กทม. – เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่โรงแรมแมนดาริน เขตบางรัก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop on Net Zero Emissions Business Opportunity under Bangkok-Yokohama City-to-City Program ครั้งที่ 3 โดยมีนายยูทากะ มัตซูซาวา รมช.สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมออนไลน์ในพิธีเปิด และมีนายทาคุโระ ทาซากะ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายโทรุ ฮาชิโมโต ผอ.สำนักการต่างประเทศเมืองโยโกฮามาและคณะผู้บริหารเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วม

นายชัชชาติกล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญภายใต้โครงการความร่วมมือ City to City ระหว่างกทม.และเมืองโยโกฮามา เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีความมุ่งพยายามปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 และเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ตามวิสัยทัศน์ระยะยาวของแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ กทม.ให้ความสำคัญในเรื่องความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาชน เพื่อแก้ปัญหาในหลายมิติ ซึ่งความร่วมมือในระดับองค์กร อาทิ

1.ความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่ได้ดำเนินโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร เพื่อคำนวณการปล่อยคาร์บอน จากหน่วยงานของกทม. โดยนำร่องใน 3 สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตดินแดง บางขุนเทียน และประเวศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จะขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 50 สำนักงานเขต

2.ความร่วมมือกับองค์กร GIZ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกทม.ในด้านขนส่งพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3.ความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะในชุมชน โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนสังกัดกทม.และโครงการให้บริการที่ปรึกษาด้านพลังงาน และ4.โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของเมือง และช่วยให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคต

“การประชุมวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันและมีความก้าวหน้าอย่างจริงจัง เนื่องจากขณะนี้เป็นเทรนด์ของโลกในเรื่องของการลดคาร์บอนฯ ซึ่งกทม.ได้ดำเนินการแล้วหลายขั้นตอนในหลายมิติ รวมถึงการเปลี่ยนรถราชการเป็นรถอีวี การใช้พลังงานสะอาด การเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นแอลอีดี” นายชัชชาติกล่าว