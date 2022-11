สเปนอัดคอสตา โมร็อก-โครแอต‘เบลเยียม’คู่ดึก โคนมเจ๊าตูนิเซีย‘เมสซี’สุดผิดหวังชี้เป็นหายนะใหญ่

ซาอุฯ พลิกชนะช็อกโลก ยิงแซง ‘ฟ้าขาว’เก็บ 3 แต้ม ‘เมสซี’ชี้เสียหายใหญ่หลวง เดนมาร์ก-ตูนิเซียเจ๊าจืด วันนี้ 4 ทีมใหญ่ตบเท้าลงสนาม คู่แรกโครเอเชียเจอโมร็อกโก คู่สองอินทรีเหล็ก เยอรมัน พบกับขุนพลซามูไร ญี่ปุ่น ตามด้วยกระทิงดุปะทะคอสตาริกา และเบลเยียมกับแคนาดา

‘ฟ้าขาว’ขึ้นนำก่อน 1-0

เมื่อ 22 พ.ย. สำหรับฟุตบอลโลก 2022 เกมนัดแรกกลุ่มซี ที่ลูเซล อิโคนิก สเตเดียม เมืองลูเซล ประเทศกาตาร์ “ฟ้า-ขาว” อาร์เจนตินา อันดับ 3 ของโลกตัวแทนจากอเมริกาใต้ ลงสนามพบ “เศรษฐีน้ำมัน” ซาอุดีอาระเบีย ตัวแทนจากทวีปเอเชีย อันดับ 51 ของโลก

เกมนี้ อาร์เจนตินา นำทัพโดยลิโอเนล เมสซี กองหน้ากัปตันทีม และเลาตาโร มาร์ติเนซ กองหน้าตัวเก่งจากอินเตอร์ มิลาน

เริ่มเกมได้เพียง 2 นาทีอาร์เจนตินาได้ลุ้นก่อนจากการยิงของลิโอเนล เมสซี แต่ผู้รักษาประตูซาอุดีอาระเบียทิ้งตัวปัดได้ไว้ ทัพนักเตะฟ้าขาว อาร์เจนตินาครองบอลบุกต่อเนื่อง

กระทั่งนาทีที่ 8 ผู้ตัดสินเช็กจังหวะเตะมุมของอาร์เจนตินาพบว่าซาอุดีอาระเบียทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษจึงเป่าจุดโทษให้กับทัพฟ้า-ขาว ก่อนที่เมสซีจะสังหารให้อาร์เจนตินาขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 10

หลังจากนั้นอาร์เจนตินาแม้ว่าจะส่งบอลไปตุงตาข่ายได้ถึง 3 ครั้งจากลิโอเนล เมสซี และ เลาตาโร มาร์ติเนซ ถึง 2 ครั้ง แต่โดน วีเออาร์ริบสกอร์ทั้งหมดเนื่องจากล้ำหน้าทำให้จบ 45 นาทีแรกมีเพียงประตูเดียว

ซาอุฯช็อกโลก-ยิง 2 แซงชนะ

ครึ่งหลังซาอุดีอาระเบียเร่งเกมบีบเร็ว นาที 48 ตัดบอลได้ในแดนกลางวางบอลยาวไปให้ ซาเลห์ อัล-เซห์รี ได้ยิงเล่นทางในกรอบเขตโทษส่งบอลเสียบเสาสองให้เศรษฐีน้ำมันตามตีเสมอ 1-1 เท่านั้นไม่พอนาที 53 ซาเล็ม อัล-โดว์ซารี โชว์ทักษะล็อกหลบกองหลังอาร์เจนตินา 3 คนยิงเต็มข้อส่งบอลตุงตาข่ายพาซาอุดีอาระเบียพลิกกลับขึ้นมานำ 2-1

