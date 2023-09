มาวิน นัดรับเอาหลักฐานกับหัวหน้าแก๊งในภาคี ปองเทพ รู้จึงมาขัดขวาง ฝนทิพย์ เห็น มาวินจะถูกยิง รีบเอาตัวบังกระสุนแทน ละคร มาเฟียลำซิ่ง เวลา 18.45 น. ช่อง 7HD

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 7HD

18.45 น. มาเฟียลำซิ่ง มาวิน นัดรับเอาหลักฐานกับหัวหน้าแก๊งในภาคีที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ปองเทพ รู้เข้า จึงเข้ามาขัดขวาง มาวินกับปองเทพต่อสู้กันเพื่อแย่งเอาหลักฐานชิ้นนั้น จังหวะเดียวกับ ฝนทิพย์ กับ ชาญ เดินเข้ามาพอดี และเห็นว่าปองเทพกำลังจะยิงมาวิน ฝนทิพย์รีบเอาตัวเองมาบังกระสุน ฝนทิพย์ถูกยิง



22.45 น. SPORTS LIFE บุกค่ายส่องฟอร์ม รถถัง จิตรเมืองนนท์ ส่ง ต๊อบ-แตงโม ชวนคุยโหด มัน ฮา ภาษามวย

ช่อง MONO29



11.00 น. ฅนโดดกระชากมิติ (Jumper) เรื่องราวของเด็กหนุ่ม เดวิด ไรซ์ หลังประสบอุบัติเหตุจมน้ำ ทำให้เขาได้ค้นพบพลังพิเศษในตัวตั้งแต่เด็ก นั้นคือการเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้บนโลก เพียงแค่พริบตาเขาสามารถอาศัยช่องโหว่ของกาลเวลาก้าวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ กลุ่มคนเหล่านี้ถูกเรียกในชื่อว่า จัมพ์เปอร์



18.00 น. ตี๋เหรินเจี๋ย ดาบทะลุคนไฟ (Detective Dee: The Mystery of the Phantom Flame) เรื่องราวของยอดนักสืบ ตี๋เหริ่นเจี๋ย ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือจาก บูเช็กเทียน เพื่อสืบหาคดีปริศนาในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลายครั้ง จากการท้าทายการครองราชย์ขององค์จักรพรรดินี โดยภายในช่วงระยะเวลาแปดปี มีผู้ชายเจ็ดคนเกิดไฟลุกทั่วตัวต่อหน้าสาธารณะชน ร่างกายของพวกเขาถูกเผาไหม้จากข้างในสู่ข้างนอก และสิ่งที่เหลือมีเพียงแต่เถ้ากระดูกสีดำ



22.45 น. ซีรีส์ อเล็กซ์ ไรเดอร์ ปี 2 ตอนที่ 6 (Alex Raider Season 2 EP.6) อเล็กซ์ ทอม และ ไครา เดินทางไปอัมสเตอร์ดัมเพื่อแทรกซึมเข้าไปในหัวใจสำคัญของปฏิบัติการของ เดเมียน เครย์ ในขณะที่กระทรวงฯ หันมาตรวจสอบการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นของเครย์กับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

ช่องวัน31



19.00 น. ไมโครโฟนม่วนป่วนรัก พิณ ยังมีความคิดที่จะยุบวง ศรเสียงสวรรค์ ทันที ที่ใช้หนี้เงินกู้หมด ทำให้ สาธิต กับ ศร รวมหัวกันทำทุกทาง เพื่อไม่ให้พิณหาเงินมาใช้หนี้ได้สำเร็จ



20.30 น. พนมนาคา นับวัน ความเชื่อเรื่องพญานาค ของชาวบ้านพนมนาคา ทำให้ หมอเอเชีย เกิดความสงสัย และอยากค้นหาคำตอบ จน โสวันนี ได้ใช้อุบาย ให้หมอเอเชียหันมาสนใจ หนังสือนาคาธิบดี แล้วจะพบกับคำตอบที่เธอต้องการ