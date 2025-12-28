พรรคประชาชน เปิด 99 รายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ ‘เท้ง ณัฐพงษ์’ ลำดับที่ 1 เผย ใครอยู่ลำดับไหนบ้างตรวจสอบที่นี่ ท็อปเท็นมีใคร ชื่อ ‘วิโรจน์’ รั้งอันดับสุดท้าย

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน มีทั้งหมด 99 รายชื่อ เรียงตามลำดับ ดังนี้

เปิดลำดับ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชน 99 รายชื่อ

  • ลำดับ 1 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
  • ลำดับ 2 ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
  • ลำดับ 3 วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
  • ลำดับ 4 เซีย จำปาทอง
  • ลำดับ 5 อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
  • ลำดับ 6 ณัฐยา บุญภักดี
  • ลำดับ 7 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
  • ลำดับ 8 รังสิมันต์ โรม
  • ลำดับ 9 พริษฐ์ วัชรสินธุ
  • ลำดับ 10 สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
  • ลำดับ 11 สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
  • ลำดับ 12 ธีระ สุธีวรางกูร
  • ลำดับ 13 ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
  • ลำดับ 14 ณัฐวุฒิ บัวประทุม
  • ลำดับ 15 กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ
  • ลำดับ 16 วาโย อัศวรุ่งเรือง
  • ลำดับ 17 วิสุทธิ์ ตันตินันท์
  • ลำดับ 18 ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
  • ลำดับ 19 พูนศักดิ์ จันทร์จําปี
  • ลำดับ 20 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
  • ลำดับ 21 ศุภโชติ ไชยสัจ
  • ลำดับ 22 ประมวล สุธีจารุวัฒน
  • ลำดับ 23 เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
  • ลำดับ 24 กิตติชัย เตชะกุลวณิชย์
  • ลำดับ 25 ภคมน หนุนอนันต์
  • ลำดับ 26 สรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
  • ลำดับ 27 ปิยรัฐ จงเทพ
  • ลำดับ 28 รักชนก ศรีนอก
  • ลำดับ 29 รอมฎอน ปันจอร์
  • ลำดับ 30 เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
  • ลำดับ 31 ธีระศักดิ์ จิระตราชู
  • ลำดับ 32 ธนพร วิจันทร์
  • ลำดับ 33 กรุณพล เทียนสุวรรณ
  • ลำดับ 34 ณรงเดช อุฬารกุล
  • ลำดับ 35 ชุติมา คชพันธ์
  • ลำดับ 36 ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
  • ลำดับ 37 นพณัฐ มีรักษา
  • ลำดับ 38 รัชนาท วานิชสมบัติ
  • ลำดับ 39 นิธิกร บุญยกุลเจริญ
  • ลำดับ 40 ชลธิชา แจ้งเร็ว
  • ลำดับ 41 วรวุฒิ บุตรมาตร
  • ลำดับ 42 ศนิวาร บัวบาน
  • ลำดับ 43 อํานาจ ชุณหะนันทน์
  • ลำดับ 44 แทนศร พรปัญญาภัทร
  • ลำดับ 45 ภูริทัต จันทร์แก้ว
  • ลำดับ 46 ปารมี ไวจงเจริญ
  • ลำดับ 47 ธีระชาติ ก่อตระกูล
  • ลำดับ 48 ฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล
  • ลำดับ 49 ฆนัท นาคถนอมทรัพย์
  • ลำดับ 50 ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล
  • ลำดับ 51 ธิวัชร์ ดำแก้ว
  • ลำดับ 52 จริยา เสนพงศ์
  • ลำดับ 53 นิธิ ละเอียดดี
  • ลำดับ 54 พีรัช สงเคราะห์
  • ลำดับ 55 ธนู แนบเนียร
  • ลำดับ 56 อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์
  • ลำดับ 57 วัลลภ ตรีฤกษ์งาม
  • ลำดับ 58 รักชาติ สุวรรณ์
  • ลำดับ 59 ปรเมศวร์ ศิริรัตน์
  • ลำดับ 60 วิชิต เมธาอนันต์กุล
  • ลำดับ 61 ถนัด ธรรมแก้ว
  • ลำดับ 62 ฐิติยาภรณ์ ศุภรัตนสิทธิ
  • ลำดับ 63 วิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา
  • ลำดับ 64 อัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ
  • ลำดับ 65 คณาสิต พ่วงอำไพ
  • ลำดับ 66 ศุภลักษณ์ บํารุงกิจ
  • ลำดับ 67 ปรินทร์ จิระภัทรศิลป
  • ลำดับ 68 ทวีพล ตั้งใจรักการดี
  • ลำดับ 69 นรชัย อนันต์ศักดากุล
  • ลำดับ 70 คณิศร ขุริรัง
  • ลำดับ 71 ไมตรี สมณะ
  • ลำดับ 72 ธนากร กลิ่นผกา
  • ลำดับ 73 เบญจมาภรณ์ ศรีละบุตร
  • ลำดับ 74 ตามหทัย ชนะบูรณาศักดิ์
  • ลำดับ 75 ทรงธรรม สุขสว่าง
  • ลำดับ 76 มัจดี โต๊ะตาหยง
  • ลำดับ 77 ชาญณรงค์ วงศ์ลา
  • ลำดับ 78 กษิเดช แดงเดช
  • ลำดับ 79 ธีร์ อิสระดำรงกุล
  • ลำดับ 80 นพดล สมยานนทนากุล
  • ลำดับ 81 ณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์
  • ลำดับ 82 ธีรพงศ์ ชื่นชอบ
  • ลำดับ 83 สมเมธ ยุวะสุต
  • ลำดับ 84 ปัญจมพงศ์ เสริมสวัสดิ์ศรี
  • ลำดับ 85 ภัณฑิรา มั่นสัมฤทธิ์
  • ลำดับ 86 บูรพา เล็กล้วนงาม
  • ลำดับ 87 กฤษฎา บุญทศ
  • ลำดับ 88 เทพพร จำปานวน
  • ลำดับ 89 ชัยสักก์ สุนทรวิภาต
  • ลำดับ 90 วริสา มีเจริญ
  • ลำดับ 91 กฤษฎา อุดมเวช
  • ลำดับ 92 ภีศเดช สัมมานันท์
  • ลำดับ 93 พอล ศุภศิษย์ นิ่มสุวรรณ
  • ลำดับ 94 คมเดช หลิมรัตน์
  • ลำดับ 95 อังสนา โรมินทร์ คราวซ์
  • ลำดับ 96 วรภพ วิริยะโรจน์
  • ลำดับ 97 นิติพล ผิวเหมาะ
  • ลำดับ 98 คำพอง เทพาคำ
  • ลำดับ 99 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

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