ปล่อยเพลงใหม่ “ฤดูรอ” (So Long) ออกมาแล้ว สำหรับ 4 หนุ่ม วง MEAN จากค่าย LOVEiS ENTERTAINMENT เพลงใหม่ที่เติบโตขึ้นทั้งเนื้อหาของเพลงและซาวด์ดนตรีที่ชัดเจน เต็มไปด้วยคุณภาพ แต่ยังคงความเศร้า อกหัก และคงกลิ่นอายของ MEAN ไว้ครบถ้วน

หลังจากที่ MEAN ได้ลองเปลี่ยนสีสันผ่านการทำงานร่วมกับคนในวงการมาแล้วในหลายเพลง ถึงเวลากลับมาเป็น MEAN แบบ ออริจินอลอีกครั้ง กับเพลง “ฤดูรอ” (So Long) ซึ่งเป็นเพลงที่ทั้งวงกลับมาทำงานด้วยตัวเองในทุกส่วน ทั้งพาร์ตของดนตรี และเนื้อหาที่เล่าถึงนิยามของ ฤดูรอ ด้วยประโยคที่ว่า “เพราะการรอคอยมันคุ้มค่าสําหรับคนที่สมหวังเท่านั้นแหละ” เป็นการพูดถึงการรอคอยความรักที่จบไปแล้ว แม้อยากเดินหน้าหรือกลับไปเริ่มใหม่อีกกี่ครั้ง ก็ทํา ไม่ได้แล้ว ทําได้แค่รอวันที่มันจะผ่านพ้นไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เปรียบเหมือนกับฤดูกาลที่ยาวนานและวนลูปซ้ำไปมาไม่มีวันสิ้นสุด

ในส่วนของ MV ถูกเล่าเรื่องราวผ่านการซ่อนสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงการรอ อย่างนาฬิกาทราย หรือแม้แต่แสงที่เปลี่ยนไปเหมือนการรอคอยที่ผ่านช่วงเวลามาเนิ่นนาน และทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดออกมาให้มีกลิ่นอายและลายเซ็นของวงที่ชัดเจนที่สุด จนเกิดเป็น “ฤดูรอ” ในนิยามของ วง MEAN เพราะนาฬิกาของคนรอ ไม่เท่ากับคนที่จากไปแล้ว ถึงรอไปเขาก็อาจไม่กลับมา

ติดตามฟังเพลงและชมมิวสิควิดีโอ “ฤดูรอ” (So Long) ได้ที่ Youtube/LOVEiS และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook/Twitter : MEAN Band/Instagram : @meanband, Facebook : LOVEiS/Twitter/Instagram : @LOVEiS_ent/ TikTok : @meanband