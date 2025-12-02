นายกฯ ขอบคุณ กระทรวงอุตสาหกรรม ประสานเจรจา บริษัทคิงส์เกตฯ ถอนฟ้องคดีเหมืองทองอัครา ก่อนมีคำพิพากษา ลั่นถือเป็นข่าวดีของประเทศ

เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 2 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวในที่ประชุมครม.

โดยชื่นชมและขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เป็นตัวกลางประสานเจรจา กับ บริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ที่ถอนฟ้องและยุติข้อพิพาทกับไทย กรณีเหมืองทองอัครา ถือเป็นข่าวดีของประเทศที่มีการถอนฟ้องในช่วงที่กำลังจะมีคำพิพากษา

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