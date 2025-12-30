อนุทิน ห่วง ปชช. ชายแดนไทย-กัมพูชา กำชับ รัฐมนตรี อย่าเกียร์ว่าง-ทำงานเต็มที่

“อนุทิน” ห่วง ประชาชน ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบ กำชับ รัฐมนตรี เดินหน้าทำงานเต็มที่ หากเกียร์ว่าง ขอให้ปรับใหม่
30 ธันวาคม 2568 – ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวันสุดท้ายของปี 2568
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้ความสำคัญ และกำชับถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นพิเศษ เล็งเห็นความสำคัญ และแสดงความห่วงใยประชาชนที่อยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบขณะนี้
ชายแดนไทย-กัมพูชา อนุทิน ห่วง รัฐมนตรี เดินหน้าทำงานเต็มที่ หากเกียร์ว่าง ขอให้ปรับใหม่
โดยพูดถึงมาตรการเยียวยาดูแล ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่สูญเสีย รวมถึงผู้เสียสละทั้งร่างกายชีวิตและจิตใจในการรักษาอธิปไตยไทย
ขณะเดียวกัน ครม.ยังรักษาการอยู่ นายกรัฐมนตรี จึงให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ ฉะนั้น ครม. ยังทำหน้าที่ตามปกติ หากใส่เกลียร์ว่างให้ปรับใหม่ ให้เดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะบางอย่าง รัฐมนตรี ต้องเซ็นอนุมัติเรื่องเร่งด่วนอยู่
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