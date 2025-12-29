มติท่วมท้น 88-0 สมาชิกพรรคประชาชน รับรอง ‘เท่าพิภพ’ เป็นผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 แทนที่ บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัครเดิมที่ถูกหมายจับคดีฟอกเงิน

ที่อาคารอนาตตใหม่ สมาชิกพรรคประชาชน กทม. จัดประชุมเพื่อจัดทำไพรมารีโหวต เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 เขตบางพลัด-บางกอกน้อย แทนที่ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัครเดิมที่โดนออกหมายจับคดีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและยาเสพติด

โดยที่ประชุม มีมติรับรอง นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส. ให้เป็นว่าที่ผู้สมัครด้วยคะแนน 88-0 ซึ่งหลังจากนี้จะนำรายชื่อส่งให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ในวันพรุ่งนี้ (30 ธ.ค.) นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน ผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งกทม. พร้อม น.ส.พรรณิการ์ วานิช ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน จะพา นายเท่าพิภพ ไปยื่นเอกสารการสมัคร ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ในเวลา 8.00 น. จากนั้นจะเดินทางไปหาเสียงที่ย่านบางขุนนนท์ กทม. ต่อทันที

สำหรับ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เคยเป็นอดีต สส.กทม. เขต 24 คลองสาน ธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ) และ ราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก) มา 2 สมัย ก่อนจะประกาศไปก่อนหน้านี้ว่า ขอวางมือจากงานการเมือง ทว่ายอมกลับคำพูดเพื่อมาลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งอีกสมัย

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
2

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
3

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
4

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
5

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
6

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
7

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69
8

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
9

ระทึก! พายุฝนถล่ม เสียงไม้ลั่น เรือนร้านอาหารพังถล่ม ทับลูกค้าบาดเจ็บหลายราย
10

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป