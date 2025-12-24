“ภูมิใจไทย” ชัดแล้ว แคนดิเดตนายกฯ 2 คน “อนุทิน-สีหศักดิ์” ยกเหตุทำงานต่อเนื่อง เหมาะสมกับสถานการณ์ เอกนิติ-ศุภจี ตอบรับทำงานกับภท. หากเป็นแกนนำจัดตั้ง รัฐบาล

24 ธ.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยมีมติเสนอชื่อบุคคล ที่พรรคเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หรือ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 คน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ซึ่งได้ตอบรับแล้ว

สำหรับเหตุผลที่เสนอชื่อ นายอนุทิน เนื่องจากเป็น นายกรัฐมนตรี ในปัจจุบัน มีประสบการณ์บริหารประเทศ และได้รับการยอมรับสนับสนุนจากประชาชนให้ทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศไทยมีภัยคุกคามหลายด้าน จำเป็นต้องมี นายกรัฐมนตรี มาทำงานต่อเนื่อง และเห็นว่านายอนุทินมีความเหมาะสมมากที่สุด

แคนดิเดตนายกฯ

ภูมิใจไทย ชัดแล้ว แคนดิเดตนายกฯ 2 คน ‘อนุทิน-สีหศักดิ์’ ทำงานต่อเนื่อง-เหมาะสมกับสถานการณ์

ขณะที่ นายสีหศักดิ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนที่ 2 นั้น เนื่องจากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถนำประเทศไทยกลับคืนสู่เวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี อีกทั้งทำงานกับฝ่ายการเมือง และฝ่ายความมั่นคง ได้อย่างเป็นเอกภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน และนานาประเทศ

ภูมิใจไทย ชัดแล้ว แคนดิเดตนายกฯ 2 คน ‘อนุทิน-สีหศักดิ์’ ทำงานต่อเนื่อง-เหมาะสมกับสถานการณ์

ส่วน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งเคยได้รับการคาดหมายว่า จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของ พรรคภูมิใจไทย ทั้งสองท่านให้การตอบรับทำงานกับพรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่อง หาก พรรคภูมิใจไทย ได้รับการเลือกตั้งมากพอที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

ทั้งนี้ ในการแถลงนโยบาย พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ได้ประกาศต่อสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ว่าให้ไปบอกประชาชนได้เลยว่า ถ้าเลือก พรรคภูมิใจไทย จะได้ นางศุภจี เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายเอกนิติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายสีหศักดิ์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ภูมิใจไทย – https://bhumjaithai.com/

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