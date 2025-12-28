‘เท้ง-ไหม-ต้น’ 3 แคนดิเดตปชน. ทำมือสัญลักษณ์หมายเลข 46 เตรียมลุยหาเสียงทันที ชวนประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้า แจงบัญชีรายชื่อ 99 คน เพราะถอนตัวไป 1 คน
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 1 เปิดเผยหลังจากจับหมายเลขพรรคประชาชน ได้เบอร์ 46 ว่า ได้เบอร์แล้ว ก็จะประชาสัมพันธ์ให้รับทราบเบอร์ และจะไปหาเสียงหมายเลขนี้เลยทันที และฝากให้ประชาชนติดตาม ทั้งหมายเลขผู้สมัครสส.เขต ของพรรค และหมายเลขพรรค
โดยวันที่ 11 ม.ค.2569 พรรคประชาชนจะเปิดตัวทีมผู้บริหาร ขณะเดียวกันพรรคยังเปิดเว็บไซต์รับบริจาค ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ทางผู้สมัครสส.เขตและบัญชีรายชื่อ ขอประชาชนช่วยสนับสนุน
นายณัฐพงษ์ ชี้แจงถึงกรณีรายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ มี 99 คนว่า หนึ่งคนที่หายไปขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัคร เป็นขั้นตอนตามปกติ เมื่อผู้สมัครทราบลำดับ อาจจะมีข้อจำกัดส่วนตัวจึงขอถอนตัวออก “ก็ดีครับ พี่วิโรจน์ (ลักขณาอดิศร) จากเลข 100 เป็น 99 ก็สวยดี”
นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค ในฐานะแคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 3 กล่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ต่างประเทศ ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร หรือประชาชนไม่สะดวกไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ให้ลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตและในเขต ในวันที่ 1 ก.พ.
ทั้งนี้ หลังจับฉลากเลือกเบอร์ของพรรค ทั้ง 3 คนของพรรคประชาชน ทำมือสัญลักษณ์เลข 46 หมายเลขที่พรรคประชาชนจับได้
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