นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมแก้น้ำท่วมใต้ ขอกรมโยธาฯ เร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนเยียวยาไม่ใช่รายหัว กำชับ สธ. ดูแลสุภาพจิต-โรคติดต่อ มอบ “ศักดิ์ดา” บัญชาการพื้นที่
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 6 ธ.ค. 2568 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย และคณะ ประชุมร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ถึงแผนการฟื้นฟูหาดใหญ่ หลังเกิดเหตุอุทกภัย
โดยนายกฯ กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่เสียสละต่อสู้กับภัยพิบัติเหล่านี้เพื่อประชาชน และมีความอดทนให้สถานการณ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ตามที่ได้มีการประกาศให้ในพื้นที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และได้มีการยกระดับการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ จ.สงขลา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหมด
ขณะนี้ เชื่อว่าสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลาย และความรุนแรงทั้งหลายก็อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ทั้งหมดแล้ว ตนจึงได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ จ.สงขลา และได้มีคำสั่งลดระดับการปฏิบัติการสาธารณภัย จากระดับ 4 เหลือระดับ 3 แต่ในการทำงานคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ตนต้องขอบคุณความร่วมมือจากทุกฝ่าย และในฐานะนายกฯ มีความมั่นใจ และรู้สึกได้ว่าความร่วมมือของทุกๆหน่วยงานเป็นไปด้วยความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ในการขจัดภัยความทุกข์ของประชาชน
นายกฯ ยังขอขอบคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ได้ทำหน้าที่บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้ร่วมการบริหารสถานการณ์ทั้งหมดได้เป็นอย่างดี พร้อมกับขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ. นายกเทศบาล อธิบดีทุกกระทรวง และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เข้าสู่โหมดการฟื้นฟู เท่าที่ได้ติดตามสถานการณ์ พบว่าดำเนินการไปมากพอสมควรแล้ว ทั้งน้ำประปา และไฟฟ้า เข้าถึงทั้งหมดแล้ว แต่ก็มีเรื่องของการซ่อมแซมระบบต่างๆอยู่เล็กน้อย พร้อมย้ำ เรื่องของการจัดอาหารบริการประชาชน ถ้าเขายังต้องการความช่วยเหลืออยู่ ขอให้ดูแลไปอีกสักระยะหนึ่ง อย่าให้มีปัญหาเรื่องอาหารการกิน
ส่วนเรื่องขยะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันขนย้ายเพื่อไปทำลาย ถึงอย่างไรก็ยังเก็บไม่ทันต่อให้เรามีการระดมทรัพยากรมาก เนื่องจากเป็นขยะที่อยู่ในบ้าน และช่วงที่ประชาชนกลับเข้าไปในบ้าน ก็ไปทำความสะอาดบ้านเรือนก็นำขยะออกมากองด้านหน้า
แต่ก็ไม่เป็นไร ขอทีมงานอย่าท้อถอย ตนเชื่อว่าในการดำเนินการเรื่องนี้ ขยะจะลดน้อยลงตามลำดับ จึงขอให้ใช้เวลาช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้ พยายามกำจัดขยะที่มีจำนวนมาก โดยเฉพาะเร่งเก็บในช่วงกลางคืน
ขณะที่การบริการด้านสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างความมั่นใจ ว่าจะมีการดูแลเรื่องสุขอนามัย ประชาชนจะต้องไม่ขาดยา และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนวางแผนเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดที่มาจากน้ำ และโรคติดเชื้อ เนื่องจากมีการหมักหมมสะสมของขยะเหล่านี้อยู่
ส่วนเรื่องของการดูแลเยียวยาค่าปลงศพผู้เสียชีวิตทางกระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เร่งดำเนินการชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกับการดูแลสุขภาพจิตประชาชน เพราะในสถานการณ์เช่นนี้ อาจทำให้ประชาชนเกิดภาวะซึมเศร้าได้ ขอให้ทางกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ดูแลใกล้ชิด
นายกฯ กล่าวว่า ขณะที่การเคลียร์เส้นทางการจราจร ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลัง เร่งเคลียร์พื้นผิวการจราจรให้กับประชาชนให้มากที่สุด ถนนหลวงเส้นหลักขณะนี้ได้เคลียร์รถออกจากพื้นที่ไปได้จำนวนมากแล้ว แต่ส่วนที่ยังหาเจ้าของไม่เจอ ขอให้ดำเนินการนำไปเก็บในพื้นที่ปลอดภัย