นาที 63 อาร์เจนตินาหวิดได้ประตูตีเสมอจากจังหวะบอลขลุกขลิกในกรอบเขตโทษของซาอุดีอาระเบีย บอลกระดอนโดนเข่าของนิโกลัส ตายาฟิโก กำลังจะเข้าประตู แต่ว่านายด่านซาอุดีอาระเบียยังโผมาปัดออกหลังได้ทัน หลังจากนั้นแม้ว่าอาร์เจนตินาจะพยายามเร่งเกมอย่างหนักเพื่อตีเสมอ แต่ว่าไม่สามารถเจาะเกมรับตัวแทนจากทวีปเอเชียเข้าไปลุ้นประตูเพิ่มได้ จบการแข่งขัน อาร์เจนตินาพลิกล็อกแพ้ ซาอุฯ 1-2

‘เมสซี’ชี้เสียหายใหญ่หลวง

หลังเกม ลิโอเนล เมสซี กล่าวว่า “การแพ้ซาอุฯ ในนัดนี้เป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวง”

เลาตาโร มาร์ติเนซ กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินา กล่าวหลังจากแพ้ซาอุดีอาระเบีย 1-2 ว่า เป็นวันที่เจ็บปวดอย่างมาก เพราะทุกคนหวังว่าจะเริ่มต้นฟุตบอลโลกด้วยชัยชนะ ที่แพ้ในเกมนี้เพราะความผิดพลาดล้วนๆ โดยเฉพาะครึ่งหลัง หลังจากนี้จะต้องกลับไปแก้ไขข้อบกพร่อง ครึ่งแรกควรยิงได้มากกว่า 1 ประตู แต่นี่คือฟุตบอลโลก ยังมีอีก 2 เกมให้ได้ลุ้น

สำหรับเกมต่อไป ซาอุดีอาระเบีย พบ โปแลนด์ เวลา 20.00 น. วันที่ 26 พ.ย. ส่วนอาร์เจนตินา พบ เม็กซิโก เวลา 02.00 น. วันที่ 27 พ.ย.

ขณะที่ ลิโอเนล สคาโลนี กุนซือทีมชาติอาร์เจนตินากล่าวว่า “พวกเราต่างเคารพทีมซาอุฯ อย่างเต็มที่เหมือนกับที่เราเคารพทีมอื่นๆ นั่นไม่ใช่เหตุสำหรับเรากับการพ่ายแพ้ในเกมนี้ ทีมซาอุฯ เป็นทีมที่ดี เปี่ยมไปด้วยนักเตะที่มีเทคนิคเป็นเยี่ยม พวกเขาเตรียมพร้อมด้านร่างกายมาอย่างดี”

สคาโลนีกล่าวด้วยว่า “อาร์เจนตินาจะต้องกลับมาให้ได้ใน 2 นัดที่เหลือ เพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ให้ได้ เหมือนเมื่อปี 1990 ที่อาร์เจนตินาแพ้แคเมอรูนนัดแรก 0-1 แต่ก็ยังสามารถพลิกกลับมาได้จนผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับเยอรมนีได้สำเร็จ ก่อนจะแพ้นัดชิง 0-1 พวกเราต้องเชิดหน้าขึ้น เพื่อเจอกับเม็กซิโกในนัดต่อไป ต้องชนะ 2 นัดที่เหลือเพื่อเข้ารอบต่อไป”

ด้านเรนาร์ กุนซือทีมชาติซาอุฯ กล่าวว่า “ครึ่งแรกเราไม่ดีเลย หากเราเสียประตูที่สองในช่วงครึ่งแรก เกมก็คงจะจบ ช่วงระหว่างครึ่งแรกผมไม่มีความสุขเลยเพราะคุณไม่ได้กดดันมากพอ และไม่เข้ากดดัน เมื่อคุณเล่นในฟุตบอลโลก คุณจำเป็นต้องทุ่มเททุกอย่าง แต่ครึ่งแรกในนัดนี้เราไม่สามารถเล่นได้อย่างที่เราเคยทำได้”

