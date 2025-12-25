พรุ่งนี้ 10 โมง ปชป.เปิดแคนดิเดตนายกฯ พร้อมกันทุกแพลตฟอร์ม หลัง ‘อภิสิทธิ์’ นำว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม.33 เขต สักการะศาลหลักเมืองเอาฤกษ์เอาชัย

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้แจ้งถึงการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า พรุ่งนี้ วันศุกร์สีฟ้า 26 ธันวาคม 2568 เปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ประชาธิปัตย์ เวลา 10.00 น. พร้อมกันทุกแพลตฟร์อม

ทั้งนี้ ในเวลา 07.00 น. วันที่ 26 ธ.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายกรณ์ จาติกวณิช นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาผอ.ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรค

ร่วมนำผู้สมัคร สส.กทม. ทั้ง 33 เขต ไหว้สักการะศาลหลักเมือง เพื่อปลุกพลังกลุ่ม “กรุงเทพฯฟ้าใหม่” สส.กทม. ทั้ง 33 เขต และเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ ก่อนการสมัคร และก่อนการเลือกตั้ง

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ทีมข่าวสด รายงานเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2568

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