โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3



05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ พาทัวร์ 2 วัดดัง รับความปังที่นครปฐม เริ่มต้นออกตัวปังที่ วัดดอนขนาก ต.ดอนยายหอม จุกแรกไหว้พระในโบสถ์หลังเก่าอายุกว่า 115 ปี ต่อด้วยเสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ด้วยการเดินลอดใต้โบสถ์



06.55 น. Are You Ok? เป๊ก เปรมณัช เผยถึงมลพิษทางอากาศ อาจมีผลต่อการปั๊มลูก



08.50 น. ฉ่อย Journey ตอน ฮีโร่ ชาวบ้านในบริเวณรอบโรงไฟฟ้ากำลังพากันกลุ้มใจเพราะว่าความกังวล เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า จึงร้องเรียกหาคนช่วย ทันใดนั้น คพข.ก็ ปรากฏตัวฐานะผู้ช่วยเหลือพร้อมแนะนำตัวว่า คพข.คือใคร



14.15 น. ตีท้ายครัว เปิดอาณาจักรเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง แอน ทองประสม



20.05 น. ซุปตาร์เวลานอก พาเที่ยวย่านเมืองเก่า ที่ ห้างดิโอลด์สยามพลาซ่า และแต่งชุดให้เข้าตีมที่ร้านบูรพาผ้าไทย พร้อมแข่งกันเล่นเกมวัดสกิล ชิงไหวชิงพริบกับพ่อค้าแม่ค้า ต่อปากต่อคำกันแบบอรรถรส เรียกเสียงฮาอย่างมีสีสัน



20.20 น. กรงดอกสร้อย สร้อยอินทนิล หารายได้พิเศษ ปักผ้าเช็ดหน้าไปขายที่ตลาด หมอภาส เห็นพยาบาลซื้อผ้าเช็ดหน้ามามีลายคล้ายกัน เลยออกตามหาคนปักผ้าเช็ดหน้าเพราะมั่นใจว่าคงเป็นฝีมือของ สร้อยอินทนิล

ช่อง 7 HD



07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน พระราชวังพญาไท พระราชวังพญาไท หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า วังพญาไท สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับ คงกลิ่นอายความคลาสสิคทั้งจากเครื่องเรือนและการตกแต่ง เอกลักษณ์ที่สร้างสุนทรียรสพิเศษ เสมือนย้อนเวลากลับไปหาอดีต



09.10 น. สมรภูมิเพลงดัง สู้เพื่อฝัน เปิดศึกสู้กันด้วยเพลงช้าสุดซึ้งกินใจของเหล่าคนสู้ชีวิต สัญญา 5 บาท ของนักร้องลูกทุ่งล้านตลับ เอกราช สุวรรณภูมิ



18.00 น. มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 6 HOME COOK ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 14 คนยังคงต้องขนลุกและหวาดผวาไปกับวัตถุดิบจาก 3 กรรมการกับการแข่งขัน กล่องปริศนา เมื่อวัตถุดิบด้านในคือ แมงกุดจี่

ทรูโฟร์ยู 24



12.30 น. วาเลเรียน พลิกจักรวาล เรื่องราวของ วาเลอเรี่ยน และ ลอเรลีน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ ที่วันหนึ่งพวกเขาได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการ ให้ออกเดินทางไปยัง มหานครอัลฟ่า ดินแดนสุดอัศจรรย์ใจกลางอวกาศ ที่มีสิ่งมีชีวิตเป็นหมื่นสปีชีส์จากทั่วทุกมุมจักรวาลอาศัยอยู่ร่วมกัน

ช่อง MONO29



13.55 น. บัญชีดำอาชญากรรมซ่อนเงื่อน ปี 7 ตอนแรก หลังจากถูก คาตาริน่า ลักพาตัวไป เรดดิงตั้น พบว่าตัวเองอยู่ตามลำพังในดินแดนของศัตรู โดยไม่แน่ใจว่าเขาจะไว้ใจใครได้บ้าง ลิซ และหน่วยเฉพาะกิจมีเบาะแสให้ดำเนินต่อไปไม่มากนัก จึงต้องเสี่ยงอันตรายที่ไม่รู้จักขณะที่พวกเขาเร่งตามหาตัว เรดดิงตั้น ให้เจอ



17.30 น. DNA TALK บุกคนต้นแบบ พาผู้ชมไปบุกค้นหาดีเอ็นเอแห่งความสำเร็จ กับซีอีโอมากฝีมือ คุณตอง วทันยา อมตานนท์ ผู้บริหารธุรกิจ เต่าบิน (Taobin) ตู้กดน้ำอัตโนมัติสุดฮอต เผยเป้าหมายไม่ได้ขายแค่เครื่องดื่มแต่ขายความสะดวกสบายให้ลูกค้า แชร์มุมมองของคนรุ่นใหม่ที่พลิกเทคโนโลยีเพื่อสานต่อธุรกิจครอบครัว



18.00 น. เดี่ยวมหาประลัย เรื่องราวของจักรวาลคู่ขนานอันมากมาย ยูลอว อาชญากรข้ามจักรวาล เขาพยายามไล่ฆ่า สังหารตัวเองในแต่ละมิติ และเมื่อทำสำเร็จ พลังของผู้ตายในจักรวาลนั้นๆ จะไหลเขาไปรวมกับผู้ที่มีชีวิตอยู่ในจักรวาลมิติอื่นๆ จนมาถึงตัวเขาเองคนสุดท้ายนามว่า เกฟ ทางกรมตำรวจพิทักษ์มิติคู่ขนาน ได้ส่งสองคู่หูมาช่วยเหลือ และตามจับกุม ยูลอว และตัวเขาเอง ก่อนจะเสียสมดุลระบบโลกคู่ขนานและไม่ให้ ยูลอว ขึ้นเป็น เดอะวัน



19.50 น. เร็ว…แรงทะลุนรก ฮ็อบส์ & ชอว์ เรื่องราวภาคแยกจากจักรวาล แฟช แอนด์ ฟิวเรียส กับสองบทบาทเคมีลงตัวแต่ไม่ลงรอยกันของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ฮ็อบส์ ที่ต้องร่วมมือกับโจทย์เก่า ชอว์ ชายนอกกฎหมาย อดีตเจ้าหน้าที่ทหารชั้นสูงของอังกฤษ เพื่อหยุดผู้ก่อการร้ายกลุ่มใหม่ที่หวังเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ อดีตนาวิกโยธินหนุ่ม

ช่องวัน31



20.45 น. The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น5 พาดูเบื้องหลัง 6 คนสุดท้าย เอฟ-รัฐพงศ์, ใบเตย-ศิริลักษณ์, เมจิ-ภัทรานิษฐ์, น้ำทิพย์-วรินธิรา, ปิ๊ก-บวรลักษณ์ และ เบลโลล่า-กนิษฐา ซ้อมก่อนการประกวดรอบประกาศผล