โคนมเจ๊าจืดตูนิเซีย

ฟุตบอลโลก 2022 คู่ที่ 2 เมื่อ 22 พ.ย. เป็นเกมนัดแรกของกลุ่มดี “โคนม” เดนมาร์ก อันดับ 10 ของโลกจากทวีปยุโรป ลงสนามพบตูนิเซีย ตัวแทนจากทวีปแอฟริกา อันดับ 30 ของโลก ที่เอดูเคชั่น ซิตี้ สเตเดียม เมืองอัล รายยาน ประเทศกาตาร์ โดยตลอดเกมในครึ่งเวลาแรกแม้ทั้งสองทีมจะพยายามสร้างเกมบุกเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องและมีจังหวะจบสกอร์หลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ ทำให้จบ 45 นาทีแรกยังเสมอ 0-0 ขณะที่ครึ่งเวลาหลังรูปเกมแทบไม่แตกต่างจากครึ่งแรกเท่าไหร่นัก เนื่องจากขาดความต่อเนื่องและเฉียบคมด้วยกันทั้งสองฝ่าย สุดท้ายจบด้วยการเสมอแบบไร้สกอร์ และเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่จบด้วยการเสมอกันแบบยิงประตูไม่ได้

วันนี้โมร็อกโกฟัดโครเอเชีย

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ประจำวันที่ 23 พ.ย. มีด้วยกันทั้งหมด 4 คู่ คู่แรกแข่งขันเวลา 17.00 น. ของไทย เป็นเกมกลุ่มเอฟ โมร็อกโกเจอกับ “ตาหมากรุก” โครเอเชีย เตะที่สนามอัล บายต์ สเตเดียม เมืองอัล คอร์ ถ่ายทอดสดทางช่องทรูโฟร์ยู

คู่นี้เคยเจอกันมาครั้งเดียวในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนธันวาคม 1996 ปรากฏว่าเสมอกันไป 2-2

เส้นทางสู่รอบสุดท้าย โมร็อกโกผ่านรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาด้วยการคว้าแชมป์กลุ่มไอ ในรอบคัดเลือกรอบสอง ซึ่งมีคู่แข่งอย่างกินี- บิสเซา, กินี, ซูดาน ลงเตะ 6 นัดชนะรวด เก็บไป 18 คะแนนเต็ม ต่อด้วยชนะดีอาร์ คองโก สกอร์รวม 5-2 ในรอบคัดเลือกรอบสาม

ส่วนโครเอเชียผ่านรอบคัดเลือกโซนยุโรปด้วยการได้แชมป์กลุ่มเอช ซึ่งมีคู่แข่งอย่างรัสเซีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, ไซปรัส, มอลตา ลงเตะ 10 นัด ชนะ 7 เสมอ 2 แพ้ 1 เก็บไป 23 คะแนน

ผลงานในฟุตบอลโลกที่ผ่านมา โมร็อกโกผ่านเข้ารอบสุดท้ายครั้งนี้เป็นหนที่ 6 ก่อนหน้านี้เคยทำได้ดีที่สุดกับการเข้าถึงรอบ 16 ทีมสุดท้ายเมื่อปี 1986 ด้านโครเอเชียมาฟุตบอลโลกครั้งที่ 6 เช่นกัน หนที่แล้วปี 2018 ซึ่งได้รองแชมป์โลก นับเป็นผลงานดีที่สุดของชาติ

ความพร้อมนัดนี้ โมร็อกโกไม่มี อับเดลฮามิด ซาบิรี, อับเด เอซซัลซูลี ที่บาดเจ็บทั้งคู่ ส่วนโครเอเชียสภาพทีมสมบูรณ์พร้อม

คาดว่าโมร็อกโกจะใช้แผน 4-2-3-1 ยัสซิน โบโน : อัชราฟ ฮาคิมี, โรแม็ง ซาอิสส์, นาเยฟ อาเกิร์ด, นุสแซร์ มาสราอุย : โซฟียาน อัมราบัต, อาซเซดีน โอนาฮี : เซลิม อามัลลาห์, โซฟียาน บูฟาล, ฮาคิม ซิเยช : ยุสเซฟ เอ็น-เนซีรี

ขณะที่โครเอเชียคงมาในระบบ 4-3-3 โดมินิก ลิวาโควิช : โยซิป ยูราโนวิช, โยซิป ซูตาโล, ยอสโก กวาร์ดิโอล, บอร์นา โซซา : ลูกา โมดริช, มาร์เซโล โบรโซวิช, มาเตโอ โควาชิช : นิโคลา วลาซิช, มาร์โค ลิวายา, อิวาน เปริซิช

