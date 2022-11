นายสรรเสริญ สิริธนวุฒิ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยเทเนี่ยม เบฟเวอเรจ จำกัด เปิดเผยว่า บรษัทจับมือสมาชิกทั้ง 3 คนของวงไทยเทเนี่ยม ร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ มุ่งกลยุทธ์การตลาด MUSIC, SPORT, FASHION เปิดตัวเครื่องดื่มให้พลังงานผสมวิตามิน THAITANIUM POWER (ไทยเทเนี่ยมพาวเวอร์) เครื่องดื่ม POWER มีเป้าหมายหลักคือ รสชาติอร่อย กลิ่นหอม สดชื่น ให้ปริมาณที่คุ้มค่า

โดยใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นแบบได้เลยไม่ต้องลุ้น First come First serve เริ่มวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ด้วยการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมยอดขายง่ายๆ เพียงสแกน QR CODE หลังขวดแล้วส่งรหัสใต้ฝาพาวเวอร์ 9 หลัก ลูกค้าจะได้รับ 10 บาท ทรูมันนี่ฟรี รับไปเลยไม่ต้องลุ้น สำหรับ 1 แสนขวดแรก รวมมูลค่า 1,000,000 บาท วางจำหน่ายแล้วที่ 7-11 และจะกระจายสินค้าเข้าสู่ร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านค้าทั่วไป, ร้านค้าปลีก-ส่ง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั่วประเทศในกลางปีหน้า ทั้งนี้ ตั้งเป้ายอดขายรวม 350 ล้านบาทภายในปี 2566