กกต. ออกระเบียบ ทำประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้ง สส. แล้ว เผยระเบียบดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 20 ธ.ค.2568 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)ใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2568
โดยที่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดกรณีให้นายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับ กกต.กำหนดวันให้มีการออกเสียงประชามติ
ทั้งนี้ หากพิจารณาเห็นว่า การเลือกตั้ง สส.ใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อาจกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสส.ใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปก็ได้
จึงสมควรให้มีระเบียบ กกต.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง สส.ใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจา
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