คู่สองเยอรมันเจอซามูไร

จากนั้นเป็นคู่ที่สองเวลา 20.00 น. เป็น เกมกลุ่มอี “อินทรีเหล็ก” เยอรมนี เจอกับ “ซามูไร” ญี่ปุ่น เตะที่สนามคาลิฟา อินเตอร์ เนชันแนล สเตเดียม เมืองอัล รายยัน ถ่ายทอดสดทางช่อง 7

คู่นี้เคยเจอกันมา 2 ครั้ง เป็นเกมกระชับมิตรทั้งหมด เยอรมนีชนะ 1 นัด เสมอกันอีก 1 นัด หนล่าสุดพบกันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2006 ปรากฏว่าเสมอกันไป 2-2

เส้นทางสู่รอบสุดท้าย เยอรมนีผ่านรอบคัดเลือกโซนยุโรปด้วยการได้แชมป์กลุ่มเจ ซึ่งมีคู่แข่งอย่างนอร์ทมาซิโดเนีย, โรมาเนีย, อาร์เมเนีย, ไอซ์แลนด์, ลิกเตนสไตน์ ลงเตะ 10 นัด ชนะ 9 แพ้ 1 เก็บไป 27 คะแนน

ส่วนญี่ปุ่นผ่านรอบคัดเลือกโซนเอเชียด้วยการคว้าแชมป์กลุ่มเอฟ ในรอบคัดเลือกรอบสอง จากนั้นได้รองแชมป์กลุ่มบี ในรอบคัดเลือกรอบสาม ซึ่งมีคู่แข่งอย่างซาอุดีอาระเบีย, ออสเตรเลีย, โอมาน, จีน, เวียดนาม ลงเตะ 10 นัด ชนะ 7 เสมอ 1 แพ้ 2 เก็บไป 22 คะแนน

ผลงานในฟุตบอลโลกที่ผ่านมา เยอรมนีผ่านเข้ารอบสุดท้ายครั้งนี้เป็นหนที่ 20 ก่อนหน้านี้เคยได้แชมป์โลก 4 สมัยเมื่อปี 1954, 1974, 1990, 2014 ด้านญี่ปุ่นมาฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่ 7 ผลงานดีสุดเป็นการเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย 3 หนในปี 2002, 2010, 2018

ความพร้อมนัดนี้ เยอรมนีไม่มีปัญหาขาดนักเตะแต่อย่างใด ส่วนญี่ปุ่นต้องเช็กความฟิต ฮิเดมาสะ โมริตะ

คาดว่าเยอรมนีจะใช้แผน 4-2-3-1 มานูเอล นอยเออร์ : ธิโล เคห์เรอร์, นิคลาส ซูเล, อันโตนิโอ รูดิเกอร์, ดาวิด เราม์ : โยซัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์กา : จามาล มูเซียลา, โธมัส มุลเลอร์, เลอรอย ซาเน : แซร์ช กนาบรี

ขณะที่ญี่ปุ่นคงวางหมาก 4-3-3 ชูอิจิ กอนดะ : มิกิ ยามาเนะ, ทาเคชิโระ โทมิยาสึ, มายะ โยชิดะ, ยูโตะ นางาโตโมะ : กาคุ ชิบาซากิ, วาตารุ เอ็นโดะ, ไดจิ คามาดะ : จุนยะ อิโตะ, ทาคุมะ อาซาโนะ, ทาคุมิ มินามิโนะ

กระทิงดุพบคอสตาริกา

ต่อด้วยคู่ที่สามเวลา 23.00 น. เป็นเกมกลุ่มอี “กระทิงดุ” สเปน เจอกับ “กล้วยหอม” คอสตาริกา เตะที่สนามอัล ธูมามา สเตเดียม กรุงโดฮา ถ่ายทอดสดทางช่องทรูโฟร์ยู

คู่นี้เคยเจอกันมา 3 ครั้ง เป็นเกมกระชับมิตรทั้งหมด สเปนชนะ 2 นัด เสมอกัน 1 นัด หนล่าสุดพบกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2017 สเปนชนะขาดลอย 5-0

