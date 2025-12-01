นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อดีตรมว.พาณิชย์ อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 ที่ผ่านมา เปิดใจกับ นสพ.ข่าวสด ถึงการเข้าสู่เส้นทางการเมือง และประกาศความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2569
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นเมื่อผมถูกชักชวน และเห็นว่าน่าจะทำอะไรได้อีกมากเพื่อรับใช้บ้านเมือง จึงรับเป็นหัวหน้าพรรคโอกาสใหม่
ที่ผ่านมาผมมีประสบการณ์ เข้าใจเจตนารมณ์ของฝ่ายการเมือง รวมทั้งภาคนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนหรือพัฒนาประเทศ และอยากใช้โอกาสนี้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ประเทศชาติ
ส่วนบุคลากรภายในพรรคมีหลากหลายมิติ ที่จะตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหา พรรคนี้มีทั้งบ้านเก่า บ้านใหญ่ บ้านใหม่ คนใหม่ แต่บางคนยังดำรงตำแหน่งอยู่ จึงยังไม่ขอเปิดเผยว่ามีใครมาร่วมบ้าง แต่ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะร่วมเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นนโยบายที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้รับสิ่งใหม่ๆ
การที่มีบุคลากรหลากหลาย ทั้งอดีตสส. อดีตผู้สมัครสส. สว. ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น จึงเข้าถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้านเป็นอย่างดี
อีกทั้งยังมีมือดีจากราชการชั้นผู้ใหญ่จากหลายหน่วยงาน ที่มีประสบการณ์บริหาร ที่เคยทำงานมาตั้งแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อย จึงย่อมรู้ปัญหา สาเหตุ ข้อระเบียบกฎหมาย จุดอ่อนจุดแข็ง จุดที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ถือเป็นจุดแข็ง หรือข้อได้เปรียบของพรรคโอกาสใหม่ด้วย
นอกจากนี้ยังมีทั้งนักธุรกิจจากหลายกลุ่ม หลายวัย ผู้ประกอบการที่เห็นปัญหาและประสบความสำเร็จมาแล้ว รวมทั้งนักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน นักพัฒนาสังคม และคนรุ่นใหม่ๆ จากหลายกลุ่มอาชีพ ที่มีความสนใจ ตั้งใจ อยากมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ขออาสาสมัคร เพื่อขอโอกาสคนไทย ใช้พลังความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมือง
ดังนั้นแม้จะเป็นพรรคใหม่ พรรคเล็ก ไม่อาจจะเทียบกับพรรคใหญ่ๆ ได้ แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันของพรรคใหญ่ๆ ไม่ใช่ว่าจะนิ่ง หรือมั่นคงแข็งแรง ด้วยกระแสหลายๆ อย่างในขณะนี้
ขณะที่พรรคโอกาสใหม่ยังไม่มีเรื่องเสียหาย จึงมีคนสนใจที่จะเข้าร่วมมากขึ้นจากจำนวนสมาชิกมีครบทุกจังหวัด และมีคนขอลงสมัครเป็นสส. จำนวนมาก จึงคิดว่าพรรคนี้ไม่เล็ก และคิดว่าน่าจะมีศักยภาพพอที่จะแข่งขันหรือสู้กับพรรคใหญ่ๆ ได้
แม้พรรคโอกาสใหม่ เป็นพรรคใหม่ในสนามเลือกตั้ง แต่ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนลงพื้นที่ตลอด พูดคุยรับฟังปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน การจัดเวทีทำนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรค การจัดกิจกรรมให้การเรียนรู้แก่ประชาชน มาตลอด 1 ปี ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งมีกระแสตอบรับ และได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี
‘โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน’ คือ สโลแกนเลือกตั้งของพรรคโอกาสใหม่ เพราะนับตั้งแต่ช่วงที่มีการเลือกตั้ง เมื่อปี 2562 หลังทำการรัฐประหารปี 2557 จนปัจจุบัน อย่างน้อย 6 ปี มีคณะรัฐบาลจากพรรคการเมืองต่างๆ ผลัดเปลี่ยนขึ้นมาบริหารประเทศหลายชุดแล้ว
จนถึงรัฐบาลปัจจุบันที่ทำอะไรไม่ได้มาก เพราะอยู่ได้เต็มที่ 4 เดือน จะพบว่าคนไทยยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย ยังยากจน ยังเป็นหนี้ ยังน้ำท่วม เหมือนเดิม โอกาสที่ควรจะมี จะได้ ก็ไม่มีให้จับต้องได้เลย คนไทยจึงเสียโอกาสไปมากมาย
พรรคโอกาสใหม่ จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคน ได้รับสิ่งดีๆ เหล่านั้น กลับคืนมา เพื่อสร้างอนาคตประเทศไทย เพื่อคนไทยต้องดีกว่าเดิม ซึ่งพรรคโอกาสใหม่ ได้ทำนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เพื่อให้คนไทย อยู่ดี มีสุข หมดทุกข์ หมดหนี้ ไว้ครอบคลุมทั้งหมด 14 ด้าน หรือ 14 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
3.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5.ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลและนวัตกรรม
6.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารราชการแผ่นดินและธรรมาภิบาล
7.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
8.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
9.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
10.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
11.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงาน
12.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ
13.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
14.ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
ขณะที่การประกาศรวมทุกเจเนอเรชั่น เพื่อผลักดันไทยกลับมามีศักยภาพบนเวทีโลก ประเทศไทยมีทรัพยากรและบุคลากรที่มีศักยภาพในระดับโลก ซึ่งมีเกียรติภูมิเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมานานแล้วหลายด้าน
ไม่ว่าจะด้านการท่องเที่ยว และซอฟต์พาวเวอร์ เชิงวัฒนธรรม ด้านอาหาร สู่ความมั่นคงทางอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การบริการด้านสุขภาพ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ หรือกลไกการทูตแบบสมดุล แต่ไทยกำลังเสียโอกาสไป เพราะความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการแข่งขันที่รุนแรง ความเท่าทันโลก และการตอบสนองที่ล่าช้าของระบบราชการ
หากต้องการให้ไทยกลับมามีบทบาทในเวทีโลก เราต้องกล้าตัดสินในเชิงยุทธศาสตร์ ดึงการลงทุนใหญ่กลับคืนมา การเปิดตลาดใหม่ๆ มีการบริหารอย่างเป็นระบบ และการเปิดพื้นที่ให้คนทุกเจนอายุ เช่น คนรุ่นใหม่ หรือเจนวาย เข้าใจและทันโลกทันสมัยกว่า ได้มีบทบาทจริงจัง
โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น AI สตาร์ตอัพ เทคโนโลยี และสามารถนำไปพัฒนาได้ทุกด้าน ทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสุขภาพ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น
พรรคโอกาสใหม่ เป็นการรวมตัวทำงานการเมือง เพื่อต้องการพัฒนาประเทศและสังคม ทั้งระดับมือวางนโยบาย ระดับมือแปลงสู่การปฏิบัติ ของคนทุกกลุ่ม ทุกรุ่น ทุกวัย ทั้งกลุ่มที่มีประสบการณ์ มืออาชีพ ทั้งนักบริหาร นักจัดการธุรกิจระดับใหญ่ และ SME ทั้งนักวิชาการ วิศวกร สังคม นักกฎหมาย รวมทั้งนักสิทธิมนุษยชน คนทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ
การที่พรรคมีบุคลากรที่หลากหลาย หมายความว่า เรารวมบุคคลทุกอาชีพ ทุกเจเนอเรชั่น ที่เข้าใจปัญหา และมีวิธีการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะทำงานทั้งในทางการเมือง การพัฒนา เชิงการขับคลื่อนและผลักดันนโยบายและแนวทางดำเนินงาน หรือการปฏิบัติที่รูปธรรมได้มาก เพื่อสร้างโอกาสประเทศไทยในเวทีโลก และสร้างคนไทยให้ดีกว่าเดิม
คำว่า “โอกาส” ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา และเราจะเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนเข้าถึงในสิ่งที่ขาด ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เข้าถึงได้อย่างไม่มีข้อแม้
ปัญหาอีกอย่างที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change วันนี้เราเห็นน้ำท่วมที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตพี่น้องประชาชน ทั้งทรัพย์สินและชีวิต ผมทำงานอยู่ในภาคสิ่งแวดล้อม และรู้ว่า Climate Change มันเกิดในทุกที่ทั่วโลก
ฝนตกหนัก น้ำท่วมหนัก อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะโลกมันเปลี่ยน Climate Change อยู่รอบตัวเราและกระทบพวกเราทุกคน เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกันอยู่ คนไทยต้องตระหนักในเรื่องนี้ด้วย
พรรคโอกาสใหม่จะชูธงนโยบายการแก้ไขปัญหานี้ เพื่อให้คนไทยรู้จักปรับตัว และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และค่อยๆ ปรับตัวกันไป Climate Change เป็นปัญหาหลักของโลก และพวกเราต้องร่วมกันแก้ไข จึงได้มีการประชุม COP ที่ทั่วโลกจัดขึ้นทุกปี
ส่วนเรื่องเศรษฐกิจ ต้องไปดูต้นเหตุว่าทำไมพี่น้องชาวไทยยังไม่มีเงินมากพอ ดังนั้น How to do จึงสำคัญสุด ว่าทำอย่างไรให้คนไทยมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น รายจ่ายก็ต้องไม่มากเกินไป เช่นเดียวกับเรื่องสุขภาพ ที่ต้องให้ความสำคัญ พรรคโอกาสใหม่จะมององค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด โครงสร้างพื้นฐานที่คนไทยยังขาด
หรือแม้กระทั่งภาคเกษตรกรรม ที่ชาวไร่ ชาวนา ที่ขายผลผลิต ส่งออกไปทั่วโลก เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ แต่ทำไมยังยากจน เรามีเป้าหมายให้ชาวไร่ชาวนามีกำไรจากการทำเกษตรให้มากขึ้น อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 30 % นี่คือเป้าหมายที่พรรคของเราตั้งใจทำเพื่อประชาชน
ถึงจะเป็นพรรคใหม่ แต่มีความเป็นมืออาชีพ พวกเราตั้งใจเต็มที่ วันนี้ประเทศไทยไม่ใช่เรื่องของการทดลองบริหาร แต่เป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพในหลากหลายมิติ ที่จะมาทำงานร่วมกัน พวกเราในพรรคโอกาสใหม่ผ่านประสบการณ์มาเยอะ การเป็นข้าราชการเก่าทำให้รู้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อนจุดแข็ง จะช่วยผลักดันทำให้การทำงานหรือการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งหมดคือ สิ่งที่พรรคโอกาสใหม่ อยากจะให้โอกาสดีๆ เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยทุกคน
สำหรับการเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้ พรรคเราเตรียมพร้อมพอสมควร จัดโครงสร้างพรรค มีสมาชิกพรรคทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 5 หมื่นคนแล้ว ฉะนั้นสามารถส่งผู้สมัครครบ 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ
ในสนามการเลือกตั้ง เป็นเรื่องปกติที่นักการเมืองจะต้องเดินสาย พบปะกลุ่มประชาชน บางกลุ่มมียึดติดกับคนเก่า พรรคที่มาใหม่ต้องมีกระแสให้คนรู้จัก เป็นเรื่องของการแข่งขันในสนามเลือกตั้ง ส่วนจะได้กี่เสียงเราไม่ได้ฝันมาก แต่ 25 เสียงคิดว่าเป็นไปได้
ส่วนแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค จะเปิดตัวครบทั้ง 3 คน เร็วๆ นี้