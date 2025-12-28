พลังประชารัฐ ชู เบอร์ 43 ตรงแคมเปญ นโยบายชัดเจน “ยุติความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ยกเลิก MOU 43 เลือกเบอร์ 43 พปชร.” ปลดล็อกปัญหาความมั่นคง ตอบโจทย์ปชช.เป็นรูปธรรม

28 ธ.ค.68 – โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมคณะผู้บริหารพรรค

พลังประชารัฐ

พลังประชารัฐ ชู เบอร์ 43 ตรงแคมเปญ ยกเลิก MOU 43 ปลดล็อกปัญหาความมั่นคง

ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) และร่วมจับสลากหมายเลขเลือกตั้งของพรรค ซึ่ง น.ส.ตรีนุช เป็นผู้ขึ้นจับสลาก ได้หมายเลข 43

พลังประชารัฐ ชูนโยบาย “ยุติความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ยกเลิก MOU 43 เลือกเบอร์ 43 พปชร.”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ หมายเลข 43 ทาง พรรคพลังประชารัฐ เตรียมเดินหน้า แคมเปญเลือกตั้งภายใต้แนวคิด “ยุติความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ยกเลิก MOU 43 เลือกเบอร์ 43 พลังประชารัฐ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของนโยบายที่ชัดเจน และการเมืองที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พลังประชารัฐ – https://pprp.or.th/

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