เส้นทางสู่รอบสุดท้าย สเปนผ่านรอบคัดเลือกโซนยุโรปด้วยการได้แชมป์กลุ่มบี ซึ่งมีคู่แข่งอย่างสวีเดน, กรีซ, จอร์เจีย, โคโซโว ลงเตะ 8 นัด ชนะ 6 เสมอ 1 แพ้ 1 เก็บไป 19 คะแนน

ส่วนคอสตาริกาผ่านรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟด้วยการได้อันดับ 4 ในรอบคัดเลือกรอบสาม ลงเตะ 14 นัด ชนะ 7 เสมอ 4 แพ้ 3 เก็บไป 25 คะแนน จากนั้นเตะเพลย์ออฟระหว่างทวีปชนะนิวซีแลนด์ 1-0

ผลงานในฟุตบอลโลกที่ผ่านมา สเปนผ่านเข้ารอบสุดท้ายครั้งนี้เป็นหนที่ 16 ก่อนหน้านี้เคยได้แชมป์โลก 1 สมัยเมื่อปี 2010 ด้านคอสตาริกามาฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่ 6 ผลงานดีสุดเป็นการเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อปี 2014

ความพร้อมนัดนี้ สเปนไม่มี อูโก กิยามอน ที่บาดเจ็บ และต้องเช็กความฟิต อัลบาโร โมราตา ส่วนคอสตาริกาไม่มีปัญหาเรื่องสภาพทีม

คาดว่าสเปนจะใช้แผน 4-3-3 อูไน ซิมอน : ดานี การ์บาฮัล, เอริก การ์เซีย, เปา ตอร์เรส, จอร์ดี อัลบา : เปดรี กอนซาเลซ, เซร์คิโอ บุสเก็ตส์, การ์ลอส โซเลร์ : ปาโบล ซาราเบีย, เฟร์รัน ตอร์เรส, ดานี โอลโม

ขณะที่คอสตาริกาคงวางหมาก 4-4-2 เคย์ลอร์ นาบาส : การ์ลอส มาร์ติเนซ, ออสการ์ ดูอาร์เต, ฟรานซิสโก กัลโบ, ไบรอัน โอเบียโด : เคร์ซอน ตอร์เรส, เซลโซ บอร์เกส, เยลต์ซิน เตเฮดา, เจวิสัน เบนเน็ตต์ : อันโธนี กอนเตรรัส, โจเอล แคมป์เบลล์

เบลเยียมมีคิวบดแคนาดา

ปิดท้ายด้วยคู่ดึก 02.00 น. เข้าสู่เช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน เป็นเกมกลุ่มเอฟ “ปีศาจแดง” เบลเยียม พบกับแคนาดา เตะที่สนามอาห์หมัด บิน อาลี สเตเดียม เมืองอัล รายยัน ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐ ทีวี

คู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนมิถุนายน 1989 เบลเยียมชนะไป 2-0

เส้นทางสู่รอบสุดท้าย เบลเยียมผ่านรอบคัดเลือกโซนยุโรปด้วยการได้แชมป์กลุ่มอี ซึ่งมีคู่แข่งอย่างเวลส์, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, เบลารุส ลงเตะ 8 นัด ชนะ 6 เสมอ 2 เก็บไป 20 คะแนน

ส่วนแคนาดาผ่านรอบคัดเลือกโซนคอน คาเคฟ โดยเริ่มจากได้แชมป์กลุ่มบี ในรอบคัดเลือกรอบแรก ต่อด้วยชนะเฮติสกอร์รวม 4-0 ในรอบคัดเลือกรอบสอง และได้แชมป์ในรอบคัดเลือกรอบสาม จากการลงเตะ 14 นัด ชนะ 8 เสมอ 4 แพ้ 2 เก็บไป 28 คะแนน

ผลงานในฟุตบอลโลกที่ผ่านมา เบลเยียมผ่านเข้ารอบสุดท้ายครั้งนี้เป็นหนที่ 14 ครั้งล่าสุดปี 2018 ได้อันดับ 3 เป็นผลงานที่ดีที่สุด ด้านแคนาดามาฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่ 2 ก่อนหน้านี้เคยตกรอบแบ่งกลุ่มปี 1986

