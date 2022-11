งานประกวดผ้าลายขิด มหาดไทยหัวเรือใหญ่จัด อนุรักษ์หัตถกรรมไทย

‘สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ เสด็จทรงเป็นประธานตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน ‘ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา’ และงานหัตถกรรม รอบตัดสินระดับประเทศ 13 ประเภท เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ผู้ได้รางวัล The Best of The Best ได้เหรียญทอง พร้อมสร้อยคอทองคำ จะทรงนำมาออกแบบ ตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ยังมีรางวัล สีธรรมชาติยอดเยี่ยมเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้า ลายพระราชทาน ‘ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา’ และงานหัตถกรรม รอบตัดสินระดับประเทศ ที่ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน คณะกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทาน นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ช่างทอผ้า และ ผู้ประกอบการหัตถกรรมผู้เข้าประกวด ร่วมรับเสด็จ

เมื่อเสด็จถึงยังห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการ ‘ผ้าขิดลาย นารีรัตนราชกัญญา’ และเสด็จไปยังห้องประกวดลายผ้า

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และกราบทูลเชิญทรงตัดสินลายผ้าพระราชทาน ร่วมกับ คณะกรรมการจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โดยมีประชาชนช่างทอผ้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดระดับประเทศ เข้าเฝ้าถวายรายงาน จำนวน 60 ราย และกราบทูลเชิญทรงตัดสินงานหัตถกรรม รอบตัดสินระดับประเทศ จำนวน 10 ราย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญ พระกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านแฟชั่นดีไซน์ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาคเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ ปวงชนคนไทย โดยพระราชทานแบบ ลายผ้า ชื่อ ‘ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา’ แก่พสกนิกรชาวไทย อันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบ เกิดความเชื่อมั่นว่าความงดงามของผ้าไทยจะคงอยู่คู่กับสังคมไทย ซึ่ง พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทย ได้สะท้อนเป็นที่ประจักษ์ ผ่านแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” นั่นคือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค อันเป็นการกระตุ้นการสวมใส่ผ้าไทย ที่สามารถ สวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส โดยได้พระราชทานพระอนุญาตให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม มีผู้สมัครเข้าประกวดประเภทผ้า จำนวน 2,946 ผืน และงานหัตถกรรม จำนวน 298 ชิ้น โดยผ่านเข้ารอบตัดสินระดับประเทศ ประเภทผ้า จำนวน 61 ผืน และงานหัตถกรรม จำนวน 10 ชิ้น

“นับเป็นมิ่งมงคลยิ่งต่อกิจกรรมการประกวด ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธานการตัดสินการประกวดผ้า ลายพระราชทาน ‘ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา’ และงานหัตถกรรม รอบตัดสินระดับประเทศในวันนี้ โดยกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจะน้อมนำพระดำริไปพัฒนาคน พัฒนา ผู้ประกอบการ ช่างทอผ้า งานหัตถศิลป์หัตถกรรม ทุกรูปแบบ ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ทั้งนี้สำหรับผลการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม รอบตัดสินระดับประเทศในครั้งนี้ จะได้ประกาศผลให้ทราบต่อไป

ด้านดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทาน ‘ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา’ และงานหัตถกรรมรอบตัดสินระดับประเทศ ใน วันนี้ แบ่งเป็น 13 ประเภท ได้แก่ 1. ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ 2. ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป 3. ผ้าขิด 4. ผ้าจก 5. ผ้ายก/ยกเล็ก (ไหมยกดิ้น) 6. ผ้ายกแบบมีสังเวียน ไหมยกไหม หรือไหมยกดิ้นที่มีสังเวียน 7.หมี่ข้อ/ หมี่คั่น ผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม 9. ผ้าแพรวา 10. ผ้าซิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ลาวครั้ง 11. ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ 12. ผ้าเทคนิค ผสมเทคนิคพื้นเมือง ประกอบด้วย 1. โสร่ง/ ผ้าขาวม้า 2. ผ้าลายลูกแก้ว 3. ผ้าหางกระรอก 4. ผ้ากาบบัว 5. เกล็ดเต่า/ราชวัตร 6. ผ้าพื้นเมืองอื่นๆ และ 13. ประเภทหัตถกรรม โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับพระราชทานเหรียญทอง รางวัลรอง ชนะเลิศ จะได้รับพระราชทานเหรียญเงิน และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับพระราชทานเหรียญนาก

นอกจากนี้ มีรางวัลพิเศษ โดยจะได้รับเหรียญพระราชทานพร้อมสร้อยคอทองคำ ประกอบด้วย 1.Best of the Best รางวัลชนะเลิศรางวัลเดียวจากในแต่ละประเภท จะถูกนำมาออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ และรางวัลเหรียญพระราชทานพร้อม สร้อยคอทองคำ 2.สีธรรมชาติยอดเยี่ยม 3. ลวดลายตามแบบพระราชทานยอดเยี่ยม 4.บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ยอดเยี่ยม 5. ผ้าไหมพื้นบ้านยอดเยี่ยม (ผ้าที่ใช้ไหมพันธุ์พื้นบ้าน และสาวไหมยอดเยี่ยม) และ 6. Young OTOP

“เหรียญรางวัลพระราชทานการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรมมีลักษณะอันงดงามและสูงค่ายิ่ง คือเป็นพระรูปผินพระพักตร์ด้านข้าง พระเกศาทัดบุปผาราชินี “ดอกแคทลียาควีนสิริกิติ์” หมายถึงพระปณิธานอันแรงกล้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาที่จะสืบสานแนว พระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติด้านการทอผ้า ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทย ด้านหลังเป็นตราประจำพระองค์ อักษรพระนาม “สร” และพระนาม “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 เซนติเมตร” ดร.วันดีกล่าว