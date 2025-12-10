“นายกฯ“ แนะ ปชช.ฟังกองทัพแจงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เผย กัมพูชา ยังไม่ติดต่อเจรจา ลั่น ไม่ใช่เวลาพูดคุย ระบุ ยังไม่ขอเปิดประชุมร่วมรัฐสภา ขอความเห็นคุยมั่นคง ชี้ กองทัพยังคุมได้
เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ล่าสุดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ขอให้ประชาชนรอฟังข้อมูลจากกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงที่แถลงทุกวันอยู่แล้ว อย่าไปฟังจากแหล่งอื่น ขอให้ฟังจากแหล่งเดียว จะได้มีความชัดเจนและถูกต้อง
ผู้สื่อข่าวถามว่าท่าทีของกัมพูชามีการติดต่อหรือประสานอะไรเข้ามาหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยังไม่มี
เมื่อถามถึงข่าวที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชาส่งสารมาว่า อยากจะพูดคุยเจรจา ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายอนุทิน ย้อนถามว่า ส่งให้ใคร
ผู้สื่อข่าวตอบว่าพูดผ่านสื่อ นายอนุทินจึงกล่าวว่า ไม่ได้ ต้องมีช่องทางของมัน
เมื่อถามว่าช่องทางดังกล่าวยังมาไม่ถึงใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เขาก็มีช่องทางในการดำเนินการอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดคุยกัน
เมื่อถามว่าสถานการณ์ตอนนี้จำเป็นจะต้องขอเปิดประชุมร่วมรัฐสภาตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อย่างไรหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ได้รับการร้องขอใดๆ และทางกองทัพยืนยันว่ายังควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ แค่กองทัพขอให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินการ ต้องปล่อยให้การดำเนินการเป็นไปตามกลยุทธ์ของทหาร
เมื่อถามว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงเวลาต้องพิจารณา MOU 43 และ 44 ได้หรือยังว่ายังจำเป็นหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตอนนี้มีหลายเรื่องรวมถึงเรื่องรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่ากระแสการยุบสภาในเวลาอันใกล้นี้ จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดนไทย -กัมพูชาหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เกี่ยว เรื่องการปกป้องอธิปไตยของไทยเป็นภารกิจหลักของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่ากัมพูชาได้โจมตีเข้ามาที่โรงพยาบาลด้วย จะประณามอย่างไรหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ขอรับรายงานที่แน่นอนและชัดเจนก่อน เมื่อถามว่าสถานการณ์ขณะนี้จำเป็นต้องนำไปพูดคุยบนโต๊ะเจรจาอย่างจริงจัง หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า พูดไปแล้ว เมื่อถามว่าถ้าชายแดนยังรบไม่จบ จะไม่มีการยุบสภาใช่หรือไม่ นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามดังกล่าว พร้อมกับเดินขึ้นห้องประชุม รัฐสภาทันที