พรรคประชาชน เปิด 99 รายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ ‘เท้ง ณัฐพงษ์’ ลำดับที่ 1 เผย ใครอยู่ลำดับไหนบ้างตรวจสอบที่นี่ ท็อปเท็นมีใคร ชื่อ ‘วิโรจน์’ รั้งอันดับสุดท้าย
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน มีทั้งหมด 99 รายชื่อ เรียงตามลำดับ ดังนี้
เปิดลำดับ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชน 99 รายชื่อ
- ลำดับ 1 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
- ลำดับ 2 ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
- ลำดับ 3 วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
- ลำดับ 4 เซีย จำปาทอง
- ลำดับ 5 อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
- ลำดับ 6 ณัฐยา บุญภักดี
- ลำดับ 7 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
- ลำดับ 8 รังสิมันต์ โรม
- ลำดับ 9 พริษฐ์ วัชรสินธุ
- ลำดับ 10 สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
- ลำดับ 11 สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
- ลำดับ 12 ธีระ สุธีวรางกูร
- ลำดับ 13 ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
- ลำดับ 14 ณัฐวุฒิ บัวประทุม
- ลำดับ 15 กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ
- ลำดับ 16 วาโย อัศวรุ่งเรือง
- ลำดับ 17 วิสุทธิ์ ตันตินันท์
- ลำดับ 18 ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
- ลำดับ 19 พูนศักดิ์ จันทร์จําปี
- ลำดับ 20 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
- ลำดับ 21 ศุภโชติ ไชยสัจ
- ลำดับ 22 ประมวล สุธีจารุวัฒน
- ลำดับ 23 เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
- ลำดับ 24 กิตติชัย เตชะกุลวณิชย์
- ลำดับ 25 ภคมน หนุนอนันต์
- ลำดับ 26 สรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
- ลำดับ 27 ปิยรัฐ จงเทพ
- ลำดับ 28 รักชนก ศรีนอก
- ลำดับ 29 รอมฎอน ปันจอร์
- ลำดับ 30 เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
- ลำดับ 31 ธีระศักดิ์ จิระตราชู
- ลำดับ 32 ธนพร วิจันทร์
- ลำดับ 33 กรุณพล เทียนสุวรรณ
- ลำดับ 34 ณรงเดช อุฬารกุล
- ลำดับ 35 ชุติมา คชพันธ์
- ลำดับ 36 ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
- ลำดับ 37 นพณัฐ มีรักษา
- ลำดับ 38 รัชนาท วานิชสมบัติ
- ลำดับ 39 นิธิกร บุญยกุลเจริญ
- ลำดับ 40 ชลธิชา แจ้งเร็ว
- ลำดับ 41 วรวุฒิ บุตรมาตร
- ลำดับ 42 ศนิวาร บัวบาน
- ลำดับ 43 อํานาจ ชุณหะนันทน์
- ลำดับ 44 แทนศร พรปัญญาภัทร
- ลำดับ 45 ภูริทัต จันทร์แก้ว
- ลำดับ 46 ปารมี ไวจงเจริญ
- ลำดับ 47 ธีระชาติ ก่อตระกูล
- ลำดับ 48 ฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล
- ลำดับ 49 ฆนัท นาคถนอมทรัพย์
- ลำดับ 50 ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล
- ลำดับ 51 ธิวัชร์ ดำแก้ว
- ลำดับ 52 จริยา เสนพงศ์
- ลำดับ 53 นิธิ ละเอียดดี
- ลำดับ 54 พีรัช สงเคราะห์
- ลำดับ 55 ธนู แนบเนียร
- ลำดับ 56 อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์
- ลำดับ 57 วัลลภ ตรีฤกษ์งาม
- ลำดับ 58 รักชาติ สุวรรณ์
- ลำดับ 59 ปรเมศวร์ ศิริรัตน์
- ลำดับ 60 วิชิต เมธาอนันต์กุล
- ลำดับ 61 ถนัด ธรรมแก้ว
- ลำดับ 62 ฐิติยาภรณ์ ศุภรัตนสิทธิ
- ลำดับ 63 วิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา
- ลำดับ 64 อัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ
- ลำดับ 65 คณาสิต พ่วงอำไพ
- ลำดับ 66 ศุภลักษณ์ บํารุงกิจ
- ลำดับ 67 ปรินทร์ จิระภัทรศิลป
- ลำดับ 68 ทวีพล ตั้งใจรักการดี
- ลำดับ 69 นรชัย อนันต์ศักดากุล
- ลำดับ 70 คณิศร ขุริรัง
- ลำดับ 71 ไมตรี สมณะ
- ลำดับ 72 ธนากร กลิ่นผกา
- ลำดับ 73 เบญจมาภรณ์ ศรีละบุตร
- ลำดับ 74 ตามหทัย ชนะบูรณาศักดิ์
- ลำดับ 75 ทรงธรรม สุขสว่าง
- ลำดับ 76 มัจดี โต๊ะตาหยง
- ลำดับ 77 ชาญณรงค์ วงศ์ลา
- ลำดับ 78 กษิเดช แดงเดช
- ลำดับ 79 ธีร์ อิสระดำรงกุล
- ลำดับ 80 นพดล สมยานนทนากุล
- ลำดับ 81 ณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์
- ลำดับ 82 ธีรพงศ์ ชื่นชอบ
- ลำดับ 83 สมเมธ ยุวะสุต
- ลำดับ 84 ปัญจมพงศ์ เสริมสวัสดิ์ศรี
- ลำดับ 85 ภัณฑิรา มั่นสัมฤทธิ์
- ลำดับ 86 บูรพา เล็กล้วนงาม
- ลำดับ 87 กฤษฎา บุญทศ
- ลำดับ 88 เทพพร จำปานวน
- ลำดับ 89 ชัยสักก์ สุนทรวิภาต
- ลำดับ 90 วริสา มีเจริญ
- ลำดับ 91 กฤษฎา อุดมเวช
- ลำดับ 92 ภีศเดช สัมมานันท์
- ลำดับ 93 พอล ศุภศิษย์ นิ่มสุวรรณ
- ลำดับ 94 คมเดช หลิมรัตน์
- ลำดับ 95 อังสนา โรมินทร์ คราวซ์
- ลำดับ 96 วรภพ วิริยะโรจน์
- ลำดับ 97 นิติพล ผิวเหมาะ
- ลำดับ 98 คำพอง เทพาคำ
- ลำดับ 99 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
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