ขณะเดียวกัน ช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือลงทะเบียนสำรวจ ประชากรรายครัวเรือน ดูความเสียหายของบ้านเรือน เรามีเงินจำนวนมากช่วยเหลือลงมา ซึ่งทาง จ.สงขลา ได้ทำการจ่ายค่าเยียวยาให้กับประชาชนไปจำนวนมากพอสมควร
ถ้าสามารถเร่งพิสูจน์เรื่องของการสำรวจได้ ก็จะสามารถเร่งจ่ายเงินเยียวยาได้ จากนี้ไปก็จะต้องดูในเรื่องของการสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน
ตนเน้นย้ำว่า บ้านเรือนไม่ใช่ทรัพย์สิน เนื่องจากเราจะมีค่าซ่อมแซมบ้านตามกฎหมายที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ไม่ใช่การเหมาจ่ายรายหัว แต่เป็นการสำรวจความเสียหายของแต่ละบ้านเรือน ซึ่งได้รับทราบว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำผู้ที่ทำงานมาสำรวจความเสียหายบ้านเมือง ค่าซ่อมแซมบ้านเรือนเคหะสถานให้กับประชาชนโดยเร็ว
นายกฯ กล่าวอีกว่า จากนี้ไปจะมีการตั้งกองบัญชาการ และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า โดยใช้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 จ.สงขลา ตนในฐานะที่ต้องเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ตามกฎหมาย ขณะนี้ลดจากระดับ 4 มาเป็นระดับ 3 รมว.มหาดไทย เป็นผู้อำนวยการสถานการณ์
ซึ่งตนได้มอบหมายให้นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย ซึ่งกำกับดูแล ปภ. ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ และขอให้นายภาสกร บุญรักษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับควบคุมพื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงานได้คงความร่วมมือต่อไปและทำงานอย่างเต็มกำลังในการฟื้นฟูสถานการณ์
นายกฯ กล่าวว่า สภาพโดยรวมทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย และกระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันไปแล้วว่า สินค้าอุปโภคบริโภค นำมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่เท่าทุนหรือต่ำกว่าทุน ช่วยลดภาระของประชาชนเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลปากท้อง ซึ่งทำให้ปัญหาคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดี
“เมื่อวานผม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทั้ง 3 เหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมถึงนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ถึง 100 ล้านบาท ให้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้รับมอบเช็คเรียบร้อยแล้ว
และคาดว่าจะสามารถเข้าบัญชีได้ในวันพรุ่งนี้ ผมขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และปลัดได้นำพระราชทรัพย์ที่ได้รับพระราชทาน เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่ให้กลับมาบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่” นายกฯ ระบุ
นายกฯ กล่าวอีกว่า ตนได้ทราบมาว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็มีงบประมาณในการซ่อมแซมและฟื้นฟูระดับการให้บริการตั้งไว้อยู่แล้ว การได้รับพระราชทรัพย์มาสมทบ ในส่วนของกองทัพก็จะมีการนำโดรนสำรวจทุนส่งของ จำนวน 10 ลำ ขอแจ้งให้ทุกคนที่ทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า การทำงานความทุ่มเทของทุกคน ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ พระราชทานคำชื่นชมต่างๆ มามากมายให้กับพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยในช่วงท้ายของการประชุม นายศิวัตน์ สุวรรณวงศ์ ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ได้กล่าวกับนายกฯ ถึงปัญหาผลการประชุมของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า มีมติให้รัฐบาลช่วยเหลือในการสูบน้ำ และเติมน้ำสะอาดเข้าพื้นที่โรงแรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่พักพิง แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
โดยนายกฯ ระบุว่า ขณะนี้ผู้ว่าการการประปาภูมิภาคได้เข้ามาอยู่ในที่ประชุมแล้ว จะขอให้ใช้เวทีนี้ในการช่วยกันหาทางออกต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงพื้นที่ตรวจราชการเป็นที่น่าสังเกตว่านายอนุทิน มีอาการเจ็บคอ ไอเล็กน้อย และมีเสียงแหบในระหว่างมอบนโยบาย เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านายกฯ มีอาการเจ็บคอใช่หรือไม่ นายกฯ พยักหน้ารับพร้อมตอบว่า ใช่