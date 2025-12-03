รมว.กลาโหม เร่งกู้ทุนระเบิดหนองจาน หวังปักหมุดสองพื้นที่ก่อนปีใหม่ นำเข้าถกเจบีซีรับรองร่วมกัน แจงทบ.พร้อมรบ ป้องอธิปไตย-ผลประโยชน์ชาติ ยันยุบสภา ไม่มีผลเดินหน้าความมั่นคง

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 3 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ว่า ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว เก็บกู้ทุ่นเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนบ้านหนองจานยังเก็บไม่เสร็จ

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เมื่อเก็บกู้เสร็จจะเริ่มปักหมุดชั่วคราว โดยอยากให้ทำให้เสร็จใกล้เคียงในเวลาเดียวกันทั้งสองพื้นที่ เพื่อนำผลไปพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาในทีเดียว โดยจะนำภาพแนวปักหมุดชั่วคราวไปเข้าสู่การหารือในที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) หากรับรองแนวการปักหมุดแล้ว คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) จะหารือกันถึงการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ โดยเจ้ากรมแผนที่ทหารแจ้งว่า การปักหมุดทั้งหมดจะเสร็จก่อนช่วงปีใหม่

เมื่อถามว่าการดำเนินการจะเสร็จตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้สิ้นเดือนม.ค. 2569 ก่อนยุบสภา หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า จะเร่งให้ทัน เรื่องนี้ยังเดินหน้าต่อไปได้ ไม่เกี่ยวข้องกับการยุบสภา เพราะ รัฐบาลรักษาการยังทำงานเรื่องความมั่นคงต่อได้ ไม่ต้องห่วง ยืนยันว่าจะทำด้วยความรอบคอบตามขั้นตอน

ส่วนที่ผบ.ทบ.รายงานนายกรัฐมนตรีว่ากองทัพมีความพร้อมรบ 100% พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า กองทัพต้องเตรียมพร้อมรบไว้ทุกสถานการณ์อยู่แล้ว ซึ่งกองทัพและฝ่ายความมั่นคงมีนโยบายมุ่งสู่สันติภาพ แต่เมื่อเกิดการรุกล้ำอธิปไตยไทย หรือผลประโยชน์ของชาติ เราต้องพร้อมปกป้องตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนสบายใจ

เมื่อถามถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกฯ ในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ ที่อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ รมว.กลาโหม กล่าวว่า นายกฯ จะไปดูความพร้อมของฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อฝ่ายกองทัพเตรียมความพร้อม ฝ่ายปกครองก็ต้องเตรียมพร้อมดูแลประชาชนเช่นกัน

ย้ำว่าเป็นการเตรียมความพร้อม เพราะฝ่ายกำลังพลหน้าแนวกัมพูชา มีการยั่วยุ ไม่ได้ทำอะไรที่นำไปสู่การสร้างสันติภาพ จึงต้องเตรียมพร้อม แต่ไม่ใช่เตรียมเปิดปฏิบัติการกับใคร เพราะยังไม่มีสัญญาณอะไร

ผู้สื่อข่าวถามว่าคาดหวังการเดินทางของรมว.ต่างประเทศ ที่จะไปประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาออตตาวา ที่นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค.นี้อย่างไร รมว.กลาโหม กล่าวว่า คาดหวังว่าจะมีความคืบหน้าและมีขั้นตอนการค้นหาความจริง

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