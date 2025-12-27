ชัยนาท ศึกชิงเก้าอี้ สส. เปิดฉากวันแรกคึกคัก “อนุชา” คืนรัง เพื่อไทย ลุยเขต 1 จับได้เบอร์ 3 “มณเฑียร” สวมเสื้อ ภูมิใจไทย รักษาแชมป์เขต 2 จับสลากได้เบอร์ 1
27 ธันวาคม 2568 – ที่ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท บรรยากาศ การรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ก่อนเวลา 08.30 น.
บรรดา ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ อาทิ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคกล้าธรรม ทยอยเดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครพร้อมกองเชียร์ที่แห่มาให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น โดยมีรถแห่ติดป้ายหาเสียง เตรียมความพร้อมใส่หมายเลขทันที หลังเสร็จสิ้นกระบวนการจับเบอร์ผู้สมัคร โดยมี นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินทางมาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและร่วมเป็นสักขีพยาน
ด้านการรักษาความปลอดภัย พล.ต.ต.สมพล วงศ์ศรีสุนทร ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ได้สั่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดต่างๆ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุเผชิญหน้า ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มกองเชียร์
ศึกชิงเก้าอี้สส. สมัครวันแรกคึกคัก ‘อนุชา-พท.’ เขต 1 ได้เบอร์ 3 ‘มณเฑียร-ภท.’ เขต 2 ได้เบอร์ 1
ส่วนผลการจับสลากลำดับการยื่นใบสมัคร (รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด) ภายหลังการเข้าสู่กระบวนการรับสมัคร และจับสลากลำดับการยื่นใบสมัคร ซึ่งจะมีผลต่อหมายเลข ที่จะใช้ในการหาเสียง (หากเอกสารครบถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 การคัมแบ็กของ “อนุชา” ในนามเพื่อไทย ในเขตนี้เป็นที่จับตามองอย่างมาก เมื่อ นายอนุชา นาคาศัย อดีตสส. เจ้าของพื้นที่ ตัดสินใจแยกทางจากพรรครวมไทยสร้างชาติ กลับเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง
โดยผลการจับสลากมีดังนี้
เบอร์ 1 : นายปริญญา สุโพธิ์ (พรรคกล้าธรรม)
เบอร์ 2 : นางสาวณัฐธิดา เมืองช้าง (พรรคภูมิใจไทย)
เบอร์ 3 : นายอนุชา นาคาศัย (พรรคเพื่อไทย)
เบอร์ 4 : นายธนบดี คุ้มชนะ (พรรคประชาธิปัตย์)
เบอร์ 5 : นายทรงพล ภัทราภิรมย์ (พรรคประชาชน)
เขตเลือกตั้งที่ 2: ‘มณเฑียร’ สู้ต่อในนามภูมิใจไทย สำหรับเขต 2 อดีตเจ้าของพื้นที่อย่าง นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ยังคงเหนียวแน่นในสีเสื้อเดิม
โดยมีผู้สมัครจากพรรคใหญ่ส่งเข้าประกวดครบครัน ดังนี้
เบอร์ 1 : นายมณเฑียร สงฆ์ประชา (พรรคภูมิใจไทย)
เบอร์ 2 : นายสราวุธ งามสุขศรี (พรรคประชาชน)
เบอร์ 3 : นายธงชัย จ้อยชู (พรรคประชาธิปัตย์)
เบอร์ 4 : นายวิฑูร ลี้ธีระนานนท์ (พรรคเพื่อไทย)
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดชัยนาท จะเปิดรับสมัคร สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งคาดว่า ช่วงวันสุดท้าย อาจจะมีผู้สมัครจากพรรคอื่นๆ ทยอยเดินทางมาสมทบเพิ่มเติม
อ่านข้อมูลเพิ่ม: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง – https://www.ect.go.th/ect_th/th/main
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