ฮัลโหลดารา

…. หนึ่งในหนังสายรางวัลของ ปีนี้ BABYLON (บาบิลอน) ฝีมือ ผู้กำกับฯ หนุ่มเจ้าของออสการ์ เดเมียน ชาเซลล์ ที่ทั้ง กำกับฯ และเขียนบทเอง หนังวางเหตุการณ์เอาไว้ใน นครลอสแองเจลิส ช่วงทศวรรษ 1920 โดยชาเซลล์ บอกว่า “ผมชอบไอเดียของการมองดูสังคมในช่วงที่มี การเปลี่ยนแปลง ฮอลลีวู้ดได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และหลายครั้งดูจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนเป็นกลียุค” ร่วมสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของโลกฮอลลีวู้ดไป ด้วยกันวันนี้ใน โรงภาพยนตร์

…. ราชาเพลงป๊อปสุดเศร้าคนใหม่ แซม ทอมป์กินส์ ปล่อยซิงเกิลล่าสุด Die For Someone มาให้ฟัง โดยเจ้าตัวพูดถึงเพลงนี้ให้ฟังว่า “คุณรู้จักความรู้สึกนั้นดี เราเองก็ อยากที่จะตกหลุมรักแต่เพราะความกลัว เราก็เลยไม่กล้าที่จะรัก เพราะครั้งล่าสุดที่ได้เจอมามันเป็นยังไงล่ะ? เพลง Die For Someone คือเพลงที่ใช้ประกอบกับความรู้สึกแบบนั้นแหละครับ”

…. เตรียมตัวให้พร้อม พบกับเสือขาวสุดหล่อ แบคโฮ ใน 2023 BAEKHO MINI CONCERT <BAEKHoney_DAY> IN BANGKOK ซึ่งหนุ่มฮอตส่งข้อความมา อ้อน ก่อนเจอตัวจริง “สวัสดีครับ แบคโฮนะครับ ในที่สุดก็จะได้ไปพบกับทุกคน ที่เมืองไทยแล้วนะครับ รู้มั้ยครับว่าวันไหน ทุกคนคงจะทราบกัน อยู่แล้วใช่มั้ยครับ ใช่แล้วครับ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เรามาเจอกันที่ ยูเนี่ยนฮอลล์นะครับ ทุกคนต้องมา สนุกด้วยกันนะครับ แล้วพบกันครับ ขอบคุณครับ”

…. การโคจรมาพบกันอีกครั้งของคู่จิ้นเคมีฟินเว่อร์ เจิ้งซุ่นซี และ เหลียงเจี๋ย ในซีรีส์แนวรอมคอมเรื่อง Hi Venus (บังเอิญพบรัก) ซึ่ง เหลียงเจี๋ย รับบท เย่ซือหลาน กุมารแพทย์สาวสวย ส่วน เจิงซุ่นซี รับบท ลู่เจาซี ผู้อำนวยการ คนใหม่ของ โรงพยาบาลชั้นนำ ที่ถูก เย่ซือหลาน เข้าใจผิดว่าเป็นโจรขโมยแพะ มาติดตามเรื่องราววุ่นๆ แต่ น่ารักของพวกเขาได้ทาง MONOMAX