“ราเมศ” ป้อง “มาร์ค” ฟาดเดือด “เต้น” อย่าใช้วาทกรรมทำลายกันทางการเมือง ยัน คดีสลายม็อบ ปี 53 ศาลตัดสินแล้ว “อภิสิทธิ์” ไม่ผิด
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2568 นายราเมศ รัตนะเชวง รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเหตุการณ์ในปี 2553 โดยพาดพิงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่า 1.ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2553 คดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับนายอภิสิทธิ์ ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนและถึงที่สุดแล้ว มีการพิสูจน์จนสิ้นกระแสความ
2.นายอภิสิทธิ์ ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา มีคำพิพากษาศาลฎีกา มีคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีผลการพิจารณาของรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ทุกองค์กรมีเหตุผลในการรองรับชัดเจน
3.กระบวนการยุติธรรม ศาลชี้ชัดว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีอาวุธ มีกลุ่มชายชุดดำเข้ามาก่อความไม่สงบ มีการยุยงจากแกนนำให้มีการเผาบ้านเผาเมือง จนศาลฎีกามีคำตัดสินให้แกนนำมีความผิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย
4.มีเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งตั้งข้อหานายอภิสิทธิ์ ฐานฆ่าผู้อื่น เจ้าหน้าที่คนนั้นชื่อนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภูมิลำเนาปัจจุบันคือเรือนจำ
5.มีคนใส่ร้ายนายอภิสิทธิ์ ในทำนองเป็นฆาตกรสั่งฆ่าประชาชนระหว่างการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง คดีนี้ศาลฎีกาตัดสินแล้ว คนใส่ร้ายถูกจำคุกโดยไม่รอลงอาญา จำเลยที่ใส่ร้ายคือนายจตุพร พรหมพันธุ์ อดีตแกนนำ นปช. คดีผ่านมาหลายปีแล้ว
6.แกนนำที่ปราศรัยบนเวที ยุยงให้ผู้ชุมนุมเผาอาคารบ้านเรือนในกรุงเทพฯ ศาลฎีกาได้ตัดสินให้แกนนำมีความผิดในทางแพ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งนายณัฐวุฒิคือหนึ่งในจำเลย อยากถามว่าไปชดใช้ค่าเสียหายหรือยัง
“นายณัฐวุฒิ ทราบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ดี จะให้องค์กรไหนตรวจสอบอีก ในเมื่อกระบวนการยุติธรรมได้ตรวจสอบแล้วและยุติแล้วว่านายอภิสิทธิ์ไม่มีความผิด ไม่ได้มีคำสั่งให้ฆ่าประชาชน จึงไม่อยากให้ใช้วาทกรรมเพื่อทำลายกันในทางการเมือง สิ่งที่สำคัญทุกคนต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรม การนำข้อมูลไปบิดเบือนเพียงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายตนมันเป็นแนวคิดที่ล้าหลังไป” นายราเมศ กล่าว