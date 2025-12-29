อดีตสส.ปชน. แฉยับ ผู้สมัครโดนจับฟอกเงิน อดีตลูกน้อง หักหลัง โจมตี จนได้เป็นผู้สมัครสส.เขต 33 แทน ยันไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ
วันที่ 29 ธ.ค.2568 จากกรณี นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน แถลงขอโทษประชาชน พร้อมขอเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.เขต 33 กทม. หลัง นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัครของพรรค เป็น 1 ในผู้ต้องการฟอกเงิน
ตามที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เปิดปฏิบัติการทลายรัง เครือข่าย เปิดบริษัทบังหน้ารับฟอกเงินยาเสพติด พบเงินหมุนเวียนหลายพันล้าน ยึดทรัพย์เครือข่ายร่วม 200 ล้านบาทนั้น
ล่าสุด นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ อดีตส.ส.กทม. เขต 33 บางกอกน้อย บางพลัด พรรคประชาชน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าจากกรณี ผู้สมัคร สส.กรุงเทพ พรรคประชาชน เขต 33 บางกอกน้อย บางพลัด ที่เป็นข่าวโดนข้อหาฟอกเงิน
จากกรณีดังกล่าว ที่ผมต้องใช้เวลาในการแถลงเกี่ยวกับจุดยืนทางด้านการเมืองของผม ผมยังทำการเมืองอยู่ ผมทำมาตลอดตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน แต่จากกรณีที่พรรคประชาชนได้เปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.เขต 33 ผมให้ความเคารพในการตัดสินใจของพรรคประชาชน เพราะพรรคก็มีส่วนทำให้ผมสามารถเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรให้กับพี่น้องประชาชนได้
ผู้สมัคร สส.กรุงเทพ พรรคประชาชน เขต 33 เป็นอดีตลูกน้องเก่าและอดีตผู้ช่วยผม ทำงานการเมืองร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2554 แต่หลังจากที่ผมได้รับการเลือกตั้งเป็น สส.กทม. เขต 33 ผมได้แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย แต่ต่อมา ทางนั้นได้มาแจ้งว่าขอลาออก ได้บอกกำหนด เวลาลาออกมาล่วงหน้า ทางผมก็ยอมรับการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของทางนั้น
แต่ทางทีมบางพลัดซึ่งเป็นผู้ช่วยผมในตำแหน่ง ผมยังให้ตำแหน่งไว้อยู่ เพราะเป็นข้อตกลงที่ทำการเมืองร่วมกันมา ถึงแม้ทางทีมบางพลัดจะโจมตีผม ทุกทาง แต่ผมก็สำนึกบุญคุณในการช่วยเหลือกันมาทางด้านการเมือง ก่อนที่จะยุบสภาได้ 2 เดือน มีการต่ออายุผู้ช่วย ก็ไม่ได้รับการติดต่อมาจากทางทีม บางพลัด และได้มีการโจมตีผมต่อเนื่องเรื่อยมา
จนเมื่อได้มีการเปิดตัว ว่าที่ ผู้สมัครสส.กรุงเทพ พรรคประชาชน เขต 33 ผมถึงเห็นว่า เป็นลูกน้องเก่าของผมที่ลาออกไป ผมก็ยังให้ความเคารพกับพรรคประชาชนในการตัดสินใจ
ผม ก้อง พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ผมยังมีความตั้งใจทำการเมืองเพื่อช่วยปัญหาประชาชน ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ความตั้งใจนี้ก็ยังคงจุดมุ่งหมายเดิม
ขอขอบพระคุณ ทีมบางกอกน้อย ครอบครัว ผู้ที่รักและหวังดี และรู้จักผมเป็นอย่างดีทุกท่าน
ผมไม่เคยหักหลังใคร เป็นหลักที่นักการเมือง ควรมีอยู่ในสายเลือด เพราะเราจะต้องทำงานให้กับประชาชน
เราไม่หักหลังประชาชน ถ้าคนที่หักหลัง มาเป็นสส. และทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง จิตใต้สำนึก ก็จะสามารถหักหลังประชาชนได้ตลอดเวลา
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ทีมข่าวสด 29 ธ.ค.68