ความพร้อมนัดนี้ เบลเยียมไม่มี โรเมลู ลูกากู ที่บาดเจ็บ และต้องเช็กความฟิต โธมาส์ เมอนิเยร์ ส่วนแคนาดาต้องเช็กความฟิต อัลฟอนโซ เดวีส์, มิลาน บอร์ยาน, สตีเฟน อุสตากิโย

คาดว่าเบลเยียมจะมาในระบบ 3-4-2-1 ธิโบต์ กูร์กตัวส์ : เซโน เดอบาสต์, โทบี อัลเดอร์ไวเรลด์, ยาน แฟร์ตองเกน : ติโมธี กาสตัญ, ยูรี ตีเลอมันส์, อักเซล วิตเซล, ยานนิก การ์รัสโก : เควิน เดอ บรอยน์, เอเดน อาซาร์ : มิชี บาตชูอายี

ขณะที่แคนาดาคงใช้แผน 3-3-2-2 มิลาน บอร์ยาน : อลิสแตร์ จอห์นสตัน, สตีเวน วิตอเรีย, คามาล มิลเลอร์ : เทจอน บูคาแนน, สตีเฟน อุสตากิโย, แซม อเดคุกเบ : อทิบา ฮัตชินสัน, จูเนียร์ ฮอยเล็ตต์ : ไคล์ ลาริน, โจนาธาน เดวิด

กังหันเก็บชัยเซเนกัล 2-0

สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มประจำวันที่ 21 พ.ย.ที่เหลือ โดยในกลุ่มเอ เนเธอร์แลนด์ได้ประตูในช่วงท้ายเกมเอาชนะเซเนกัล 2-0 ส่วนคู่ดึกเป็นการแข่งขันกลุ่มบี สหรัฐอเมริกาเสมอกับเวลส์ 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้ม

โดยหลุยส์ ฟาน กัล เฮดโค้ช “กังหันสีส้ม” เนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า “ทีมยังเล่นกันได้ไม่ดีเท่าไหร่ ทำให้พวกเขามีโอกาสลุ้นยิงประตูได้ ถ้าเรามีความรัดกุมมากพอพวกเขาจะไม่ได้มีโอกาสเหล่านี้ แต่ตนไม่มีความรู้สึกว่าเราจะแพ้เกมนี้ได้เลย และคิดว่าเรามีแต่จะเล่นดีขึ้น”

ขณะที่ อลิยู ซิสเซ เฮดโค้ชเซเนกัลติงบรรดากองหน้าให้มีความเยือกเย็นในจังหวะลุ้นจบสกอร์มากกว่านี้ พร้อมยอมรับว่าตนเองก็สมควรถูกตำหนิด้วย “เราผิดหวังที่ไม่สามารถยิงได้ ทั้งที่มีโอกาสดีมาก 2-3 ครั้ง เราต้องเล่นจังหวะหน้าประตูให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ มันเป็นเกมที่ท้าทาย เราต้องทำงานเรื่องการยิงประตูให้มากขึ้น เราคาดหวังกับพวกเขา โค้ชมีความรับผิดชอบต่อทุกความพ่ายแพ้ ดังนั้น ผมเองก็เป็นคนที่ต้องถูกตำหนิด้วยเช่นกัน ผมมีความสุขกับนักเตะ และภูมิใจในการเล่นของพวกเรา จากนี้เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับแมตช์ต่อไปซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการอยู่ในเส้นทางต่อ”

พญาอินทรีเสมอมังกรแดง

ส่วนเกมที่ทีม “พญาอินทรี” สหรัฐอเมริกา เสมอกับ “มังกรแดง” เวลส์ 1-1 โดยทิโมธี เวอาห์ ซัดประตูให้สหรัฐอเมริกาขึ้นนำ 1-0 แต่สุดท้ายเวลส์มาได้ประตูตีเสมอจากแกเร็ธ เบล ในครึ่งหลัง ทำให้ทั้งสองทีมแบ่งกันไปทีมละแต้ม

