มติท่วมท้น 88-0 สมาชิกพรรคประชาชน รับรอง ‘เท่าพิภพ’ เป็นผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 แทนที่ บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัครเดิมที่ถูกหมายจับคดีฟอกเงิน
ที่อาคารอนาตตใหม่ สมาชิกพรรคประชาชน กทม. จัดประชุมเพื่อจัดทำไพรมารีโหวต เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 เขตบางพลัด-บางกอกน้อย แทนที่ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัครเดิมที่โดนออกหมายจับคดีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและยาเสพติด
โดยที่ประชุม มีมติรับรอง นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส. ให้เป็นว่าที่ผู้สมัครด้วยคะแนน 88-0 ซึ่งหลังจากนี้จะนำรายชื่อส่งให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ในวันพรุ่งนี้ (30 ธ.ค.) นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน ผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งกทม. พร้อม น.ส.พรรณิการ์ วานิช ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน จะพา นายเท่าพิภพ ไปยื่นเอกสารการสมัคร ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ในเวลา 8.00 น. จากนั้นจะเดินทางไปหาเสียงที่ย่านบางขุนนนท์ กทม. ต่อทันที
สำหรับ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เคยเป็นอดีต สส.กทม. เขต 24 คลองสาน ธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ) และ ราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก) มา 2 สมัย ก่อนจะประกาศไปก่อนหน้านี้ว่า ขอวางมือจากงานการเมือง ทว่ายอมกลับคำพูดเพื่อมาลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งอีกสมัย