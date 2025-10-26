พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง จัดการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี
ประดิษฐานพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป
โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระโกศทองใหญ่ ภายใต้พระเศวตฉัตร 9 ชั้น แวดล้อมด้วยเครื่องสูง หักทองขวางมีชุมสาย ฉัตร 5 ชั้น บังแทรก ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ณ มุขตะวันตก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
อันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศดุจเดียวกับพระบรมวงศ์ชั้นสูง อาทิ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ระหว่างนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการให้สำนักพระราชวังจัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนครบ 100 วันตามโบราณราชประเพณี
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา 08.30 -16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้แล้ว
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ทุกวัน เวลา 09.00 -21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน
สำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ แก่สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นการเฉพาะแล้ว
สำหรับภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ขอความร่วมมือให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน แต่งกายไว้ทุกข์ในระยะเวลาตามความเหมาะสม ประดับพระฉายาลักษณ์ การจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายความอาลัยตามสมควร
ในส่วนการจัดมหรสพ การบันเทิง งานรื่นเริง กีฬา ตลอดจนงานประเพณีอื่นๆ นั้น ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ เพียงแต่ให้อยู่ในความเหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความโศกาลัยนี้
อย่างไรก็ตาม สำหรับการพระราชพิธีต่อเนื่องลำดับต่อไปจากนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจักต้องเตรียมการให้พร้อม เพื่อดำเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามราชประเพณี เพื่อถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุด