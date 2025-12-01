นายกฯ ระบุการเยียวยายึดระดับภัยพิบัติ พยายามใช้หลักเดียวกัน ผุด แก้ไขระเบียบปภ. ขยับตั้งแต่ป้องกัน ไม่ใช่แค่บรรเทา เข้าใจคนไทยติดบ้าน ย้ำทุกหน่วยเร่งฟื้นฟู พาคนกลับเข้าบ้านเร็วที่สุด
เมื่อเวลา 15.55 น. วันที่ 1 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ)ว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเยียวยาน้ำท่วม โดยจะนำมติเข้าที่ประชุมครม. ในวันพรุ่งนี้ (2 ธ.ค.) เพื่อกลั่นกรองหลายๆเรื่อง จะได้ใช้เวลาน้อยลง
เมื่อถามว่าพื้นที่รอบนอกที่ได้ประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะได้เงินเยียวยาเท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับภัย ซึ่งมีระดับ และขั้นตอน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป็นเรื่องการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยต่างๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่จะพยายามใช้หลักเดียวกัน
เมื่อถามว่าการเตรียมเอกสารเพื่อรับเงินเยียวยา หลายคนบอกว่ายุ่งยาก ได้สั่งการให้แก้ไขอย่างไร นายกฯ ยืนยันว่า ไม่มีอะไรยุ่งยาก ตอนนี้ได้ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ ต้องยอมรับว่ามีหน่วยสนับสนุนเยอะ เพราะทางผู้ว่าฯสงขลา ก่อนจะเข้าลงไปช่วยกันก็รับทุกด้าน จึงต้องเข้าไปแบ่งเบาภาระ เพราะสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง
นอกจากนี้ อธิบดีหลายคนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ในพื้นที่ และได้ช่วยกันเร่งแก้ไขปัญหาให้ความเกิดสะดวก โดยเฉพาะการสำรวจความเสียหาย และเร่งโอนเงินค่าเยียวยา ซึ่งตอนนี้ได้โอนเงินลงไปแล้ว
ส่วนกรณีบ้านเช่า คนที่อยู่ในบ้านเช่าก็ให้ผู้นำชุมชนรับรองมา เราจะจ่ายเพราะเป็นเรื่องเงินเยียวยา ส่วนเจ้าของบ้านก็จะได้สิทธิ์ของค่าตอบแทนบ้าน ซึ่งในระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้อยู่แล้ว ซึ่งมีความครอบคลุมความห่วงใยทุกภาคส่วน
เมื่อถามว่าการจ่ายเงินเยียวพื้นที่ภาคใต้ จะกระทบการจ่ายเงินคนละครึ่งเฟส 2 หรือไม่ นายกฯ ยืนยันว่า ไม่กระทบ และได้พูดคุยกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แล้ว
เมื่อถามถึงการส่งผลกระทบต่อการจัดแข่งขันซีเกมส์ ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกฯ กล่าวว่า จัดไม่ได้แล้ว เมื่อช่วงเช้าได้มอบนโยบาย มีการเน้นย้ำส่วนราชการว่า ในการอบรม สัมมนา และการประชุม ให้เน้นไปในพื้นที่ประสบภัยที่ได้เตรียมลงทุนโรงแรมรอรับแขกในช่วงสิ้นปี ขอให้เน้นไปที่พื้นที่ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนตรงนั้น ช่วยอุดหนุนมีกระแสเงินสดให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้
ฝากประชาชนในภาคเอกชนด้วย ตนได้กำหนดไว้ว่าภายใน 14 วันสถานการณ์ทุกอย่างภายใน อ.หาดใหญ่ จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
เมื่อถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะสังคายนาหรือปรับในเรื่องกลไกของกระทรวงมหาดไทยตรงไหนบ้าง นายกฯ กล่าวว่า ต้องดูเรื่องการป้องกัน ซึ่งตามกฎหมาย ผู้ว่าฯจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติได้ ต่อเมื่อภัยพิบัติเกิด ตนคิดว่ามันย้อนแย้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ภารกิจส่วนใหญ่ได้แต่บรรเทา แต่การป้องกันนั้นก็ติดขัด จึงต้องคิดแก้ไขกฎระเบียบ และกฎหมาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเตือนภัยอพยพผู้คนให้ดีกว่านี้ และต้องมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข
เมื่อถามถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เวลาเกิดเหตุ จะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า เราต้องสื่อสาร และซักซ้อมให้ประชาชนได้เห็น และตื่นตัว วัฒนธรรมของพวกเรา น้ำท่วมชั้นล่างก็ไปชั้นสอง น้ำท่วมชั้นสองก็ไปชั้นสาม เมื่อไปชั้นสามก็ขึ้นหลังคา เราเป็นพวกมนุษย์ติดบ้าน เราไม่อยากไปไหน ไม่ใช่บ้านของเรา
ตนลงพื้นที่ไปก็ได้เห็น จึงต้องเน้นเรื่องการนำประชาชนที่ออกจากบ้าน ให้กลับบ้านโดยเร็วที่สุด รู้ว่าทุกคนคิดถึงบ้านห่วงบ้าน เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แล้ว ต้องให้เห็นว่าต้องให้ความร่วมมือมากๆ ต้องให้การเตรียมพร้อม เชื่อฟังในคำเตือนต่างๆ จริงๆระบบแจ้งเตือนภัย cell boardcast ก็ได้บอกว่าจะมีน้ำท่วมฉับพลัน มีสิ่งบอกเหตุ ที่เราได้ถ่ายทอดไป
ตอนนี้มันเกินกว่าจะโทษกัน ไม่มีประโยชน์ ทุกคนเป็นผู้ประสบภัยต้องมองไปข้างหน้า และเร่งแก้ไขกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด และผู้ปฏิบัติอย่างพวกตนก็ต้องคิดในเรื่องของการป้องกันให้กับประชาชนให้มากที่สุดด้วยทุกเทคโนโลยี
เมื่อถามถึงกระแสข่าวเชื่อมโยงเหตุน้ำท่วมกับการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย นายกฯ ยืนยันว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายข้าราชการ ก็ให้เขาเชื่อมไป เขาไม่ได้ทำงาน พวกตนทำงาน