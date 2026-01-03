พิพัฒน์ ลุย 3 จว.ชายแดนใต้ เชื่อภูมิใจไทยปักธง ลั่นปัตตานีจะได้ทวงคืน 30 ปีที่เสียไป ชูโครงการ “ประชาภูมิใจ–ไทยมั่นคง” ช่วยคนใต้ไม่จน

วันที่ 3 ม.ค. 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่อง ทั้งยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พบปะพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหา และสื่อสารนโยบายโดยตรง ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่น และคึกคัก

นายพิพัฒน์ ได้ลงพื้นที่ จ.ยะลา ทั้ง อ.เมืองยะลา และอ.เบตง พร้อมด้วยนายชลัฐ รัชกิจประการ ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ และนายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทย เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน

โดยนายพิพัฒน์ ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยมองจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น พื้นที่อนาคตของประเทศ และได้นำเสนอนโยบาย 3 เสาหลัก ครอบคลุม 7 ด้าน เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ฟื้นศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติ

นายพิพัฒน์ ได้ลงพื้นที่พร้อมผู้สมัคร ได้แก่ สงขลา เขต 8 นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ, ยะลา เขต 1 นายประสิทธิ์ชัย พงษ์สุวรรณศิริ, ยะลา เขต 2 นายสุกรี มะเต๊ะ และยะลา เขต 3 นายกามิน มุชิ

ต่อมา นายพิพัฒน์ เดินทางลงพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ร่วมกับ นายบูรฮัน สาเม๊าะ ผู้สมัคร สส. ปัตตานี เขต 3 หมายเลข 4 และนายอริญชัย ซูสารอ (กำนันมิง) ผู้สมัคร สส.ปัตตานี เขต 4 หมายเลข 7

นายพิพัฒน์ กล่าวปราศรัยว่า ถึงเวลาแล้วที่ชาวปัตตานีจะได้ “ขอโอกาสทวงคืน 30 ปีที่เสียไป” พร้อมชูนโยบาย “จังหวัดชายแดนใต้มั่นคง บนความหลากหลาย” ขับเคลื่อนผ่านแผนพัฒนา 5 ด้าน ครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจและกิจการฮาลาล เพื่อสร้างงานและรายได้ที่มั่นคง การยกระดับการศึกษาและเยาวชนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และมาตรฐานสากล

การส่งเสริมกิจการศาสนาและประเพณีให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและเท่าเทียม การอำนวยความเป็นธรรมด้านสิทธิในที่ดินและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการสร้างกระบวนการสันติภาพ โดยให้ประชาชนมีบทบาทในทุกมิติ เพื่อวางรากฐานความสงบสุขอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายพิพัฒน์ ยังได้นำเสนอโครงการ “ประชาภูมิใจ–ไทยมั่นคง” ซึ่งจะช่วยให้คนใต้ไม่จน ด้วยการสร้างรายได้จากเกษตรชุมชนและพืชพลังงาน ตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากที่ดินรกร้าง การเลี้ยงปศุสัตว์และประมง ไปจนถึงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลในระดับพื้นที่ พร้อมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ IMT-GT ไทย–มาเลเซีย–อินโดนีเซีย เพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจภาคใต้สู่เวทีนานาชาติ เชื่อมีโอกาสที่พรรคภูมิใจไทยจะปักธงชัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเลือกตั้งปี 2569

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