พลังประชารัฐ ชู เบอร์ 43 ตรงแคมเปญ นโยบายชัดเจน “ยุติความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ยกเลิก MOU 43 เลือกเบอร์ 43 พปชร.” ปลดล็อกปัญหาความมั่นคง ตอบโจทย์ปชช.เป็นรูปธรรม
28 ธ.ค.68 – โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมคณะผู้บริหารพรรค
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) และร่วมจับสลากหมายเลขเลือกตั้งของพรรค ซึ่ง น.ส.ตรีนุช เป็นผู้ขึ้นจับสลาก ได้หมายเลข 43
พลังประชารัฐ ชูนโยบาย “ยุติความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ยกเลิก MOU 43 เลือกเบอร์ 43 พปชร.”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ หมายเลข 43 ทาง พรรคพลังประชารัฐ เตรียมเดินหน้า แคมเปญเลือกตั้งภายใต้แนวคิด “ยุติความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ยกเลิก MOU 43 เลือกเบอร์ 43 พลังประชารัฐ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของนโยบายที่ชัดเจน และการเมืองที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
อ่านข้อมูลเพิ่ม: พลังประชารัฐ – https://pprp.or.th/
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