ทิโมธี ซึ่งเป็นลูกชายของตำนานนักเตะทีมชาติไลบีเรียอย่างจอร์จ เวอาห์ ยกเครดิตลูกยิงของตัวเองให้กับการจ่ายบอลของคริสเตียน พูลิซิช

“คริสเตียนส่งบอลแบบสุดสวยให้กับผม และมันขึ้นอยู่กับผมที่จะจบสกอร์ มันรู้สึกเหมือนกับว่าครึ่งแรกเรามีพลังงานมาก จากนั้นในครึ่งหลังเราลดความเร็วของเกมลง และเวลส์กลับมาเล่นได้ดีขึ้น พวกเขาเข้าเพรสซิ่งเรา พวกเขาได้บอลเกือบทั้งหมด และผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวด”

เซาธ์เกตติงเสียประตูท้ายเกม

แกเร็ธ เซาธ์เกต ผู้จัดการทีม “สิงโตคำราม” อังกฤษ กล่าวว่า “ค่อนข้างเหนื่อยกับช่วงท้ายเกม เราควรจะมีความสุขกับชัยชนะที่ขาดลอยและรูปเกมการเล่นเช่นนี้ ครึ่งแรกเป็นเกมที่ดูติดขัด มีจังหวะที่เกมต้องหยุดบ่อย แต่เรารับมือกับการคุกคามของคู่แข่งได้ดี การจ่ายบอลและเคลื่อนที่ของเราทำได้ดีมาก ตนเองก็มีความสุข แต่เราไม่ควรเสีย 2 ประตูในช่วงเวลาแบบที่เห็นกัน และเราจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นในเกมต่อไป มันเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่เราต้องทำให้ดีกว่านี้”

ขณะที่ บูกาโย ซากา ซึ่งยิงไป 2 ประตูเผยว่า “ผมบรรยายความรู้สึกไม่ถูก มันน่าทึ่งมาก ผมมีความสุขและภูมิใจมาก มากกว่านั้นทีมเราชนะด้วย ดังนั้น มันจึงเป็นวันที่พิเศษ เราจำเป็นต้องเริ่มต้นให้ได้ดี ที่ผ่านมามีการพูดกันถึงฟอร์มของเรามากมาย แต่เราก็แสดงให้ทุกคนเห็นว่าเรามีคุณภาพ มันน่าทึ่งที่เราสามารถเอาชนะได้ภายใต้ความกดดันมหาศาล จากนี้เราต้องรักษามาตรฐานความคงเส้นคงวาเพราะยังมีการแข่งขันรออยู่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และเราจำเป็นต้องชนะอีกนัด”

ส่วน จูด เบลลิงแฮม กองกลางดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษวัย 19 ปี ยิงประตูให้ทีมสิงโตคำรามออกนำ 1-0 ในนาทีที่ 32 ของเกม สร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ที่ยิงประตูได้ในฟุตบอลโลก โพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “เริ่มต้นได้อย่างที่เราตั้งใจและไปต่อ ในที่สุดก็ถึงเวลาของผมที่ยิงประตูแรกให้กับทีมชาติอังกฤษ นี่เป็นอีกหนึ่งความฝันที่เป็นจริง เดินหน้ากันต่อไป”

เคยรอซเซ็งแฟนโห่นักเตะ

ด้านคาร์ลอส เคยรอซ เฮดโค้ชทีมชาติอิหร่านเผยหลังแพ้ “สิงโตคำราม” อังกฤษ 2-6 ว่า ภูมิใจที่ทีมยิงคืนได้ 2 ลูก พร้อมบอกแฟนบอลคนไหนไม่อยากเชียร์ทีมบ้านเกิดก็อย่ามาสนามเลยดีกว่า

“นักเตะของผมไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อจะได้มีสมาธิกับการแข่งขัน เพราะมีแต่ปัญหารายล้อมพวกเขา พวกเขาเป็นมนุษย์ มีครอบครัว มีความฝันที่จะเล่นเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชนเพื่อนร่วมชาติ ผมภูมิใจมากที่พวกเขายืนหยัดต่อสู้จนยิงได้ 2 ประตู แต่ใครก็ตามที่ไม่ต้องการเชียร์เรา เราก็ไม่ต้องการพวกเขา มันคงเป็นเรื่องดีกว่าถ้าพวกเขาจะไม่ต้องมาที่นี่แล้วอยู่บ้านไป เราไม่อยากได้คนที่เชียร์เราต่อเมื่อเราชนะเท่านั้น”

