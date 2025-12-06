‘อนุทิน’ นั่งกินแกงส้ม+ไข่ต้ม ร่วมกับทาง อส. ระหว่างลงพื้นที่หาดใหญ่ บอกพอกินได้ แต่น้อยไปหน่อย เลยเบิ้ลอีกกล่อง
สงขลา – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดเส้นทางที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ได้มีประชาชนออกมาทักทายเป็นระยะ
ช่วงหนึ่งเจ้าของร้านขายผลิตภัณฑ์จักสาน ได้เรียกให้นายกรัฐมนตรีมาดูความเสียหายในร้าน พร้อมกับร้องไห้ ซึ่งนายกฯได้เข้าไปดูก่อนช่วยอุดหนุนตระกร้าหวาย พร้อมกล่าวว่า “จะเอาไปให้รัฐมนตรีที่มาด้วย ตระกร้าหวายพร้อมโคลน”
นอกจากนี้ มีชาวบ้านมาร้องเรียนปัญหาการจราจร ที่มีรถจอดกีดขวางจนติดขัด โดยนายกฯได้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ลงไปดูในทันที
ระหว่างลงพื้นที่ตลาดกิมหยง นายกฯ พร้อม นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข, นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงมานั่งริมฟุตปาธร่วมกินข้าวกับทีม อส. ที่เข้ามาช่วยงานในพื้นที่ โดยข้าวกล่องเป็นเมนูแกงส้มกับไข่ต้ม ซึ่งนายกฯ ได้หยิบข้าวให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมกล่าวว่า “เอาข้าวไปกินดู ถ้ากินไม่ได้ลูกน้องก็กินไม่ได้”
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงเมนูอาหารที่รับประทานด้วยว่า “พอกินได้ แต่น้อยไปหน่อย ต้องเพิ่มปริมาณให้มากกว่านี้” ก่อนจะขอเบิ้ลกับข้าวเมนูแกงส้มเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านนำแกงส้มกับไข่เจียวมาให้ โดยนายกฯได้กินและแบ่งกับข้าวให้กับทีม อส. กินด้วย