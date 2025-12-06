“สุพิศ พิทักษ์ธรรม” นายก อบจ.สงขลา ขอโทษ อส. แล้ว ตอบแล้วหลังถูกถามทำไมถึงพูดออกไปแบบนั้น ยืนยันไม่มีเจตนาด้อยค่า ลั่น รักทุกคน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2568 ที่จ.สงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอขณะลงพื้นที่ และกล่าวในลักษณะด้อยค่ากองอาสารักษาดินแดน (อส.) ว่า ยืนยันว่าไม่ได้เจตนา ตนได้แถลงข่าวขอโทษไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

เมื่อถามว่า เหตุใดจึงสื่อสารไปแบบนั้น นายสุพิศ กล่าวว่า “ไม่เป็นไรครับ ให้ทานเขาบ้าง เรานักเลง เขาก็เหนื่อย” พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เจตนา

เมื่อถามว่า จะฝากอะไรถึง อส. ทั่วประเทศ หรือไม่ นายสุพิศ กล่าว “รักทุกคน รักทุกคน รักทุกคนครับ”

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