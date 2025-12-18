ภูมิใจไทยภาคใต้ 59 เขต คนแห่สมัครครบแล้ว ชู“พูดแล้วทำบวก” คนเด่นคนดังทยอยเข้าพรรคสมัคร สส. ต่อเนื่อง ‘ณัฐวุฒิ-พีรพร-กาญจนาพร’
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2568 ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะแกนนําพรรคภูมิใจไทย ภาคใต้ ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
พร้อมสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยให้กับนายสุกรี มะเต๊ะ ว่าที่ผู้สมัคร สส.ยะลา เขต 2, นายกามิน มูซิ จ.ยะลา เขต 3, นายบูรฮันธ์ สะเม๊าะ จ.ปัตตานี เขต 3 และนายแวรุสลัน มะสาและ จ.นราธิวาส เขต 3
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับการรับสมัครว่าที่ผู้สมัครสส.ของพรรคภูมิใจไทย ภาคใต้ มีผู้สมัครครบทุกเขตแล้ว รวม 59 เขตเลือกตั้ง ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่มีหัวใจดวงเดียวกันมาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับพรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
“ตัวผมเองและพรรคภูมิใจไทยมีความมั่นใจในการเลือกตั้งปี 2569 จากการเลือกตั้งปี 2566 เราประสบความสำเร็จ 1 เขต ที่จ.นราธิวาส แต่ครั้งนี้เรามั่นใจว่า 3 จังหวัดคือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เราน่าจะมีพื้นที่สำหรับ สส.พรรคภูมิใจไทย ส่วนจะได้จังหวัดละกี่เขต อยู่ที่การตัดสินใจของประชาชน “ นายพิพัฒน์ กล่าว
ภูมิใจไทยชูสโลแกนพูดแล้วทำบวก
นายพิพัฒน์ ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย มีสโลแกน “พูดแล้วทำ” แต่สโลแกนอันใหม่สำหรับการเลือกตั้ง 2569 เราจะใช้คำว่า “พูดแล้วทำบวก” ซึ่งจะบวกในเรื่องอะไร ก็เป็นสิทธิและหน้าที่ของพ่อแม่พี่น้องในแต่ละจังหวัดว่า สิ่งที่อยากจะให้พรรคเราทำได้บวกเรื่องอะไรไปบ้าง นอกเหนือจากนโยบายที่พรรคได้ประกาศไปแล้ว
ในส่วนนี้อยากจะให้ประชาชนในแต่ละจังหวัด แต่ละเขต ช่วยกันนำเสนอ ขณะที่พวกเราลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียง ทั้งนี้ เพื่อจะได้เอาคำว่า บวก ตรงนั้นมานำเสนอกับพรรคภูมิใจไทย และจะบรรจุเข้าในขณะที่เราได้โอกาสเป็นแกนนำรัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาล
อดีตสส.-คนดังแห่สมัครลงเลือกตั้ง
นอกจากนี้ พรรคภูมิใจไทย ยังมีบุคคลเด่นเข้ามาสมัคร ว่าที่ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ สส.เขต และสส.กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย น.ส.กาญจนาพร จิระพันธุ์วาณิช ว่าที่ผู้สมัคร สส.ลพบุรี เขต 3, นายพาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัครสส.นครปฐม เขต 3,
นายอนุชา สะสมทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัครสส.นครปฐม เขต 5, นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัครสส.สุพรรณบุรี เขต 2, นายนพดล มาตรศรี ว่าที่ผู้สมัครสส.สุพรรณบุรี เขต 3, จ.อ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล ว่าที่ผู้สมัครสส.เพชรบุรี เขต 3,
น.ส.กัญญาพร แก้วทิพย์ ว่าที่ผู้สมัครสส.นนทบุรี เขต 1, นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ ว่าที่ผู้สมัครสส.นนทบุรี เขต 2, นายฉัตรวัชร์ ศรีธนะเวทย์ ว่าที่ผู้สมัครสส.ชัยนาท เขต 1, นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ว่าที่ผู้สมัครสส.ชัยนาท เขต 2
ขณะที่ว่าที่ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ อาทิ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม, นายสวาป เผ่าประทาน, นายมงคลพัฒน์ สรรณ์ไตรภพ, ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, ดร.พิกิฏ ศรีชนะ, นายสรวิศ ธานีโต, นายพีรพร สุวรรณฉวี, น.ส.สัตบุษย์ บุญเรือง, นายบุญเลิศ สว่างกุล, นายมนตรี สันติลักขณาวงศ์, นายพิเชษฐ์ ชัยศรี
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