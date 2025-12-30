“อนุทิน” ห่วง ประชาชน ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบ กำชับ รัฐมนตรี เดินหน้าทำงานเต็มที่ หากเกียร์ว่าง ขอให้ปรับใหม่

30 ธันวาคม 2568 – ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวันสุดท้ายของปี 2568

ชายแดนไทย-กัมพูชา

อนุทิน ห่วง ปชช. ชายแดนไทย-กัมพูชา กำชับ รัฐมนตรี อย่าเกียร์ว่าง-ทำงานเต็มที่

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้ความสำคัญ และกำชับถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นพิเศษ เล็งเห็นความสำคัญ และแสดงความห่วงใยประชาชนที่อยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบขณะนี้

ชายแดนไทย-กัมพูชา อนุทิน ห่วง รัฐมนตรี เดินหน้าทำงานเต็มที่ หากเกียร์ว่าง ขอให้ปรับใหม่

โดยพูดถึงมาตรการเยียวยาดูแล ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่สูญเสีย รวมถึงผู้เสียสละทั้งร่างกายชีวิตและจิตใจในการรักษาอธิปไตยไทย

ขณะเดียวกัน ครม.ยังรักษาการอยู่ นายกรัฐมนตรี จึงให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ ฉะนั้น ครม. ยังทำหน้าที่ตามปกติ หากใส่เกลียร์ว่างให้ปรับใหม่ ให้เดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะบางอย่าง รัฐมนตรี ต้องเซ็นอนุมัติเรื่องเร่งด่วนอยู่

รัฐบาลไทย – https://www.thaigov.go.th/th/home

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
2

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
3

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
4

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
5

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
6

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
7

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69
8

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
9

กรมราชทัณฑ์ เผย ศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ เสียชีวิตแล้ว
10

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป