต์ จึงหลอกสมศรีเข้าไปอยู่ในตู้โทรศัพท์ และใช้กระบองไฟฟ้าจี้เพื่อทดสอบความจริง

21.30 น. สมศรีโปรแกรมบีปี 2 ขวบ สมศรี โดน อุดม และ อิ๊ด เพื่อนบ้านหลอกไปให้ด็อกเตอร์เบิ้ม ซึ่งเป็นคู่แค้นกับ อาจารย์เต๋อ ผู้สร้างเธอ เพื่อนำเธอไปจำลองโครงสร้างหุ่นยนต์ กฤษ ชายหนุ่มผู้หลงรักสมศรีเห็นเหตุการณ์ จึงตามครอบครัวอาจารย์เต๋อมาช่วยสมศรี

23.30 น. สมศรีโปรแกรมดีปีนี้มีน้อง เมื่องานประกวดเทพีช้างใกล้เข้ามาทุกที คุณตาอยากเอาชนะการประกวดสักครั้ง จึงเกิดไอเดียขอยืมตัว สมศรี มาช่วยงานและส่งประกวดเทพีช้าง ด้วยความรักความผูกพันที่ครอบครัวมีต่อสมศรี จึงสร้างหุ่นตัวใหม่ขึ้นมา ชื่อสมพร คุณตาจึงส่งสมพรเข้าแข่งขันแทน จนเรื่องถึงหูเสี่ยประชิด จึงได้ว่าจ้างนักเลงมาตีหัวสมพร สมศรีจึงอาสาลงแข่งซะเอง เพื่อแก้แค้นให้น้องสาว

ช่อง อมรินทร์34

15.30 น. แม่ซ่า ป๊าตะลอน ติ๊นา – ทาทา เสริมความปังชวนไหว้ พระแม่ลักษมี พร้อมเปิดอกเรื่องรัก บอกสเป๊กหนุ่มในฝัน