ทรูยอมคืนถ่ายสด 16 นัด

หลังจากสมาคมทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 21 พ.ย. เพื่อเรียกร้องให้ทบทวนหลักการจัดสรรช่องถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 หลังกลุ่มทรูวิชั่นส์ได้ถ่ายทอด 32 แมตช์ และมีสิทธิเลือกคู่ถ่ายทอดสำคัญก่อนโดยไม่จับสลาก โดย กสทช.ได้เชิญการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าชี้แจงในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และหารือถึงทางออกร่วมกัน

ล่าสุด นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า หลังหารือร่วมกับตัวแทน กกท. มีข้อสรุปร่วมกันโดยจะขอทรูฯ ให้คืนโควตาถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย 16 นัด กลับมาให้กกท.นำมาจัดสรรให้กับทีวีดิจิตอลถ่ายทอดสดแบบคู่ขนาน ส่วนจะเป็นรอบใด คู่ใดบ้าง และจัดสรรอย่างไรเป็นหน้าที่กกท.ต้องดำเนินการ แต่เบื้องต้นประสานกับทรูฯ แล้ว ทรูฯ ไม่ขัดข้อง และแจ้งสมาคมทีวีดิจิตอล

นายไตรรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ กสทช.ได้แจ้งกับกกท.ว่า กฎ Must Have หรือ หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะทางฟรีทีวี และ Must Carry หรือหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปของกสทช. แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นด้วย โดยเฉพาะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักย์ใหญ่กว่ากฎกสทช. ดังนั้น เมื่อ กกท.ขายสิทธิให้กับทรูฯ แล้ว กล่องอื่นก็ไม่สามารถทำได้ ส่วนไฮไลต์การแข่งขันก็ต้องให้กกท.พูดคุยกับทรูฯ อีกครั้ง

นายไตรรัตน์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้รับทราบเรื่องที่ทรูฯ ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย เป็นระบบ HD แทน SD แต่ยังไม่เห็นเอกสาร จึงไม่รู้ถึงเหตุผลในการอ้างอิง ซึ่งเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม ต้องรอมติที่ประชุมบอร์ด กสทช.พิจารณาอย่างละเอียด คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมในวันพุธที่ 23 พ.ย.นี้

ข่าวสดมอบโชคคนร่วมเชียร์

มหกรรมฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศ กาตาร์ครั้งนี้ มติชน-ข่าวสด ภายใต้บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) หรือเครือมติชน ย้ำความแกร่งสื่อเบอร์ต้นของไทย และผู้นำสปอร์ต อีเวนต์ เปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี “MATICHON-KHAOSOD บอลโลก 2022” มอบโชคมูลค่าร่วม 3 ล้านบาท ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ บริษัท คาราบาว ตะวันแดง จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), เครื่องดื่มตราช้าง, กองสลากพลัส, บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งความสุขให้คนไทยบนแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด-พร้อมที่สุด ต้อนรับฟุตบอลโลก ครั้งที่ 22 ที่ กาตาร์

เชียร์ทีมรักให้สุดเสียง พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ได้ง่ายๆ เพียงตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์มติชน ข่าวสด และประชาชาติธุรกิจ (ไม่รับคูปองที่ถ่ายสำเนา) จากนั้นเขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมตอบคำถามว่า “ท่านเชียร์ทีมใดให้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 2022” ส่งมาที่บริษัท ข่าวสด จำกัด 40/10 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซอง “ฟุตบอลโลก 2022” (ส่งได้ไม่จำกัดจำนวน)

รางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 2 รถยนต์ NEW MG5 D+ สีเหลือง มูลค่า 679,000 บาท จำนวน 1 คัน, รางวัลที่ 3 ทองคำ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท, รางวัลที่ 4 มอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy Urban สี ฟ้า-ขาว มูลค่า 49,900 บาท จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 399,200 บาท